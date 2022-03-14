Они перерабатывают выходящий при бурении нефти природный газ в электричество и питают им майнинг-фермы. О деталях процесса и возникновении идеи рассказало издание CNBC.

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Действующая майнинговая установка



Нефтедобывающие компании, пишет CNBC, давно пытаются решить проблему упущенной прибыли от попадающегося в районах добычи нефти газа. Если газопровод находится поблизости, его перенаправляют туда и продают по рыночной цене. Однако если везти придётся далеко, газ выгоднее просто сжечь — а это нерационально как с точки зрения денег, так и экологии.

Брент Уайтхед — потомственный инженер-нефтяник, а Мэтт Лостро — экономист. В 2019 году они, будучи студентами, они попытались найти решение этой экологической, логистической и финансовой проблемы — и объединили майнинг с нефтедобычей. Для этого друзья основали компанию Giga Energy Solutions, вложив в неё все деньги с подработок.

Уайтхед и Лостро



Giga Energy Solutions устанавливает свои биткоин-фермы вблизи нефтяных скважин — там, где есть газ, и покупает его по бросовой цене и преобразует с помощью генераторов в электричество. Так обе стороны остаются в плюсе, и по заявлению компании Crusoe Energy Systems, это позволяет также снизить выбросы парниковых газов на 63% по сравнению с управляемым сжиганием.

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В 2022 году у Уайтхеда и Лостро более 20 партнёров в сфере добычи нефти, четыре из них — публичные компании. Майнинг на месторождениях превратился в растущую индустрию, его инициаторами выступают даже такие глобальные игроки как, например, Газпром.

Основатель занимающейся производством криптовалюты компании Upstream Data Стив Барбур отмечает, что прелесть майнинга — в портативности. Ферму можно доставить прямо к источнику энергии и избежать затрат на логистику.

При этом большинство месторождений удалены от крупных населённых пунктов, а следовательно — и от газопроводов. Если компания долго не может найти покупателя на газ, то избавляется от него на месте. Например, просто выпускает в атмосферу или сжигает. Однако, по словам Адама Ортольфа, одного из руководителей Upstream Data, сжигание эффективно только на 75-90%, и часть газа всё-таки попадает в воздух.

Преимущество подхода Upstream Data и Giga Energy Solutions заключается в том, что генераторы оставляют минимальный углеродный след, а доход от майнинга делает этот процесс прибыльным и для самих майнеров, и для нефтедобытчиков.

Но Ортольфу и его компании понадобились годы, чтобы убедить потенциальных клиентов в том, что размещение оборудования для майнинга на территории нефтегазовых месторождений — хорошая и прибыльная идея. По его словам, ещё в 2018 году мысль о продаже газа в обход контрагентов никем не воспринималась всерьёз. Однако в 2022 году Upstream Data работает с 140 точками добычи по Северной Америке.

Раньше приходилось утилизировать огромное количество углеводородов, а теперь добытчики могут спокойно их продавать. Мы же получаем то, что хотели: стабильный и дешёвый источник энергии. Это идеальное сотрудничество. Адам Ортольф

Именно у Upstream Data Уайтхед и Лостро приобрели свою первую ферму и, воспользовавшись связями в индустрии, установили её на одном из месторождений. Затем они начали налаживать партнёрские контакты — например, на саммите нефтегазовой промышленности NAPE раздали более тысячи брошюр. Многие отнеслись к этой идее скептически, но несколько заинтересованных участников всё-таки нашлось.

Первое время из-за пандемии и закрытых границ бизнес развивался медленно, поэтому друзья довольствовались небольшими контрактами с добытчиками, у которых не было разрешения на продажу газа. Некоторые из них, по откровению Уайтхеда, занимались серой торговлей или незаконной утилизацией и легко соглашались на сотрудничество с двумя местными майнерами.

Установка фермы



Переломный момент наступил в конце 2020 года — тогда цена на биткоин превысила порог в $20 тысяч, интерес к майнингу появился и у крупных игроков нефтегазовой отрасли. Основатели рассказывают, что к ним за консультациями и сотрудничеством прилетали, к примеру, представители нефтедобывающих компаний из Саудовской Аравии.

Giga Energy Solutions оценивает свою выручку за 2021 год в $4 млн, а к концу в 2022-го планирует увеличить её минимум в 5 раз. По заверению основателей, для многих в индустрии очевидно, что отныне энергодобыча будет идти бок о бок с майнингом.

Следующий этап настанет, когда нефтегазовые компании самостоятельно начнут майнить на своих месторождениях. Энергетический бизнес станет связующим звеном между биткоином и электричеством. Мэтт Лостро