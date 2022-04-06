Кыргызстан — возможно, самая комфортная страна для релокации

Для нас Кыргызстан* был транзитной точкой. Хотели отдохнуть неделю и потом решить куда двигаться дальше. Ожидания от Кыргызстана в целом и Бишкека в частности были низкие. Реальность оказалась сильно лучше.