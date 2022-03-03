{"id":12415,"title":"\u0427\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 REIT \u0438 \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c","url":"\/redirect?component=advertising&id=12415&url=https:\/\/vc.ru\/finex_etf\/363102-skolko-mozhno-zarabotat-na-vlozheniyah-v-reit&placeBit=1&hash=9d31d1118844d495b8956de23bbf506722fd520789e36d919c29e0ee99ef4025","isPaidAndBannersEnabled":false}
Крипто
Evgeniy Korolyov

Инструкция: как купить криптовалюту

Через биржу Binance или Telegram-бота.

2 2 комментария
1549 просмотров

На фоне сложившейся ситуации многие столкнулись с трудностями при использовании фиатных денег — рублей, долларов, гривен. Рубль обесценился и его не всегда получается перевести на иностранные карты. Доллар запрещают переводить в другие страны и ограничивают вывоз за рубеж. Гривна тоже обесценилась.

Эта ситуация подтверждает старый тезис: деньги, которые хранятся в банке или на карте, — это не ваши деньги. Криптовалюты помогают решить эту проблему. В этом гайде я дам подробные инструкции по покупке криптовалюты.

1. Качаем приложение Metamask и создаём децентрализованный криптовалютный кошелёк.

2. Есть несколько способов, как купить криптовалюту за фиатные деньги.

Telegram-бот. Я обычно покупаю через него. Нужно ввести сумму, которую хотите купить, выбрать оплату с карты и выбрать кошелёк, на который вы получите деньги. Вы можете указывать как свой кошелек на бирже, например, Binance, так и кошелек Metamask.

Напрямую через биржу Binance. Регистрируемся на Binance и проходим верификацию — её можно пройти с помощью паспорта, загранпаспорта, удостоверения личности, водительских прав. Если вы можете зарегистрировать аккаунт не на российский или украинский документ, в текущей ситуации лучше это сделать :)

  • В верхнем меню слева выбираем «Купить криптовалюту» → «Кредитная/дебетовая карта». В качестве валюты списания выбираете рубли. В поле «Получить» выбираем нужный стейблкоин — USDT, BUSD, USDC. Жмёте «Продолжить», выбираете карту и покупаете.
  • Можно купить через p2p у другого пользователя на платформе Binance. Как это сделать, описано тут.
  • Чтобы продать криптовалюту, механизм такой же. Можно через Telegram-бота либо через p2p. Если вам нужны наличные или обмен крупных сумм, напишите мне в Telegram — это тоже решаемый вопрос.

3. Чтобы обезопасить свои средства от блокировки на бирже, вы можете вывести их на децентрализованный кошелек Metamask.

  • Пошаговое руководство.
  • USDC дешевле будет вывести в сетях BSC или Polygon. Инструкция, как добавить сеть Polygon. По этой ссылке вы можете добавить любые другие сети.
  • Если вы боитесь, что централизованные стейблкойны будут блокировать, можете купить децентрализованные стейблкойны. Например, DAI можно приобрести тут.
Купить рекламу Отключить

Если нужно будет перекинуть из одной сети в другую (например, из Polygon в Ethereum), можно воспользоваться мостом:

  • Выбираете свой токен (например, USDC) и сеть, в которой выводили.
  • Затем выбираете токен и сеть, в которую нужно отправить.
  • Важно: под полем, в котором вы выбираете токен и сеть, в которую хотите отправить токены, мелким шрифтом указано количество средств в пуле. Например: “Polygon Pool: 9,320,303.19 USDC”. Важно, чтобы в пуле было больше денег, чем вы хотите перевести.

Теперь у вас есть криптовалюта на децентрализованном кошельке, а значит, никакое государство или организация не могут ее отобрать. Переходите на Светлую Сторону — используйте деньги, которые принадлежат вам.

За основу я взял гайд, написанный участником сообщества Deep Mind Crypto, но значительно расширил и дополнил его. Благодарю сообщество и лично Дмитрия Двойникова за написание базовой инструкции.

Больше информации по криптоинвестициям в моём Telegram-канале.

#binance #metamask

2 2 комментария
4
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку
Николай Кузнецов

Сейчас самый разумный способ хранить крипту это аппаратные кошельки. Не уверен что в данной ситуации стоит освещать какие-либо Крипто биржи подвергая рискам читателей из России.

Ответить
3
Развернуть ветку
Rick

Биржа - это средство обмена. Все значимые суммы конечно нужно хранить на личных кошельках.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
O2 Consulting
Государственные меры для стабилизации и развития IT-отрасли в условиях санкций
1 1 комментарий
1
Техника
Дмитрий Дружбин
Что будет с техникой Apple в России: ответы на частые вопросы

В последние дни нам в Fixed.one поступает много вопросов о том, что произойдёт дальше с техникой и сервисами компании: можно ли будет чиниться, не заблокируются ли iPhone и другие. Попробуем ответить на самые популярные.

21 21 комментарий
25
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Мнения
Евгения Евсеева
«Каждый час этой войны забирает жизни и будущее у живых»: основатели igooods потребовали прекращения боёв на Украине Статьи редакции

Призыв отображается на сайте сервиса и в приложении.

28 28 комментариев
44
Банк «Открытие»
Мы знаем, как защитим ваши деньги

В новой реальности нам особенно важно надежно защитить и сохранить свои сбережения. Банк «Открытие» поможет защитить ваши деньги

1 1 комментарий
1
Медиа
Alex Petrov
3 марта газета «Все для вас» в Якутске вышла с черной обложкой «Нет войне»
97 97 комментариев
125
Talkbank
Что делать в случае отключения ваших мобильных приложений и сайтов?

Как создать дополнительную инфраструктуру обслуживания клиентов в режиме санкций и других ограничений на основе коммуникационной финтех-платформы Talkbank.

0 Обсудить
–2
NPLaw
Запрет наличных евро в России

Решением ЕС 2022/346 от 1 марта 2022 года Европейский союз запретил продавать, поставлять и экспортировать наличные евро в Россию.

2 2 комментария
1
Право
Василий Черепанов
Что делать если Ваш предоплаченный заказ был отменен Продавцом в одностороннем порядке

Привет! Это Василий Черепанов, юрист организации по защите прав потребителей Пермского края. Такого массового нарушения прав потребителей, которое творится сейчас не было никогда. В этой статье поговорим о том, что делать и какие есть риски, если ваш заказ был в одностороннем порядке отменен Продавцом несмотря на получение им предоплаты.

29 29 комментариев
50
Медиа
Таня Боброва
Совет директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радио и сайт издания Статьи редакции

1 марта радиостанцию отключили от эфира из-за «фейков о войне с Украиной».

181 181 комментарий
48
Модульбанк
«Модульбанк» ввел депозиты для бизнеса под 22%

И сохраняет разницу между курсами покупки и продажи валют меньше 1%.

Maranda Vandergriff
26 26 комментариев
7
Торговля
Евгения Евсеева
IKEA приостановила работу в России и Белоруссии Статьи редакции

Все магазины закроют, производство прекратят.

189 189 комментариев
38
Больше статей
null