Хакер атаковал блокчейн, используемый в основе NFT-игры Axie Infinity, и украл криптовалюту на $625 млн Статьи редакции
Судя по всему, это крупнейшее хищение средств в истории децентрализованных финансовых систем.
Хакер атаковал сайдчейн Ronin, который используется в игре Axie Infinity, ещё 23 марта. Но владельцы системы узнали об этом только 29 марта, когда один из пользователей не смог вывести 5 тысяч единиц Ethereum.
Защита Ronin была основана на девяти валидаторах, но чтобы использовать сайдчейн, достаточно было активировать пять из девяти ключей. Злоумышленнику удалось получить доступ к четырём валидаторам, принадлежащим Sky Mavis — компании, которой принадлежит Ronin — а пятый он извлёк из сторонней базы данных с помощью удалённого вызова процедур (RPC).
После этого хакер смог вывести 173 тысячи единиц Ethereum, чья стоимость составляет около $600 млн, и 25,5 млн стейблкоинов USDC (1 единица этой криптовалюты стоит $1).
Большая часть похищенных средств, как утверждают в Sky Mavies, хранится в криптокошельке злоумышленника. Компания работает с правоохранительными органами, чтобы привлечь хакера к ответственности. Sky Mavies также на время отключила кроссчейн-мост Ronin и начала работу над заменой системы безопасности.
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Подождите, но ведь крипта это независимое, децентрализованное, неконтролируемое кем-либо существо. Как это правоохранительные органы?
"Это другое"
Когда пользователи используют инструмент для сокрытия оборотов, то это независимая система и т.д.
Когда пользователя кинули, то государство должно впрягаться.
Но, в данном случае, возможно, наказуем не факт воровства (крипты в правовом поле конкретного государства может и не быть), а факт взлома информационной системы.
Пока не встретил (специально не искал) реального применения блокчейна, позволившего действительно сократить затраты на тот или иной процесс в физическом мире.
Может кто накидает примеры ...
Выборы?🙈😁🤦
Их существование в принципе под вопросом )
Но если они есть и если их электронная версия каким-то боком связана с блокчейном, то в чем там эффективность по сравнению даже с реляционной базой, не говоря уже о других, ставших классическими, СУБД?
Там можно и без блокчейна
Можно, но доверия к централизованной БД меньше
Ну как допустим сделать на блокчейне БД владельцев недвижимости на государственном уровне?
При существовании таких ситуаций, что допустим суд может наложить арест на проведение сделок с объектом? Или принудительно аннулировать сделку, совершенную мошенническим путем, вернув объект первоначальному владельцу? Или контролировать согласие органов опеки и попечительства при проведении сделок с квартирой, где зарегистрированы несовершеннолетние?
В любом случае все упирается в необходимость некоего администратора, который в ручном режиме должен иметь возможность проверять, контролировать и отменять операции с объектами недвижимости.
Ibm blockchain
И?
Сделали сеть. Как бы распределенную.
В чем экономика?
Какая структура сделок на платформе?
Какие сделки стали более эффективными?
Какая доля этих сделок?
По сравнению с эфиром, который, насколько понимаю, имеет аналогичный функционал сеть от ibm является менее отказоустойчивой в силу низкой распределенности (распространения).
Профит то в чем?
Крипта это просто некий аналог золота / бриллиантов / произведений искусства + много скама в виде шиткоинов, NFT и прочего для окучивания лохов.
Нет никакого практического применения. Нет никакой пользы для человечества. Ценность только в ограниченном количестве.
В чем смысл бриллиантов? Или золота? Только в ограниченном количестве. Золото вообще неудобно перемещать, неудобно хранить, если потребуется 100 баксов, то непонятно как их из слитка вынуть. Также и здесь.
Нельзя не согласиться с частью Ваших определений )))
Но далеко ни каждая крипта имеет ограничение по количеству.
Более того, ни каждая крипта имеет в своей основе блокчейн. Сравнивать все криптовалюты с золотом и т.д., пожалуй, не корректно.
Золото и некоторые другие редкоземельные ископаемые имеют ценность в силу действительно их фактической ограниченности. Как только учёные придумают как делать, например, золото из более распространенного материала цена золота снизится и золотой запас вымоется из обеспечения валюты, основанной на золотом запасе (не без потрясений). Эмитировать крипту можно бесконечно, даже ограниченную - через форки.
Что касается хранения, то это прекрасно умеют делать банки. Физически золото хранят у себя только самые консервативные (ну или потому что его нельзя внести в декларацию). Более того, в основном золото у людей и государств существует в виде обязательств, а не в виде слитков. И обязательства легко делятся на кусочки разными классическими способами.
Ну и вопрос был не столько про крипту, сколько про технологию блокчейн в целом. Не рабочая схема, похоже.
Исключительно субъективное ощущение. Не претендую на звание эксперта ни в блокчейна, ни крипте и даже ни в финансах в контексте темы.
Ценность золота в его физических свойствах и редкости. Оно дофига где в производстве используется
В английский сможете? Вот тут (прикрепила статью) используют блокчейн для интернета в отдаленных регионах, что положительно сказыается на экономике.
Про Африку и крипту там есть ещё такой отчет от Chainalysis (вторая ссылка). Там как раз объясняют экономические причины, почему крипта популярная в регионе. А так как крипта тесно связана с блокчейном, то этот отчет может ответить на ваш вопрос.
Кстати, у WMT своим интернетом тоже дает доступ к банковским услугам.
Я помню ещё пару примеров, но не смогу найти источники, поэтому не называют их.
Ну если они найдут связь между кошельком, на который были отправлены украденная криптовалюта, и реальной личностью, то могут арестовать владельца
Это в идеале она децентрализованная, а в реальности таких блокчейнов мало. Хоть разрабы и пытаются их таковыми преподнести
Там же банальная статья УК типа взлом компьютерной системы, взломал же не блокчейн, а комп где пароли хранились.
Чтобы много не читать, краткое содержание комментариев:
• А-ха-ха, а говорили, что криптовалюта безопасная и защищённая.
• Прекрасно, лопнул этот пузырь.
• Что и требовалось доказать.
• Лохи теряют деньги в криптовалюте, ничему их жизнь не учит.
• Ну, посмотрели на эти NFT?
• Сами и вывели денюшки, ничего нового.
* после чего эти комментаторы, довольные собой, идут заводить свою нексию, ведь сегодня смена в такси
*возражающие им комментаторы, в свою очередь, ушли на урок природоведения*
Почему он, к не я
Вот эта получше, имхо
Обычный хлопок, то что axie - эт скам пузырь было понятно всем, надувание кончилось, создатели вышли в кэш.
Умеет, могёт!
Крутой чел
Сейчас пальму первенства займёт STEPN. Вот это прорыв так прорыв. А этих покемонов гонять - как-то несерьезно. Да и после такого хищения рухнет интерес к игре
Токены за бег и ходьбу? Ок, пойду мешок смартфонов в бетономешалку закину. Буду богатеть.
Никто ему их не простит
Всё хорошо, всё нормально, щас будем драться
Очень удобная система, когда достигнув определённых оборотов, можно вдруг оказаться "хакнутым".
Ну вот, Виталику Бутерину придется включить печатный станок и напечатать новых эфириумов, взамен украденных. А это - инфляция, ничему людей жизнь не учит, эх! Пойду, подожгу простыню, чифир хочу заварить
Виталик Бутерин крутой. Не смей на него почку катить
А - та - та ))
Запустят станок, наклацают себе еще этериумов
А я его сразу не узнал. Богатым будет! ))
Ну хоть какие то хорошие новости
Покупайте все GMT манету, она собирается повторить курс акси и дать 16000% минимум!!!
А максимум? Сто тыщ миллионов?
Шах и мат любителям позабивать, что крипта - это всегда, децентрализовано, безопасно и не зависит от государства. Теперь вперёд - просите госорганы помочь🤣