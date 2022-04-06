Минпромторг предложил установить особый правовой режим для майнинга в России и дать приоритет российской технике Статьи редакции
Это в том числе позволит добывать криптовалюту на базе объектов тепловой генерации.
О том, что Минпромторг подготовил ряд предложений, касающихся сферы майнинга криптовалют, стало известно из заявления главы министерства Дениса Мантурова.
Что предложили
- Установить экспериментальный правовой режим для майнинга криптовалют с использованием мощностей, размещённых на базе объектов тепловой генерации.
- На законодательном уровне обязать использовать российское оборудование для промышленной добычи криптовалют в приоритетном порядке «при его наличии и доступности на рынке».
- Дать приоритет российскому программному обеспечению при майнинге на территории России.
В ведомстве заявили, что предложенные меры нужны для нивелирования рисков, связанных с информационной безопасностью при добыче криптовалют. Денис Мантуров назвал пакет предложений актуальным и поддержал его дальнейшую проработку.
Основные тезисы из материала BBC.
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О каком отечественном оборудовании идёт речь?
Об энвидиях и асиках, на которых наклеен логотип Эльбруса, видимо
ШВВП 2 x 1.5
Будет забавно глянуть список, если таковой сделают. Ибо кроме Эльбруса на лоне процессоров ничего в голову не приходит. И то, это проц. Эффективность майнинга на нем под вопросом.
Турбины на ТЭЦ. Другого отечественного оборудования для майнинг нет.
Ну стойки для ферм
использовать российское оборудование для промышленной добычи криптовалют
Еще можно разрешить использовать российское оборудование для телепортации
Тепловая генерация (Печь индигирка)
Куда ведро для сбора бетховенов подставлять там?
Отечественное и на тепловой генерации будет разве что криптоанализатор терморектальный
Вообще интересными инициативами стреляют в последнее время, если не сделают "всё как всегда" и не зарегулируют вусмерть по привычке, что-то может действительно сработать.
Если не сделают «все как всегда»…
Это как? Как они могут сделать не как всегда?;)))
как мамкин майнер с 2015, заменять оборудование для майнинга в РФ просто нечем. Само ПО и пулы есть.
Этим высерам про импортозамещение уже лет десять в обед
В рф нет производства даже базовой микроэлектроники,резисторы ,конденсаторы всякие и тд,есть буквально несколько предприятий которые производят очень ограниченное в качестве предложение и по заоблачнейшим ценам.
Любое развитие сложной микроэлектроники возмодно только с участием ,в кооперации с основными производственными и разрабатывающими центрами,что теперь возможно еще меньше чем раньше,ибо рф заслужила море санкций.
Таким образом,на данный момент это предложение не более чем клоунство.
Минпромторг не в курсе, что РФ не производит оборудования для майнинга? Основные чипы делает TSMC, ну и интел недавно только выпустил первые, затем из чипов асик-майнеры собирают китайцы в основном. Еще есть видеокарты, которые отомрут для майнинга скоро. Где тут отечественное ?
В Китае же много оем видеокарт, на Алике продают же нонейм бренды, про качество их конечно не скажу, не сталкивался с ними.
А если делать также как и многие, только другую технику. Например как автор супернаушников, которые не копии оем наушников))), А тюменские и авторство российское))
Чтоб аффилированные лица клеили на Nvidia шильдик "РосМайнинг" и продавали с откатом
Алло, скорая помощь? Скорее выезжайте в Минпромторг!
Майнить лапоть лопатой?
Судя по "объектам тепловой генерации" майнить будем в котельных, видимо, на газовых котлах отопления.
Предложить не разбираясь в теме, это так интересно)
То чувство, когда тебе дают в руки лопату и предлагают добывать из под земли драгоценные металлы.
А продавать они как намайненое собираются? На vc постоянно мелькают статьи как банки блокируют счета людям заподозренным в покупке/продаже крипты
Лохи намайнят, банки после давления силовиков отожмут. А потом мы будем читать очередной пост на vc)
Шарманкой папы Карло майнить разве что остаётся
А можно как-то отсечь российскую крипту от мировой? В хэше же есть след с примерной локацией или что-то вроде этого?
Только если физически весь интернет разом отключить, тогда биткоины на российских кошельках станут отдельным форком и будут торговаться по отдельному курсу
Когда ждать первые отечественные асики и видеокарты?
Никогда
Опыт Ирана перенимают. Надо ведь как-то нефть переводить в кэш
https://novayagazeta.ru/articles/2021/05/25/eksperty-iran-proizvodit-45-ot-mirovogo-obema-bitkoinov-zarabatyvaia-na-kriptovaliute-okolo-1-mlrd-dollarov-ezhegodno
стоит поставить их в неудобное положение, как тут же змея начнет извиваться, параллельно включая мозги. которых и так не было
Слов нет. Жадные глупцы
Чем закончится эта замечательная инициатива понятно уже сейчас. Правительства ЕС и США наедут на криптовалютные биржи за помощь в обходе санкций и те тупо забанят всех владельцев кошельков из РФ и РБ. Потому что у кого-то наверху ненужный словесный понос для показа собственной имитации бурной деятельности :(
Что российская экономика получит от майнинга кроме оплаты электроэнергии и подогрева планеты? Разве нет более выгодных стране потребителей? Погодите...может, это настоящая проблема?
На законодательном уровне обязать использовать российское оборудование для промышленной добычи криптовалют в приоритетном порядке «при его наличии и доступности на рынке».
Вот и пригодились Эльбрусы и Байкалы.
Те кто сейчас с криптой будут сковочных богаты.
Майнинг, который мы заслужили
На первый взгляд смешно, но думаю, это лоббирование чьих то интересов. Так просто такой месседж не проталкнешь.
Есть ощущение, что забугор свалили не только айтишники, а еще и санитары.
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Помогу разработать блокчейн программу для майнинга BTC и ETH на деревянных счетах. Дорого, но сейчас не время говорить об экономии. Мы победим!
О круто , завтра покупаю пару "Эльбрусов" . Доход будет стабильный. Неоспоримо!
Зовите Емелю. Его тепловое оборудование снова понадобилось.
Зря смеетесь, в 2018 кажись году на АЗЛК в Москве собирали майнеры на чипах BitFury. Называлась контора RMC, майнеры Sunrise. На удивление очень даже неплохие майнеры были (архитектуру хэш платы делали наши), причем были варианты с водяным охлаждением для отопления домов.
Но там государство в проекте не участвовало. Когда участвует государство, получится шлак в итоге.