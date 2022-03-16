Крипто
TJ

Владимир Зеленский подписал закон о легализации криптовалюты в Украине Статьи редакции

Документ даёт право собственности на виртуальные активы.

О подписании закона президентом Украины сообщает Минцифры страны.

Согласно документу, криптовалюта получит правовой статус и классификацию. Закон также предусматривает внедрение мер финансового мониторинга в сфере виртуальных активов и определяет список поставщиков таких услуг и условия их регистрации.

Регулировать рынок будут Национальный банк и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Они определят порядок оборота криптовалюты, а также будут выдавать разрешения поставщикам виртуальных активов.

Минцифры называет это решение «ещё одним шагом на пути вывода криптосектора из тени». Верховная Рада приняла документ 17 февраля.

  • В России власти спорят из-за судьбы криптовалюты в стране с января: Центробанк требует полного запрета операций с криптовалютой, а Минфин выступает против, считая, что легализация принесёт куда больше пользы, чем ограничения.

#новость #криптовалюты #украина

2252 просмотров
10
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
40 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Roman Stukov

Страна горит, люди голодные, а криптовалюты разбирает. Зеля - артист

Ответить
6
Развернуть ветку
Pavlo Melnyk

Ты откуда будешь родной ? Это сильный шаг для страны и ее дальнейшей отстройки после войны которую россия начала в Украине. По этому клоун тут один и этот окурок сидит в бункере.

Ответить
17
Развернуть ветку
Andrey P.

хороша ложка к обеду. легализовать крипту - дело нехитрое, опыт есть где перенять. но то ли время, чтобы вот такие законы анонсировать? какая острая необходимость в этом сейчас? легализация - это отсутствие наказания. там чисто физически сейчас точно не до отлова криптовалютных спекулянтов

Ответить
7
Развернуть ветку
Roman

Видимо, не все так плохо, раз уж на такую ерунду время находят 🤷‍♂️

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Я

Ты почему сам с собой разговариваешь? У вас аватарка одинаковая!

Ответить
1
Развернуть ветку
Алекс Лис

Закон был принят до войны. Подпись президента - последний шаг.

И во время войны, когда 50+ млн $ собрали на армию в крипте - закон точно не помешает.

+ это одна из индустрий, которая будет немного поднимать экономику после войны.

Так что в даном случае оно никак не мешает и ресурсов не требовало, т.к вся работа была сделана до войны.

Ответить
16
Развернуть ветку
Денис Демидов

Если не пострадают АЭС, то Украина вполне сможет стать мировым центром крипты, евроассоция прям в тему этому

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrey Kuragin

Талантливый пиарщик. Любит цитировать Черчилля, но куда больше похож на Маска - он так же умеет пиариться. Только Зе ничего создавать не умеет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Я

Приятно видеть такие комменты не в минусах, как на ТЖ было бы. Там Зелибобу прям боготворят и думаю даже теребонькают на него. А если скажешь разумную мысль, что он просто хороший артист и всё из этого вытекающее - заплюют.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Sketch Turner

Вы еще подрочите друг дружке. Хотя я вижу вы уже. Как там в нынешние времена, норм на 15 рублей прожить? )

Ответить
–1
Развернуть ветку
Виктор Исаков

Что такое 15 рублей?

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Я

ТЖшник, брысь!

Ответить
–2
Развернуть ветку
Никита Королёв

если скажешь разумную мысль
Ловко ты свои мысли в разумные по умолчанию записал

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Я

Пилять, и сюда ТЖшники добрались со своими минусами.

Ответить
0
Развернуть ветку
Виктор Тасев

Давно уже все к этому шло, красава что подписал, гражданам спокойнее. Особенно в текущей обстановке когда вырос спрос на криптовалюту. Страна горит, но есть неплохие шансы что это Феникс. В отличии от "корабля"

Ответить
1
Развернуть ветку
Денис Демидов

Похоже больше на pr для молодых, при военном то положении

Ответить
11
Развернуть ветку
Ульяна Вайн

Zelyacoin

Ответить
7
Развернуть ветку
Igor Batkovich

Бубакоин!

Ответить
0
Развернуть ветку
Ivan Habl

Володимир ищет, где бы подсуетититься, чтобы выглядеть получше. Но все равно выходит же.

Ответить
3
Развернуть ветку
Максим

Ты про национального лидера? Да так и есть, он в дерьме

Ответить
2
Развернуть ветку
Ivan Habl

Ну написано же Володимир. Значит их страны, с манером на украинский лад.

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Еремин

Ну да а Вова П прямо нет. Обнуляет итшникам налоги. Ну вове не привыкать обещания раздавать

Ответить
2
Развернуть ветку
Leo Uvarov

у него вроде рейтинг под 90 процентов и так?

Ответить
0
Развернуть ветку
Викторович

Мне кажется у него есть, какой то план )

Ответить
3
Развернуть ветку
WFDA

И он его придерживается

Ответить
2
Развернуть ветку
Викторович

Скорее всего да )

Ответить
0
Развернуть ветку
Nikita Artamonov

Пацаны ГО, я создал )

Ответить
3
Развернуть ветку
Артем П.

Нашёл как привлечь внимание). Хитрый жук)

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexey

Грипта и Кривна назовут свою.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ivan

Может выводят что-то ? :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Russian lives matter

Правильно. Своевременно. Актуально!

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Я

Бидон видимо Зелибобе битков пообещал ещё в виде гуманитарной помощи. Утрирую конечно, но явно такое решение в военное время неспроста.

Ответить
0
Развернуть ветку
Mr Black

Заканчивайте ваш этот там неадекватный движ,пора рубить цифровую руду.🧐

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Аббасов

России давно пора сделать это

Ответить
–1
Развернуть ветку
Максим Мюллер
Ответить
–1
Развернуть ветку
Дмитрий Ii

Маразм крепчал. Сегодня ночью он просто обязан подписать закон об однополых браках и легализации зоофилии, дел то больше нет

Ответить
–1
Развернуть ветку
Сергей Старчеус

Не в, а НА Украине, пишите правильно. Все кто пишет через «в», с радостью пытаются подлизать нацистско-фашистскому режиму и главное что бы что?

Ответить
–16
Развернуть ветку
Mr Black

Таблетки пить не забывай и мб вылечат,ну или тут хотяб заблочат и дадут белый билет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ivan Habl

Правильно. Произошло от "на окраине".

Ответить
–7
Развернуть ветку
Сергей Старчеус

Ну что собственно и требовалось доказать;) количество дизлайков под моим комментом показывает сколько стада среди нас. А если у кого-то есть иное мнение и грамотность, то такие люди заставляют стадо нервно клацать на диз;)))

Ответить
–8
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 40 комментариев
Торговля
Полина Лааксо
«Материнская Papa John's следует за политическими ветрами, а у меня времени нет: нужно думать о сотрудниках и клиентах» Статьи редакции

Владелец франшизы Papa John's в России, американец Кристофер Уинн, объясняет, почему не хочет уходить из страны.

Источник: Tasting Table
77
М.Видео-Эльдорадо
В М.Видео и Эльдорадо появились программы чекапа здоровья
–1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Школа управления Сколково
Сохранить фокус: как поддержать команду в ситуации неопределенности — в первом эфире спецпроекта «Сколково. На связи»

Выпуск посвятим теме заботы о команде: как поддерживать, коммуницировать и перестраивать процессы работы, чтобы оставаться устойчивыми в быстро меняющейся или стрессовой ситуации.

1
Маркетинг
Андрей Шапран - B2B продажи
Школа Nimax закрыла коммерческое направление и выложила курсы в открытый доступ

Изучайте бесплатно отличный контент

275
Трибуна
Артур Шарафутдинов
RingString: как мы запустили производство наборов для создания картин из нити по любому фото с помощью софта

Куда вложили 25 млн ₽ на старте, зачем вбивать 60 тысяч гвоздей каждый день, что нужно сделать, чтобы выпускать по 250 наборов ежедневно и как продавать после блокировки Инстаграма

55
Миграция
Развитый браслет
Около 100 сотрудников «Яндекса» уехали в Армению после начала «операции» в Украине Статьи редакции

Компания обещала помогать всем, кто решил переехать, говорит источник. В «Яндексе» отмечают, что не релоцируют сотрудников и не собираются переносить штаб-квартиру.

36
NPLaw
Четвертый пакет санкций ЕС

15 марта 2022 года был введен четвертый пакет антироссийских санкций ЕС из-за спецоперации на Украине.

5
Приёмная
Vikki Mamulashvili
Как Газпромбанк обманывает при оформлении цифровой карты UnionPay

В связи с последними событиями связанными с блокировкой платежных систем Виза и Мастеркард, я решила оформить себе карту UnionPay, чтобы у меня была возможность оплачивать иностранные сервисы, которые мне необходимы для работы.

84
IPQuorum
Мадам Рубинштейн: а из чего крем-то?

Помните, в фильме «Москва слезам не верит» героиня Ирины Муравьевой рассказывает подруге, которую играет Вера Алентова, о чудодейственном креме от морщин, который делают на китобойной флотилии и который якобы способен из любой женщины за сорок сделать «просто девочку»? После проговоренного шепотом ответа на резонный вопрос: «А из чего крем-то?»…

–2
Selectel
Бэкапы по расписанию, связь с зарубежным облаком и хранение данных по PCI DSS: 5 актуальных решений для инфраструктуры

В дайджесте рассказываем, какие продукты и услуги Selectel могут быть сейчас полезны вашему бизнесу.

13
Больше статей
null