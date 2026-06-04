«Слишком много совпадений»: платформа предсказаний Polymarket собрала внутреннее досье на Kalshi — в компании считают, что конкурент занимается промышленным шпионажем

В офисе Polymarket затонировали окна — из-за подозрений, что за компьютерами сотрудников следят из здания напротив. Источник: BloombergВ документе Polymarket, получившем название copycat («подражатель»), собраны примеры, когда Kalshi запускала «аналогичные» продукты и рекламные кампании, пишет New York Post со ссылкой на источники.Один из описанных в досье случаев — открытие Polymarket продуктового магазина в формате поп-ап в Нью-Йорке в феврале 2026-го, в котором первые 300 посетителей могли взять товары бесплатно. Компания начала прорабатывать эту идею в ноябре 2025 года, а в явнаре 2026-го подписала договор аренды.Но за девять дней до запланированного открытия магазина Kalshi провела в Нью-Йорке рекламную акцию с бесплатными продуктами, открыв точку внутри магазина Westside Market. В Polymarket считают, что конкуренты пытались «размыть» их мероприятие. В Kalshi опровергли обвинения, заявив, что обе компании «очевидно вдохновлялись» идеей мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани о субсидируемых продуктовых магазинах.Ещё один случай — запуск на Polymarket бессрочных фьючерсов на криптоактивы, акции и сырьевые товары в апреле 2026 года. Примерно за час до публикации анонса новой функции издание The Information выложило статью со ссылкой на анонимные источники, в которой сообщило, что Kalshi планирует запустить собственный продукт для торговли бессрочными фьючерсами.В Polymarket считают, что в компании могут быть «кроты», которые передают информацию конкурентам. Кроме того, весной 2026 года окна офиса Polymarket в Нью-Йорке затонировали, предполагая, что за компьютерами сотрудников могли следить из находящегося напротив здания, отмечают источники.Представитель Kalshi Джек Сач заявил New York Post, что обвинения Polymarket «граничат с бредом». По его словам, компания «продолжит развиваться», пока конкуренты «тратят время на расследования». Издание не уточняет, планирует ли Polymarket подавать иск против Kalshi.Таня БоброваИнвестиции9 марСервисы рынков предсказаний Kalshi и Polymarket ведут переговоры о привлечении инвестиций при оценке около $20 млрд каждый — WSJ В конце 2025 года инвесторы оценивали платформы в половину этой суммы.#новости #polymarket #kalshi