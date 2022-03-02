Стейблкоин Tether — единственный стабильный токен, которым можно торговать в рублях. Но компания угрожает заблокировать счета, если санкции против России ужесточатся.

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Дневной объём торгов биткоина к рублю на бирже Binance. Иллюстрация Arcane Research для Vice

Из-за военной операции на Украине и ужесточения санкций 28 февраля российский рубль достиг исторического минимума. На фоне падения рубля россияне начали скупать криптовалюту — за неделю объём торгов биткоином вырос более чем в два раза и достиг 1,5 млрд рублей. Ещё популярнее оказался Tether — стейблкоин, привязанный к доллару.

Как сообщает Vice со ссылкой на исследовательскую компанию по блокчейну Arcane Research, объём торгов Tether к рублю 28 февраля побил новый рекорд и составил $34,94 млн. Предыдущий рекорд в $34,31 млн был установлен в мае 2021, когда Илон Маск раскритиковал биткоин за вред окружающей среде. Тогда многие криптоинвесторы сочли Tether более экологичной альтернативой.

Дневной объём торгов Tether (USDT) к рублю на бирже Binance. Иллюстрация Arcane Research для Vice

Объём торгов Tether в понедельник вырос более чем в пять раз по отношению к среднему показателю за 2022-й, несмотря на то, что российско-украинский конфликт обострялся с начала года, сообщил Vice.

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«Интересно, что объём торгов стейблкоином превышает объём торгов биткоином. Хотя объём торгов биткоином явно увеличился, похоже, что российские трейдеры в настоящее время отдают предпочтение доллару», — рассказал изданию аналитик Arcane Ветле Лунде.

Tether (USDT) — это стабильная криптовалюта одноимённой компании, курс которой почти всегда соответствует курсу доллара. В отличие от биткоина, Tether не имеет своего блокчейна, а пользуется готовыми децентрализованными системами. Курс токена гораздо стабильнее биткоина, но Tether не гарантирует полной анонимности, также эту криптовалюту невозможно майнить.

Tether Holding Ltd — это централизованная компания, которая может полностью заморозить активы инвесторов по требованию правоохранительных органов. Это значит, что россияне, которые держат Tether в сети Ethereum, могут лишиться своих криптокошельков, если попадут под санкции.

Существуют и другие стабильные криптовалюты, пользующиеся своим блокчейном и гарантирующие децентрализованность, — например, UST (TerraUSD) или MIM (Magic Internet Money). Tether стал так популярен среди россиян, потому что это единственный стейблкоин, которым можно торговать в рублях на биржах.

В Tether сообщили Vice, что компания активно следит за валютой, чтобы пресечь попытки уклониться от санкций.

Как и в случае со всеми учетными записями наших клиентов, Tether проводит постоянный мониторинг рынка, чтобы гарантировать отсутствие нерегулярных движений или мер, которые могут противоречить международным санкциям. Tether регулярно сотрудничает с глобальными регулирующими органами и запросами правоохранительных органов и по возможности замораживает активы в соответствии с применимым законодательством. Эти процедуры действуют для защиты всех пользователей Tether и более широкого сообщества. представитель компании

Некоторые криптовалютные биржи разграничивают использование токенов официальными лицами, попавшими под санкции, и гражданами, покупающими криптовалюту для личных целей.

Vice указали, что 28 февраля крупные биржи, включая Binance и Coinbase, отклонили просьбу вице-премьер-министра Украины о блокировке всех российских пользователей. Как сообщает РБК, биржи BTC-Alpha, KUNA и CEX IO уже начали блокировать аккаунты пользователей из России, Украины и Белоруссии.

Некоторые эксперты считают, что в блокировке всех российских аккаунтов нет смысла — крупные суммы невозможно скрыть в публичном реестре, и сейчас токены в основном покупают обычные граждане, стремясь сохранить деньги при падающем курсе рубля.

Neeraj K. Agrawal @NeerajKA



We’re talking about multiple orders of magnitude larger flows of money than would be possible to conceal on a public ledger Treasury dept knows there isn’t a realistic risk that Russia could use cryptocurrency to evade sanctions at a meaningful scaleWe’re talking about multiple orders of magnitude larger flows of money than would be possible to conceal on a public ledger https://www.politico.com/news/2022/02/25/russia-crypto-sanctions-00011886?_amp=true Нирадж К. Агравал из аналитического центра криптовалюты Coin Center: Министерство финансов знает, что нет реального риска того, что Россия может использовать криптовалюту для уклонения от санкций в значительных масштабах. Мы говорим о потоках денег, на несколько порядков больших, чем можно было бы скрыть в публичном реестре