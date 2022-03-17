«Сбер» попал в реестр операторов платформ цифровых токенов — его клиенты смогут выпускать цифровые финансовые активы Статьи редакции
Первыми протестировать платформу банка смогут юрлица.
- ЦБ расширил список операторов информационных систем, через которые можно выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА): в него добавились «Сбер» и финтех-компания Lighthouse.
- Включение в реестр позволяет компаниям заниматься выпуском ЦФА и их обменом между пользователями внутри своих платформ. Цифровые финансовые активы — это цифровые права, включающие требования денег, участие в капитале непубличных акционерных обществ, права по ценным бумагам и передаче права их требования.
- Как отмечает «Сбер», первыми протестировать его платформу смогут юрлица. Они смогут выпускать собственные ЦФА, удостоверяющие денежные требования, что позволит привлекать инвестиции с рынка. Также они смогут покупать активы и совершать другие сделки с ними.
Первой компанией в реестре ЦБ в феврале 2022 года стала блокчейн-платформа Atomyze, один из инвесторов которой — «Интеррос» Владимира Потанина. На тот момент кроме Atomyze заявки подавали «Сбербанк», ВТБ, «Трансмашхолдинг».
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Цифровые права если кратко, то это NFT в банковском секторе? Или я не правильно понял?
Нфт тут вообще не причем) это из разряда каждый нфт- токен, но не каждый токен нфт
Токены, nft. Различные типы активов. Прочитайте закон о ЦФА
Яж не дословно имел ввиду.
Покупайте государственные NFT РФ.