Инструкция: как купить криптовалюту

Через биржу Binance или Telegram-бота.

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На фоне сложившейся ситуации многие столкнулись с трудностями при использовании фиатных денег — рублей, долларов, гривен. Рубль обесценился и его не всегда получается перевести на иностранные карты. Доллар запрещают переводить в другие страны и ограничивают вывоз за рубеж. Гривна тоже обесценилась.

Эта ситуация подтверждает старый тезис: деньги, которые хранятся в банке или на карте, — это не ваши деньги. Криптовалюты помогают решить эту проблему. В этом гайде я дам подробные инструкции по покупке криптовалюты.

1. Качаем приложение Metamask и создаём децентрализованный криптовалютный кошелёк.

Ссылка для скачивания.

Инструкция, как использовать.



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2. Есть несколько способов, как купить криптовалюту за фиатные деньги.

Telegram-бот. Я обычно покупаю через него. Нужно ввести сумму, которую хотите купить, выбрать оплату с карты и выбрать кошелёк, на который вы получите деньги. Вы можете указывать как свой кошелек на бирже, например, Binance, так и кошелек Metamask.

Напрямую через биржу Binance. Регистрируемся на Binance и проходим верификацию — её можно пройти с помощью паспорта, загранпаспорта, удостоверения личности, водительских прав. Если вы можете зарегистрировать аккаунт не на российский или украинский документ, в текущей ситуации лучше это сделать :)

В верхнем меню слева выбираем «Купить криптовалюту» → «Кредитная/дебетовая карта». В качестве валюты списания выбираете рубли. В поле «Получить» выбираем нужный стейблкоин — USDT, BUSD, USDC. Жмёте «Продолжить», выбираете карту и покупаете.

Можно купить через p2p у другого пользователя на платформе Binance. Как это сделать, описано тут.

Чтобы продать криптовалюту, механизм такой же. Можно через Telegram-бота либо через p2p. Если вам нужны наличные или обмен крупных сумм, напишите мне в Telegram — это тоже решаемый вопрос.

3. Чтобы обезопасить свои средства от блокировки на бирже, вы можете вывести их на децентрализованный кошелек Metamask.

Пошаговое руководство.



USDC дешевле будет вывести в сетях BSC или Polygon. Инструкция, как добавить сеть Polygon. По этой ссылке вы можете добавить любые другие сети.



Если вы боитесь, что централизованные стейблкойны будут блокировать, можете купить децентрализованные стейблкойны. Например, DAI можно приобрести тут.

Если нужно будет перекинуть из одной сети в другую (например, из Polygon в Ethereum), можно воспользоваться мостом:

Выбираете свой токен (например, USDC) и сеть, в которой выводили.

Затем выбираете токен и сеть, в которую нужно отправить.



Важно: под полем, в котором вы выбираете токен и сеть, в которую хотите отправить токены, мелким шрифтом указано количество средств в пуле. Например: “Polygon Pool: 9,320,303.19 USDC”. Важно, чтобы в пуле было больше денег, чем вы хотите перевести.



Теперь у вас есть криптовалюта на децентрализованном кошельке, а значит, никакое государство или организация не могут ее отобрать. Переходите на Светлую Сторону — используйте деньги, которые принадлежат вам.

За основу я взял гайд, написанный участником сообщества Deep Mind Crypto, но значительно расширил и дополнил его. Благодарю сообщество и лично Дмитрия Двойникова за написание базовой инструкции.