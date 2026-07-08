Госдума поддержала в первом чтении законопроекты о штрафах и уголовном наказании за незаконное обращение криптовалют

Оба проекта в случае принятия должны вступить в силу 1 июля 2027 года.Первый законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс статьёй о незаконной организации обращения цифровой валюты с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству или с получением крупного дохода. Об этом пишет ТАСС.Предлагаемое наказание — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей штрафа, принудительные работы на срок до четырёх лет или лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом до 80 тысяч рублей.Если это организованная группа или доход или ущерб в особо крупном размере, могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн рублей. Крупным ущербом или доходом предлагают считать сумму от 3,5 млн рублей, особо крупным — 13,5 млн рублей, писало РБК.Второй законопроект вводит ответственность для обменников, пишет «РБК Крипто». Если они проводят операции сверх лимита для не квалифицированных инвесторов-резидентов, грозит штраф: для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 700 тысяч до 1 млн. Лимит для «неквалов» составит 300 тысяч рублей в год на одного регулируемого посредника, уточняет издание.Основной законопроект о регулировании криптовалют в России Госдума поддержала в первом чтении в апреле 2026 года. Изначально он должен был заработать с 1 июля 2026-го, но вступление в силу отложили до 1 сентября. 8 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект готов ко второму чтению.#новости