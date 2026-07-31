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Таня Боброва
Крипто

Правительство запретило майнинг криптовалют в Москве, Подмосковье и на отдельных территориях Курской области до конца 2032 года

Майнинг в России легализован с 2024 года.

  • Согласно опубликованному постановлению правительства России, запрет на майнинг цифровых валют в этих регионах будет действовать с 15 августа 2026 года по 31 декабря 2032 года.
  • Среди отдельных территорий Курской области — муниципальные округа Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский, а также город Льгов.
  • С предложением запретить майнинг криптовалют на этих территориях выступило Минэнерго в июне 2026 года. Оно отмечало, что без круглогодичного запрета появляются «риски дефицита энергомощностей», напоминает «Интерфакс».
  • Аналогичный запрет действует в нескольких регионах с 2025 года. Например, в отдельных районах Бурятии и Забайкальского края — до середины марта 2031 года.
  • Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга в 2024 году. Заниматься им могут ИП и юрлица, включённые в реестр ФНС. Физлица могут добывать криптовалюту без включения в реестр, если не превышают установленные лимиты энергопотребления.

#новости

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