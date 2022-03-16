RingString: как мы запустили производство наборов для создания картин из нити по любому фото с помощью софта

Куда вложили 25 млн ₽ на старте, зачем вбивать 60 тысяч гвоздей каждый день, что нужно сделать, чтобы выпускать по 250 наборов ежедневно и как продавать после блокировки Инстаграма