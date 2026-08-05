Владельца NFT-проекта обвинили в мошенничестве — он привлёк деньги на незапущенный маркетплейс, выписал себе премии и выпустил токен, который обвалился на 99%

А часть денег, по версии прокуратуры, потратил на личные прихоти и казино. Источник фото: ReutersВладельцу NFT-проекта Few and Far Таджу Таршу предъявили обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, а также с использованием электронных средств. По каждому из пунктов ему грозит до 20 лет тюрьмы.34-летний Тарша привлёк более $10 млн от 67 инвесторов в обмен на тогда ещё не выпущенные токены FAR , пообещав доходность от стейкинга до 427% годовых и запуск NFT-маркетплейса на блокчейне Near, следует из документов Минюста США.В презентациях для инвесторов в списках сотрудников числились люди, которые никогда не работали в компании. Например, глава разработки и руководитель отдела по партнёрствам. Их вписали, чтобы придать стартапу «вес».Получив инвестиции, Тарша назначил себе и второму основателю зарплаты в $360 тысяч в год, хотя у стартапа не было ни продукта, ни выручки. Он понимал, что это «много», но получать меньше не хотел из-за убытков личного криптопортфеля.Он также выписал им обоим по две премии на общую сумму $1,2 млн и попросил не говорить об этом третьему основателю, иначе тот «взбесится».Деньги Тарша тратил на личные прихоти, ставки в онлайн-казино и покупку спекулятивных криптовалют. Позже он признался в «неэтичной» растрате «сотен тысяч долларов "по личным причинам"», к которым сам отнёс гэмблинг.Эти выплаты выявил аудит, который решил провести тот третий основатель и операционный директор. Тарша не стал отдавать бонусы и был исключён из числа подписантов корпоративного мультисиг-кошелька. Второй основатель вернул $600 тысяч и ушёл из компании, а инвесторам доложили о потенциальном присвоении средств.Чтобы вернуть контроль над деньгами, Тарша как единоличный владелец компании уволил операционного директора и третьего основателя и потребовал перевести оставшиеся средства с общего кошелька на его новый — якобы под угрозой судебных исков.Инвесторам он соврал, что премии были бонусами за выполнение плана по предпродаже токенов и пообещал продолжить работу над запуском «ведущего NFT-маркетплейса на Near». Некоторые попросили вернуть инвестиции, но он не стал — сказал, что без них Few and Far не сможет «выполнить первоначальную миссию».По данным ведомства, после двух лет «обещаний» Тарша уволил оставшихся к тому моменту сотрудников, нанял одного инженера и поручил ему создать NFT-платформу, работающую лишь на вид. А инвесторам предложил докладывать о функциях, которые стартап теоретически мог бы запустить, хоть и не собирался.Отношения с инвесторами он называл «игрой», их самих считал людьми, «не понимающими крипту», а NFT-рынок описывал как «пузырь, на котором можно нажиться». Из материалов Минюста США также следует, что Тарша рассчитывал продать бизнес в течение полутора лет и получить $10-30 млн.Токен FAR выпустили только в мае 2024 года и «залистили» его лишь в одном обменнике, который юридически был недоступен американским инвесторам. На старте токен стоил около $0,13, а к середине 2025 года упал более чем на 99% и был снят с обмена.Оставшиеся активы стартапа основатель забрал себе, частично потратив их на покупку элитной квартиры в Майами, а также дизайнерский ремонт и своё диджейское хобби.#новости