Правительство запретило майнинг криптовалют в Москве, Подмосковье и на отдельных территориях Курской области до конца 2032 года

Майнинг в России легализован с 2024 года.Согласно опубликованному постановлению правительства России, запрет на майнинг цифровых валют в этих регионах будет действовать с 15 августа 2026 года по 31 декабря 2032 года.Среди отдельных территорий Курской области — муниципальные округа Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский, а также город Льгов.С предложением запретить майнинг криптовалют на этих территориях выступило Минэнерго в июне 2026 года. Оно отмечало, что без круглогодичного запрета появляются «риски дефицита энергомощностей», напоминает «Интерфакс».Аналогичный запрет действует в нескольких регионах с 2025 года. Например, в отдельных районах Бурятии и Забайкальского края — до середины марта 2031 года.Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга в 2024 году. Заниматься им могут ИП и юрлица, включённые в реестр ФНС. Физлица могут добывать криптовалюту без включения в реестр, если не превышают установленные лимиты энергопотребления.#новости