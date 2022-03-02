Arcane Research: россияне начали скупать криптовалюту и привязанный к доллару стейблкойн Tether Статьи редакции
Стейблкоин Tether — единственный стабильный токен, которым можно торговать в рублях. Но компания угрожает заблокировать счета, если санкции против России ужесточатся.
Из-за военной операции на Украине и ужесточения санкций 28 февраля российский рубль достиг исторического минимума. На фоне падения рубля россияне начали скупать криптовалюту — за неделю объём торгов биткоином вырос более чем в два раза и достиг 1,5 млрд рублей. Ещё популярнее оказался Tether — стейблкоин, привязанный к доллару.
Как сообщает Vice со ссылкой на исследовательскую компанию по блокчейну Arcane Research, объём торгов Tether к рублю 28 февраля побил новый рекорд и составил $34,94 млн. Предыдущий рекорд в $34,31 млн был установлен в мае 2021, когда Илон Маск раскритиковал биткоин за вред окружающей среде. Тогда многие криптоинвесторы сочли Tether более экологичной альтернативой.
Объём торгов Tether в понедельник вырос более чем в пять раз по отношению к среднему показателю за 2022-й, несмотря на то, что российско-украинский конфликт обострялся с начала года, сообщил Vice.
«Интересно, что объём торгов стейблкоином превышает объём торгов биткоином. Хотя объём торгов биткоином явно увеличился, похоже, что российские трейдеры в настоящее время отдают предпочтение доллару», — рассказал изданию аналитик Arcane Ветле Лунде.
Tether Holding Ltd — это централизованная компания, которая может полностью заморозить активы инвесторов по требованию правоохранительных органов. Это значит, что россияне, которые держат Tether в сети Ethereum, могут лишиться своих криптокошельков, если попадут под санкции.
Существуют и другие стабильные криптовалюты, пользующиеся своим блокчейном и гарантирующие децентрализованность, — например, UST (TerraUSD) или MIM (Magic Internet Money). Tether стал так популярен среди россиян, потому что это единственный стейблкоин, которым можно торговать в рублях на биржах.
В Tether сообщили Vice, что компания активно следит за валютой, чтобы пресечь попытки уклониться от санкций.
Некоторые криптовалютные биржи разграничивают использование токенов официальными лицами, попавшими под санкции, и гражданами, покупающими криптовалюту для личных целей.
Vice указали, что 28 февраля крупные биржи, включая Binance и Coinbase, отклонили просьбу вице-премьер-министра Украины о блокировке всех российских пользователей. Как сообщает РБК, биржи BTC-Alpha, KUNA и CEX IO уже начали блокировать аккаунты пользователей из России, Украины и Белоруссии.
Некоторые эксперты считают, что в блокировке всех российских аккаунтов нет смысла — крупные суммы невозможно скрыть в публичном реестре, и сейчас токены в основном покупают обычные граждане, стремясь сохранить деньги при падающем курсе рубля.
Интерес к криптовалютам вырос не только в России: как Arcane Research также сообщил Vice, объём торгов биткоином и Tether на Украине тоже увеличился, но не так сильно, как в России. «Это имеет смысл, поскольку украинцы не сталкиваются с рисками санкций, аналогичных российским», — прокомментировал Ветле Лунде.
ну самый варик перекатится на busd, и слить нахуй usdt, посмотрим как он там со своими 2 ярдами проживет
так и до nft докатиться можно
BUSD наше всё
Какой busd?😂😂 Тебе в статье черным по белому пишут - за любые действия по отмыванию власти будут блокировать счета. А ты говоришь busd централизованный бинансовый покупать
Я что то не врубаюсь. Я с криптой не работал и особо не разбирался. Но вроде бы все говорят что она анонимная.
Совершенно верно. Вы не врубаетесь...
Вы гений просто. Да я не врубаюсь, о чем я и написал. Или вы думаете я утверждаю что крипта анонимная? Специально для непонятливых написал "вроде бы" и что это другие говорят. Думал кто то ответит и напишет как они определяют откуда человек
Для анонимности нужно использовать именно анонимную крипту, да еще и анонимным образом, чего большинство не делает.
про анонимность сказки
Если сейчас выйти в usdt, каким образом обратно в фиат выходить?
Допустим, в бинансе можно без проблем через p2p накупить usdt, но, при обратной конвертации через p2p ведь очень вероятно попадание по 115фз?
Если "в час по чайной ложке" и с кучей предосторожностей - то можно и через p2p выводить. Альтернатив то всё равно немного
Вывод QR-кодами Тинькофф, только я тебе это не говорил))
попадание по 115фз
Боюсь скоро всем уже не до этого будет.
А у usdt нет кошелька железного вроде битка, который не привязан к бирже, а значит и не привязан к твоему имени и т.п.?
USDT это токен, в сетях битка, эфира или трона - их кошельки подойдут.
Но поскольку токен это не тру крипта его без проблем может забанить эмитент
Эмитент? Я так понимаю, забанить акки может же только биржа типо Binance?
Покупаю tf2 ключи в стиме и не парюсь.
не туда написал
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