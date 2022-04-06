Крипто
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Минпромторг предложил установить особый правовой режим для майнинга в России и дать приоритет российской технике Статьи редакции

Это в том числе позволит добывать криптовалюту на базе объектов тепловой генерации.

О том, что Минпромторг подготовил ряд предложений, касающихся сферы майнинга криптовалют, стало известно из заявления главы министерства Дениса Мантурова.

Что предложили

  • Установить экспериментальный правовой режим для майнинга криптовалют с использованием мощностей, размещённых на базе объектов тепловой генерации.
  • На законодательном уровне обязать использовать российское оборудование для промышленной добычи криптовалют в приоритетном порядке «при его наличии и доступности на рынке».
  • Дать приоритет российскому программному обеспечению при майнинге на территории России.

Предлагается установить законодательное требование о преимущественном использовании российских аппаратно-программных комплексов, радиоэлектронной продукции и программного обеспечения при их наличии и доступности на рынке для промышленной «добычи» на территории России криптовалютных активов.

из заявления Минпромторга

В ведомстве заявили, что предложенные меры нужны для нивелирования рисков, связанных с информационной безопасностью при добыче криптовалют. Денис Мантуров назвал пакет предложений актуальным и поддержал его дальнейшую проработку.

#новость #майнинг #криптовалюты

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70 комментариев
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Родион Пошин

О каком отечественном оборудовании идёт речь?

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Важный франт

Об энвидиях и асиках, на которых наклеен логотип Эльбруса, видимо

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Andrey Kulakov

ШВВП 2 x 1.5

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4 комментария
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Слава Мак

Будет забавно глянуть список, если таковой сделают. Ибо кроме Эльбруса на лоне процессоров ничего в голову не приходит. И то, это проц. Эффективность майнинга на нем под вопросом.

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8 комментариев
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Пришелец

Турбины на ТЭЦ. Другого отечественного оборудования для майнинг нет.

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Степан Фадеев

Ну стойки для ферм

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Роман Николаев

использовать российское оборудование для промышленной добычи криптовалют

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Пришелец

Еще можно разрешить использовать российское оборудование для телепортации

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1 комментарий
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TLGM x Event

Тепловая генерация (Печь индигирка)

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Андрей

Куда ведро для сбора бетховенов подставлять там?

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2 комментария
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Герман Воронов

Отечественное и на тепловой генерации будет разве что криптоанализатор терморектальный

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D. Trump

Вообще интересными инициативами стреляют в последнее время, если не сделают "всё как всегда" и не зарегулируют вусмерть по привычке, что-то может действительно сработать.

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Bitcoin Ganesha

Если не сделают «все как всегда»…
Это как? Как они могут сделать не как всегда?;)))

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1 комментарий
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Borin Arsen

как мамкин майнер с 2015, заменять оборудование для майнинга в РФ просто нечем. Само ПО и пулы есть.

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3 комментария
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Валентин Малиновски

Этим высерам про импортозамещение уже лет десять в обед
В рф нет производства даже базовой микроэлектроники,резисторы ,конденсаторы всякие и тд,есть буквально несколько предприятий которые производят очень ограниченное в качестве предложение и по заоблачнейшим ценам.
Любое развитие сложной микроэлектроники возмодно только с участием ,в кооперации с основными производственными и разрабатывающими центрами,что теперь возможно еще меньше чем раньше,ибо рф заслужила море санкций.

Таким образом,на данный момент это предложение не более чем клоунство.

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2 комментария
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sse

Минпромторг не в курсе, что РФ не производит оборудования для майнинга? Основные чипы делает TSMC, ну и интел недавно только выпустил первые, затем из чипов асик-майнеры собирают китайцы в основном. Еще есть видеокарты, которые отомрут для майнинга скоро. Где тут отечественное ?

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Kuper Bad

В Китае же много оем видеокарт, на Алике продают же нонейм бренды, про качество их конечно не скажу, не сталкивался с ними.
А если делать также как и многие, только другую технику. Например как автор супернаушников, которые не копии оем наушников))), А тюменские и авторство российское))

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2 комментария
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Герман Воронов

Чтоб аффилированные лица клеили на Nvidia шильдик "РосМайнинг" и продавали с откатом

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Андрей

Алло, скорая помощь? Скорее выезжайте в Минпромторг!

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Владислав Данилов

Майнить лапоть лопатой?

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Андрей

Судя по "объектам тепловой генерации" майнить будем в котельных, видимо, на газовых котлах отопления.

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2 комментария
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Мурад Муртазалиев

Предложить не разбираясь в теме, это так интересно)

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aleksander

То чувство, когда тебе дают в руки лопату и предлагают добывать из под земли драгоценные металлы.

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Михаил

А продавать они как намайненое собираются? На vc постоянно мелькают статьи как банки блокируют счета людям заподозренным в покупке/продаже крипты

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Paul Brezcuu

Лохи намайнят, банки после давления силовиков отожмут. А потом мы будем читать очередной пост на vc)

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Den Red

Шарманкой папы Карло майнить разве что остаётся

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Paul Brezcuu

А можно как-то отсечь российскую крипту от мировой? В хэше же есть след с примерной локацией или что-то вроде этого?

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Вяйняймейнен Уленшпигель

Только если физически весь интернет разом отключить, тогда биткоины на российских кошельках станут отдельным форком и будут торговаться по отдельному курсу

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Revenant

Когда ждать первые отечественные асики и видеокарты?

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Герман Воронов

Никогда

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Artem Chernov

Опыт Ирана перенимают. Надо ведь как-то нефть переводить в кэш

https://novayagazeta.ru/articles/2021/05/25/eksperty-iran-proizvodit-45-ot-mirovogo-obema-bitkoinov-zarabatyvaia-na-kriptovaliute-okolo-1-mlrd-dollarov-ezhegodno

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novayagazeta.ru
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Инга Русланова

стоит поставить их в неудобное положение, как тут же змея начнет извиваться, параллельно включая мозги. которых и так не было

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Игорь Мазаев

Слов нет. Жадные глупцы

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Андрей Петров

Чем закончится эта замечательная инициатива понятно уже сейчас. Правительства ЕС и США наедут на криптовалютные биржи за помощь в обходе санкций и те тупо забанят всех владельцев кошельков из РФ и РБ. Потому что у кого-то наверху ненужный словесный понос для показа собственной имитации бурной деятельности :(

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Vitaliy Kovalev

Что российская экономика получит от майнинга кроме оплаты электроэнергии и подогрева планеты? Разве нет более выгодных стране потребителей? Погодите...может, это настоящая проблема?

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Щитпостер на зарплате

На законодательном уровне обязать использовать российское оборудование для промышленной добычи криптовалют в приоритетном порядке «при его наличии и доступности на рынке».
Вот и пригодились Эльбрусы и Байкалы.

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Евгений Кузнецов

Те кто сейчас с криптой будут сковочных богаты.

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Mikhail Manuylov

Майнинг, который мы заслужили

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Oleg Solovev

На первый взгляд смешно, но думаю, это лоббирование чьих то интересов. Так просто такой месседж не проталкнешь.

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Вася Пражкин

Есть ощущение, что забугор свалили не только айтишники, а еще и санитары.

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Гора Жора

Записываемся на курс как майнить на дровах без регистрации и смс

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Алексей Скалий

Помогу разработать блокчейн программу для майнинга BTC и ETH на деревянных счетах. Дорого, но сейчас не время говорить об экономии. Мы победим!

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РОМАН БОДНАР

О круто , завтра покупаю пару "Эльбрусов" . Доход будет стабильный. Неоспоримо!

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Андрей Рестартов

Зовите Емелю. Его тепловое оборудование снова понадобилось.

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- -

Зря смеетесь, в 2018 кажись году на АЗЛК в Москве собирали майнеры на чипах BitFury. Называлась контора RMC, майнеры Sunrise. На удивление очень даже неплохие майнеры были (архитектуру хэш платы делали наши), причем были варианты с водяным охлаждением для отопления домов.

Но там государство в проекте не участвовало. Когда участвует государство, получится шлак в итоге.

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Источник: Сергей Киселев / ИА «Москва»
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