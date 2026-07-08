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Таня Боброва
Крипто

Госдума поддержала в первом чтении законопроекты о штрафах и уголовном наказании за незаконное обращение криптовалют

Оба проекта в случае принятия должны вступить в силу 1 июля 2027 года.

  • Первый законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс статьёй о незаконной организации обращения цифровой валюты с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству или с получением крупного дохода. Об этом пишет ТАСС.
  • Предлагаемое наказание — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей штрафа, принудительные работы на срок до четырёх лет или лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом до 80 тысяч рублей.
  • Если это организованная группа или доход или ущерб в особо крупном размере, могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн рублей. Крупным ущербом или доходом предлагают считать сумму от 3,5 млн рублей, особо крупным — 13,5 млн рублей, писало РБК.
  • Второй законопроект вводит ответственность для обменников, пишет «РБК Крипто». Если они проводят операции сверх лимита для не квалифицированных инвесторов-резидентов, грозит штраф: для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 700 тысяч до 1 млн. Лимит для «неквалов» составит 300 тысяч рублей в год на одного регулируемого посредника, уточняет издание.
  • Основной законопроект о регулировании криптовалют в России Госдума поддержала в первом чтении в апреле 2026 года. Изначально он должен был заработать с 1 июля 2026-го, но вступление в силу отложили до 1 сентября. 8 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект готов ко второму чтению.

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