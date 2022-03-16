Владимир Зеленский подписал закон о легализации криптовалюты в Украине Статьи редакции
Документ даёт право собственности на виртуальные активы.
О подписании закона президентом Украины сообщает Минцифры страны.
Согласно документу, криптовалюта получит правовой статус и классификацию. Закон также предусматривает внедрение мер финансового мониторинга в сфере виртуальных активов и определяет список поставщиков таких услуг и условия их регистрации.
Регулировать рынок будут Национальный банк и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Они определят порядок оборота криптовалюты, а также будут выдавать разрешения поставщикам виртуальных активов.
Минцифры называет это решение «ещё одним шагом на пути вывода криптосектора из тени». Верховная Рада приняла документ 17 февраля.
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Страна горит, люди голодные, а криптовалюты разбирает. Зеля - артист
Ты откуда будешь родной ? Это сильный шаг для страны и ее дальнейшей отстройки после войны которую россия начала в Украине. По этому клоун тут один и этот окурок сидит в бункере.
хороша ложка к обеду. легализовать крипту - дело нехитрое, опыт есть где перенять. но то ли время, чтобы вот такие законы анонсировать? какая острая необходимость в этом сейчас? легализация - это отсутствие наказания. там чисто физически сейчас точно не до отлова криптовалютных спекулянтов
Видимо, не все так плохо, раз уж на такую ерунду время находят 🤷♂️
Ты почему сам с собой разговариваешь? У вас аватарка одинаковая!
Закон был принят до войны. Подпись президента - последний шаг.
И во время войны, когда 50+ млн $ собрали на армию в крипте - закон точно не помешает.
+ это одна из индустрий, которая будет немного поднимать экономику после войны.
Так что в даном случае оно никак не мешает и ресурсов не требовало, т.к вся работа была сделана до войны.
Если не пострадают АЭС, то Украина вполне сможет стать мировым центром крипты, евроассоция прям в тему этому
Талантливый пиарщик. Любит цитировать Черчилля, но куда больше похож на Маска - он так же умеет пиариться. Только Зе ничего создавать не умеет.
Приятно видеть такие комменты не в минусах, как на ТЖ было бы. Там Зелибобу прям боготворят и думаю даже теребонькают на него. А если скажешь разумную мысль, что он просто хороший артист и всё из этого вытекающее - заплюют.
Вы еще подрочите друг дружке. Хотя я вижу вы уже. Как там в нынешние времена, норм на 15 рублей прожить? )
Что такое 15 рублей?
ТЖшник, брысь!
если скажешь разумную мысль
Ловко ты свои мысли в разумные по умолчанию записал
Пилять, и сюда ТЖшники добрались со своими минусами.
Давно уже все к этому шло, красава что подписал, гражданам спокойнее. Особенно в текущей обстановке когда вырос спрос на криптовалюту. Страна горит, но есть неплохие шансы что это Феникс. В отличии от "корабля"
Похоже больше на pr для молодых, при военном то положении
Zelyacoin
Бубакоин!
Володимир ищет, где бы подсуетититься, чтобы выглядеть получше. Но все равно выходит же.
Ты про национального лидера? Да так и есть, он в дерьме
Ну написано же Володимир. Значит их страны, с манером на украинский лад.
Ну да а Вова П прямо нет. Обнуляет итшникам налоги. Ну вове не привыкать обещания раздавать
у него вроде рейтинг под 90 процентов и так?
Мне кажется у него есть, какой то план )
И он его придерживается
Скорее всего да )
Пацаны ГО, я создал )
Нашёл как привлечь внимание). Хитрый жук)
Грипта и Кривна назовут свою.
Может выводят что-то ? :)
Правильно. Своевременно. Актуально!
Бидон видимо Зелибобе битков пообещал ещё в виде гуманитарной помощи. Утрирую конечно, но явно такое решение в военное время неспроста.
Заканчивайте ваш этот там неадекватный движ,пора рубить цифровую руду.🧐
России давно пора сделать это
Маразм крепчал. Сегодня ночью он просто обязан подписать закон об однополых браках и легализации зоофилии, дел то больше нет
Не в, а НА Украине, пишите правильно. Все кто пишет через «в», с радостью пытаются подлизать нацистско-фашистскому режиму и главное что бы что?
Таблетки пить не забывай и мб вылечат,ну или тут хотяб заблочат и дадут белый билет.
Правильно. Произошло от "на окраине".
Ну что собственно и требовалось доказать;) количество дизлайков под моим комментом показывает сколько стада среди нас. А если у кого-то есть иное мнение и грамотность, то такие люди заставляют стадо нервно клацать на диз;)))