Инструкция: как купить криптовалюту

Через биржу Binance или Telegram-бота.
На фоне сложившейся ситуации многие столкнулись с трудностями при использовании фиатных денег — рублей, долларов, гривен. Рубль обесценился и его не всегда получается перевести на иностранные карты. Доллар запрещают переводить в другие страны и ограничивают вывоз за рубеж. Гривна тоже обесценилась.
Эта ситуация подтверждает старый тезис: деньги, которые хранятся в банке или на карте, — это не ваши деньги. Криптовалюты помогают решить эту проблему. В этом гайде я дам подробные инструкции по покупке криптовалюты.
1. Качаем приложение Metamask и создаём децентрализованный криптовалютный кошелёк.
- Ссылка для скачивания.
- Инструкция, как использовать.
2. Есть несколько способов, как купить криптовалюту за фиатные деньги.
Telegram-бот. Я обычно покупаю через него. Нужно ввести сумму, которую хотите купить, выбрать оплату с карты и выбрать кошелёк, на который вы получите деньги. Вы можете указывать как свой кошелек на бирже, например, Binance, так и кошелек Metamask.
Напрямую через биржу Binance. Регистрируемся на Binance и проходим верификацию — её можно пройти с помощью паспорта, загранпаспорта, удостоверения личности, водительских прав. Если вы можете зарегистрировать аккаунт не на российский или украинский документ, в текущей ситуации лучше это сделать :)
- В верхнем меню слева выбираем «Купить криптовалюту» → «Кредитная/дебетовая карта». В качестве валюты списания выбираете рубли. В поле «Получить» выбираем нужный стейблкоин — USDT, BUSD, USDC. Жмёте «Продолжить», выбираете карту и покупаете.
- Можно купить через p2p у другого пользователя на платформе Binance. Как это сделать, описано тут.
- Чтобы продать криптовалюту, механизм такой же. Можно через Telegram-бота либо через p2p. Если вам нужны наличные или обмен крупных сумм, напишите мне в Telegram — это тоже решаемый вопрос.
3. Чтобы обезопасить свои средства от блокировки на бирже, вы можете вывести их на децентрализованный кошелек Metamask.
- Пошаговое руководство.
- USDC дешевле будет вывести в сетях BSC или Polygon. Инструкция, как добавить сеть Polygon. По этой ссылке вы можете добавить любые другие сети.
- Если вы боитесь, что централизованные стейблкойны будут блокировать, можете купить децентрализованные стейблкойны. Например, DAI можно приобрести тут.
Если нужно будет перекинуть из одной сети в другую (например, из Polygon в Ethereum), можно воспользоваться мостом:
- Выбираете свой токен (например, USDC) и сеть, в которой выводили.
- Затем выбираете токен и сеть, в которую нужно отправить.
- Важно: под полем, в котором вы выбираете токен и сеть, в которую хотите отправить токены, мелким шрифтом указано количество средств в пуле. Например: “Polygon Pool: 9,320,303.19 USDC”. Важно, чтобы в пуле было больше денег, чем вы хотите перевести.
Теперь у вас есть криптовалюта на децентрализованном кошельке, а значит, никакое государство или организация не могут ее отобрать. Переходите на Светлую Сторону — используйте деньги, которые принадлежат вам.
За основу я взял гайд, написанный участником сообщества Deep Mind Crypto, но значительно расширил и дополнил его. Благодарю сообщество и лично Дмитрия Двойникова за написание базовой инструкции.
Сейчас самый разумный способ хранить крипту это аппаратные кошельки. Не уверен что в данной ситуации стоит освещать какие-либо Крипто биржи подвергая рискам читателей из России.
Биржа - это средство обмена. Все значимые суммы конечно нужно хранить на личных кошельках.
Призыв отображается на сайте сервиса и в приложении.
Привет! Это Василий Черепанов, юрист организации по защите прав потребителей Пермского края. Такого массового нарушения прав потребителей, которое творится сейчас не было никогда. В этой статье поговорим о том, что делать и какие есть риски, если ваш заказ был в одностороннем порядке отменен Продавцом несмотря на получение им предоплаты.
1 марта радиостанцию отключили от эфира из-за «фейков о войне с Украиной».
Все магазины закроют, производство прекратят.