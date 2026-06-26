Минэнерго запланировало запретить майнинг криптовалют в Москве, Подмосковье и отдельных районах Курской области до конца 2032 года

Майнинг в России легализован с 2024 года.Ведомство опубликовало соответствующий проект постановления правительства, пишет «Интерфакс». Согласно документу, запрет на майнинг цифровых валют в этих регионах будет действовать с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2032-го.Среди отдельных территорий Курской области — муниципальные районы Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский, а также город Льгов, уточняет ТАСС.Всего майнинг в России уже временно запрещён на территории 13 субъектов, пишет «РБК Крипто». Например, в отдельных районах Бурятии и Забайкальского края — до 15 марта 2031 года.Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга в 2024 году. Заниматься им могут ИП и юрлица, включённые в реестр ФНС. Физлица могут добывать криптовалюту без включения в реестр, если не превышают установленные лимиты энергопотребления.#новости