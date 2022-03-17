Крипто
Книжный крюк

«Сбер» попал в реестр операторов платформ цифровых токенов — его клиенты смогут выпускать цифровые финансовые активы Статьи редакции

Первыми протестировать платформу банка смогут юрлица.

  • ЦБ расширил список операторов информационных систем, через которые можно выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА): в него добавились «Сбер» и финтех-компания Lighthouse.
  • Включение в реестр позволяет компаниям заниматься выпуском ЦФА и их обменом между пользователями внутри своих платформ. Цифровые финансовые активы — это цифровые права, включающие требования денег, участие в капитале непубличных акционерных обществ, права по ценным бумагам и передаче права их требования.
  • Как отмечает «Сбер», первыми протестировать его платформу смогут юрлица. Они смогут выпускать собственные ЦФА, удостоверяющие денежные требования, что позволит привлекать инвестиции с рынка. Также они смогут покупать активы и совершать другие сделки с ними.

  • Первой компанией в реестре ЦБ в феврале 2022 года стала блокчейн-платформа Atomyze, один из инвесторов которой — «Интеррос» Владимира Потанина. На тот момент кроме Atomyze заявки подавали «Сбербанк», ВТБ, «Трансмашхолдинг».

Уже через месяц юрлица смогут совершать первые операции на нашей блокчейн-платформе. Пока мы находимся в начале пути работы с цифровыми активами, понимая, что для дальнейшего развития необходима адаптация существующей нормативной базы. В этом направлении мы готовы плотно сотрудничать с регулятором и органами исполнительной власти.

Сергей Попов

директор дивизиона «Транзакционный бизнес» «Сбербанка»

#новость #сбер #цб

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6 комментариев
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Алексей Соловьёв

Хорошие новости подвезли

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4
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Евгений Рогов

Цифровые права если кратко, то это NFT в банковском секторе? Или я не правильно понял?

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3
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Vitaliy Ivanov

Нфт тут вообще не причем) это из разряда каждый нфт- токен, но не каждый токен нфт

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1
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Slava Semenchuk

Токены, nft. Различные типы активов. Прочитайте закон о ЦФА

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Евгений Рогов

Яж не дословно имел ввиду.

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Martin Prestone

Покупайте государственные NFT РФ.

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