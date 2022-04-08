Инструкция: купить криптовалюту для перевода денег или разовой покупки

И немного подробностей, если понравится — в чём хранить накопления и как.

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Немного о моём опыте

Я познакомился с криптовалютами в 2017 году. За следующие пять лет перепробовал разное: хаотично покупал альткоины, участвовал в ICO и их реинкарнациях, создавал биржевых ботов, покупал NFT и многое другое.

Некоторые вложения давали прибыль, например NFT, купленный в 2018 за $120, спустя три года продал за $11 тысяч. Но буду откровенен — большинство инвестиций были неудачными. Почти все токены ICO-проектов в течение года падали в цене, а иногда компании-организаторы сваливали в закат.

Объективно оценив ситуацию я понял — если не делать трейдинг полноценной фултайм-работой, он превращается в казино. Нет возможности день и ночь следить за котировками, рыть тонны информации и обвешиваться аналитическими инструментами? Тогда активные торги криптовалютами не для вас. Сейчас я не занимаюсь этим фултайм и перешёл только к накоплению — трачу на это ежемесячно пятую часть своей зарплаты.

В статье расскажу:

Что и как купить для разовой операции

Какую криптовалюту приобрести

Лучшим решением будут стейблкоины — монеты, привязанные к курсу мировых и национальных валют. Они практически не подвержены волатильности, поэтому вы можете быть уверены, что купленный криптодоллар будет и через год стоить $1.

К плюсам большинства стейблкоинов можно отнести достаточно низкие комиссии при переводах, тогда как, например, сеть эфира во время высоких нагрузок может запросто запросить с вас $50 за транзакцию.

Самые популярные стейблкоины — USDT, USDC, BUSD и UST — принимаются к оплате на множестве интернет-площадок. В соседнем посте Павла Комаровского есть разбор, чем они отличаются друг от друга.

Если вам нужно быстро транзитом (за день-другой) перекинуть деньги из одного состояния в другое — используйте Tether (USDT), у него самая лучшая ликвидность. Главное — не храните в нем большие суммы денег в течение более длительного времени. Для более долгосрочного хранения резервной крипто-подушки на чёрный день я бы использовал диверсифицированный портфель из USDC, BUSD, DAI. Плюс можно туда же докинуть немного BTC/ETH — у этой части будет повышенная волатильность, зато потом сможете внукам говорить: «Да я настоящий шифропанк, ходлить начал еще до Первой Ядерной Войны!» TerraUSD (UST) я бы не рассматривал как надежный стейблкоин для хранения. В него имеет смысл идти, только если вы собираетесь зарабатывать на стейкинге. (Но чтобы этим заниматься, неплохо бы очень хорошо понимать, что вы делаете и какие риски несете.) Павел Комаровский

Отмечу, что главное преимущество стейблкоина — одновременно его и главный недостаток. В случае роста крипторынка вы не получите с этого дивидендов, ведь курс обмена останется неизменным.

В криптоиндустрии есть понятие «стейкинга» — если упрощать, это аналог банковского вклада, то есть получение пассивного дохода. Для стейблкоинов ставки депозитов обычно приносят 3–5% годовых, тогда как более волатильные монеты могут давать до 80%.

Исключением из этого правила — децентрализованный стейблкоин UST от экосистемы Terra. Сейчас эта монета не только одна из самых безопасных стейблов, ещё она предлагает 19,53% годовых. Однако надо понимать, что это история временная, так как ставка плавающая и будет падать с ростом числа «вкладчиков».

Как купить

Из-за ограничений Visa и MasterCard пополнить криптовалютный счёт с банковской карты напрямую не получится. Однако всё ещё доступны p2p-сервисы и обменные пункты.

Через Binance. Здесь механизм p2p сделан максимально интуитивно, к тому же биржа предоставляет эскроу-сервис, то есть замораживает актив до подтверждения получателем. Шанс отправить рубли в пустоту есть, но система рейтингов и службы поддержки довольно действенны.

Интерфейс p2p-раздела Binance

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно пройти верификацию — предоставить скан паспорта и сделать селфи. Обычно проверка документов занимает один-два дня, не более.

Если вы выберете какую-либо другую биржу, обратите внимание, требует ли она идентификации личности перед покупкой. Если нет, это значит, что у неё нет лицензии и, как следствие, ответственности перед контролирующими органами. Стоит задуматься, ведь биржа может остановить деятельность из-за регуляторов или закрыться без объявления причин.

После успешного прохождения верификации можно отправиться в p2p-раздел биржи, указать криптовалюту и метод оплаты — различные банки, Qiwi, YooMoney и так далее.

Дальше остаётся только выбрать лучшее предложение от продавцов — обращайте внимание не только на курс, но и на количество успешных сделок, лимиты и рейтинг. После нажатия кнопки «Купить» вам откроется форма с данными для перевода и полем ввода суммы покупки. Внимательно прочитайте комментарии продавца, а если что-то всё же непонятно, то не стесняйтесь написать ему в чат в правой части экрана.

Обменники. Если вы не хотите проходить идентификацию, практически единственным вариантом остаются обменники. Каталог и их рейтинг можно найти на BestChange. Однако тут риски ещё больше, чем с биржами. Обменники закрываются значительно чаще, чем биржи.

Интерфейс BestChange

Есть ещё пошаговый гайд от Никиты Зуборева по покупке крипты на обменнике или через курьера.

Крипто Nikita Zuborev 19 мар Практический гайд: как сегодня купить криптовалюту В данном материале я рассмотрю конкретные способы покупки криптовалюты, актуальные на дату публикации, середину марта 2022 года. Подробный список сегментов всего рынка торговли криптовалютой тезисно я рассмотрел в «Полном гайде», кому интересно ознакомьтесь.

На случай, если есть друзья из других стран. Самый простой способ купить криптовалюту — сервис MoonPay. Да, курс не самый выгодный и комиссия 5,5% с каждой транзакции, но приобрести основные монеты можно в один клик — работают Apple и Google Pay. Сейчас сервис недоступен для граждан России и Беларуси.

Как перевести криптовалюту на другой кошелёк и оплатить сервисы

Как перевести

Это не сильно сложнее, чем банковский перевод, но, как обычно, с нюансами. Авторизуетесь в своём кошельке, копируете и вставляете в соответствующее поле адрес получателя, подтверждаете транзакцию, указываете gas fee, комиссию сети за обработку, и вперёд.

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Актуальную комиссию по эфиру можно посмотреть, например, тут, у разных сетей она разная. Обычно fee делят на три градации: медленная, средняя, быстрая. Чем больше заплатишь, тем быстрее обработается транзакция.

Если заплатить слишком маленькую fee (попытаться сэкономить), то транзакция может идти условно два месяца или вовсе не сработать (деньги вы не потеряете, только сумму gas fee). Во всех современных кошельках есть встроенный gas fee tracker, который подсказывает оптимальную цену комиссии, которую стоит указать для обычного перевода.

Иногда потребуется выбрать конкретный блокчейн, так как некоторые валюты работают сразу с несколькими. Например, USDT существует в формате токенов ERC-20 (сеть эфира), TRC-20 (сеть Tron) и BEP-20 (сеть Binance Smart Chain, BSC) и других. Отличаются блокчейны скоростью обработки транзакций, комиссиями, надёжностью и так далее.

На примере USDT — когда делаешь перевод, просят выбрать сеть

У USDT в сети эфира комиссия может быть $10–30 за транзакцию, а в пике доходить и до $200. В сети BSC она редко поднимается выше $2-3, обычно меньше, то же самое в сети Tron. Также есть параметр скорости обработки транзакции, но сейчас уже почти все работают одинаково — деньги придут через 3–5 минут, а иногда и раньше.

Если у вас как отправителя USDT находятся в сети эфира, а вы хотите перевести кому-то USDT с кошельком Tron, деньги до получателя не дойдут, а растворятся в недрах. Конвертировать монеты из сети в сеть нельзя, надо продавать монеты из вашей сети и покупать в нужной, а значит, платить комиссию. Получатель может проверить сеть кошелька по формату адреса.

TMqcaR2vxsWAvbo9MMxcaZEL2xZjHNxfTg — Tron.

0x62c1f39cec7dbc1292966f1bf8a936b5a26347c5 — эфир.

При это оба эти адреса — USDT-кошельки. Также обычно сеть написана в приложении кошелька или интерфейсе биржи.

В мобильном кошельке под названием монеты указана сеть, с которой работает этот кошелёк. Второй скриншот — адрес для получения USDT

Важно помнить, что у блокчейна нет одного хозяина или обработчика и, как следствие, нет техподдержки. Если вы ошиблись хотя бы в одном символе адреса получателя и подтвердили перевод, ваши средства потеряются в бездне блокчейна. Однако есть случаи, когда можно вернуть криптовалюту, переведённую в неправильную сеть — об этом написала «Академия Binance».

Считается, что около 20% биткоинов уже безвозвратно потеряны по самым разным причинам: смерть владельцев, утерянные приватные ключи, ошибочные транзакции, ошибки бирж и так далее. Если интересно, это 3,7 млн потерянных BTC, рыночная стоимость которых на текущий момент составляет $171 млрд.

Как оплатить сервисы

Закон «О цифровых финансовых активах» однозначно утверждает, что криптовалюта это «имущество». Крипту можно покупать и продавать, но нельзя использовать в качестве платёжного средства. Проще говоря, услугу или товар в России оплатить легально пока что нельзя.

Впрочем, никто не запрещает оплачивать зарубежные интернет-сервисы и услуги с помощью криптовалют. Например:

На сайте каталога Cryptwerk больше 3000 компаний, разбитые по категориям: игры, сервисы, магазины и так далее.

Поставщик платёжных услуг в криптовалюте BitPay ведёт список мест, где можно потратить крипту. Например, различные VPN-сервисы, хостинг.

Coingate, где можно купить подарочные карты на различные сервисы, Spotify, Netflix, Google Play и так далее. Однако похожих сайтов, где можно купить гифткарты, полно.

Потратить криптовалюту можно и физически.

Однозначно легально платить за услуги и товары криптой можно в Сальвадоре. Это единственная страна, которая признала биткоин законным платёжным средством — своей национальной валюты у них нет с 2001 года, а до 2021 в ходу был только доллар США.

Следующей страной, официально признавшей биткоин, вероятно, станет Гондурас. «Мы не должны допустить, чтобы Сальвадор стал единственной страной, избежавшей долларовой гегемонии. Гондурас имеет право двигаться в направлении Первого мира», — заявила Сиомара Кастро, новоиспечённая глава Гондураса.

Мексика тоже планирует запрыгнуть на криптопоезд, однако не раньше 2024 года, но это пока что только слова.

Как вывести деньги

Всё то же самое, что и при покупке. Обмен в обратную сторону можно осуществить через биржи (например, Binance), обменники (которые предлагает BestChange), личную встречу или через криптомат.

Согласно карте, в России даже есть такие криптоматы, но сам ими не пользовался. А вот в Грузии точно работали, несколько лет назад комиссия была около 3%.

Криптомат в Грузии

Можно пользоваться тем же самым пошаговым гайдом, как и при покупке.

Какие законы надо знать

Оплата налогов

С января 2021 в России действует закон «О цифровых финансовых активах», согласно которому криптовалюты приравниваются к имуществу, поэтому при продаже крипты и выводе в рубли необходимо отчитаться в налоговые органы и заплатить НДФЛ.

Физлица должны подавать декларацию по форме 3-НДФЛ обычно до конца апреля. Сделать это можно через Госуслуги — криптовалюты идут в графу «доход от продажи имущества».

По налоговому законодательству, доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме. Под экономической выгодой понимается превышение доходов над расходами.

Соответственно, если дохода нет (например, вы купили криптовалюту, но не продали её), то и декларировать нечего. Можно спать спокойно.

Если выгода уже есть, то при заполнении декларации вам будет необходимо приложить подробные логи (от бирж подойдут) всех операций и выписки с карт. Говорят, пока что сотрудники ФНС на местах слабо разбираются в транзакциях с криптой, поэтому процесс принятия такой декларации затягивается.

115-ФЗ

Зуборев ещё напоминал про то, что банки при переводах иногда блокируют счета по 115-ФЗ.

С осени прошлого года действует рекомендация ЦБ по тому, какие счета считать подозрительными. Стоит отметить, что рекомендация не является руководством к действию, и некоторые банки более лояльны к своим клиентам, чем того просит ЦБ. Активность по счету физлица считается подозрительной, если отвечает одновременно любым двум критериям из списка: — большое количество контрагентов — больше 10 в день или 50 в месяц; — более 30 операций по зачислению или списанию в день;

— большие объемы списаний и зачислений — более 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц;

— короткий промежуток между зачислением и списанием денег — менее минуты;

— в течение 12 часов и более на протяжении одних суток проводятся операции по зачислению и списанию денег;

— в течение недели остаток по счету на конец дня — не более 10% от среднедневного объема;

— нет «обычных» платежей — за коммунальные услуги, связь, товары или работы; — у разных клиентов совпадает информация об устройстве для интернет-банка. Никита Зуборев

А если хочу копить: какую криптовалюту покупать и где хранить

Моя личная стратегия

Я отказался от краткосрочных и среднесрочных торгов и перешёл к накоплению. Сначала перекладывал 10% от зарплаты в криптовалюты, позже увеличил показатель до 20%. Уже пару лет ежемесячно покупаю крипту на пятую часть своего дохода и не обращаю внимания на курс.

Биткоин стоит $54 тысячи? Беру. Через месяц он стоит $37 тысяч? Отлично, снова беру. При долгосрочном планировании средневзвешенный курс покупки будет в мою пользу. А если нет и весь рынок схлопнется до нуля, что нельзя полностью исключать, я потеряю 20% своего дохода за несколько лет. Неприятно, но не смертельно.

«Долгосрочное планирование» — это три года. В масштабах традиционного рынка это песчинка, но для криптовалют это целая вечность. Биткоин появился 13 лет назад, а рынок вокруг него начал складываться и того меньше, всего лишь 9 лет назад.

Почему именно три года? Следующий халвинг биткоина — уполовинивание награды майнерам, случится в середине 2024 года. Если взглянуть на исторические данные, спустя год после халвинга начинается новый виток бычьего рынка. По усреднённым прогнозам можно ожидать цену биткоина в $100 тысяч в 2025 году, однако особо ретивые адепты предрекают $1 млн. Я не откажусь стать долларовым мультимиллионером, но давайте будем реалистами.

Что покупать

Лично я придерживаюсь консервативной стратегии:

Чуть более 60% в биткоине.

Около 15% в эфире.

Менее 14% разбросаны по альткоинам, входящим в топ-30 по капитализации.

11% в NFT с высокой ликвидностью.

Такой портфель не даст сверхприбылей, но если довести долю эфира до 20–25%, он вполне может считаться сбалансированным.

В последние годы я только покупаю — не продаю и не торгую криптовалютными парами, а следовательно, не фиксирую прибыль. Правильное ли это решение, узнаю только в 2025 году.

Чтобы в будущем провести ретроспективный анализ покупок и логировать действия, советую использовать инвестиционные трекеры. Их великое множество, но я остановился на Delta, куда скрупулёзно заношу покупки и вижу потенциальную прибыль по каждой сделке.

Где хранить

Только не на централизованной бирже. У бывалых криптодельцов есть поговорка: «Не твои приватные ключи — не твоя крипта». Отправляя на кошелёк централизованной биржи валюту, вы тут же перестаёте ею владеть. В этом плане крипта ничем не отличается от традиционной банковской системы. Вы, по сути, кладёте актив в ячейку биржи, надеясь на её честность, но ключ от этой ячейки вам не выдают.

И даже если биржа добропорядочная, она вынуждена подчиняться требованиям регуляторов и законам стран, где находятся их штаб-квартиры. Последние события прекрасно показали миру уязвимость этой идеи.

Например, эмитент стейблкоина USDT компания Tether заявила, что пока не получала запросов на блокировку держателей монеты из России, но если запрос будет, она его исполнит.

Аналогично высказался и глава Coinbase. Три крупнейшие южнокорейские криптобиржи Upbit, Bithumb и Korbit уже заморозили аккаунты россиян.

Швейцарское правительство планирует заморозить активы россиян, которые хранятся на криптобиржах, работающих в швейцарской юрисдикции.

И таких историй можно найти ещё десяток, поэтому у криптожурналистов и сообщества возник вопрос: «Сейчас они пришли за накоплениями россиян, а в следующий раз?»

Децентрализованные биржи. Если из-за удобства и экономии на комиссиях вам хочется хранить активы на бирже, рассмотрите децентрализованные решения.

На мой взгляд, Uniswap и PancakeSwap вполне хороши. Обороты и ассортимент валют на них значительно уступают централизованным биржам, но ваши монетки остаются вашими, так как вы проводите сделки со своего кошелька, минуя биржевой счёт. Но помните, что биржи созданы не для хранения активов, а для торгов.

Электронные кошельки. Наилучшим решением будет сторонний кошелёк, который позволяет экспортировать приватный ключ. Имея возможность записать (и лучше на бумажку, я серьёзно) private key, вы можете легко сменить кошелёк-оболочку.

Если вы всё же потеряли приватный ключ, восстановить доступ к средствам можно через SEED-фразу — это набор из 12–24 случайных слов, которые генерируются при создании кошелька. Вот эту фразу совершенно точно нельзя хранить в цифровом виде: копировать, скриншотить и так далее. Возьмите ручку и методично перепишите все слова на бумагу в указанном порядке.

Пример SEED-фразы

А бумажку заприте где-нибудь подальше, главное не забудьте, куда вы её положили. SEED-фраза — это аналог функции восстановления утерянного пароля на сайтах. Потеряете её — окончательно потеряете доступ к крипте.

Советовать какой-либо конкретный кошелёк я не люблю и поэтому не буду. Это налагает ответственность перед тем, кому посоветовал. Уже сложно найти ПО, которое бы не взламывали за последние 10 лет. Рейтингов кошельков и гайдов в интернете много. Для биткоина можно воспользоваться списком от Bitcoin.org.

Некоторые предпочитают мультисиг-хранилища, это когда для авторизации транзакций требуется ввод нескольких приватных ключей, которые хранятся у разных людей. Такие обычно у криптобирж, но, как показывает история, несмотря на это, взламывают и их на раз-два.

Физические кошельки. Лично мой выбор — хранить активы распределённо. Доверять какому-то одному кошельку, пускай холодному и аппаратному я бы всё же не стал. Но основная часть крипты у меня на физическом кошельке Ledger Nano.

Относительно удобно, в достаточной степени безопасно и легко перевозить, так как на первый взгляд он выглядит как обычная флешка.

Помимо приватного ключа и SEED-фразы, присутствует восьмизначный PIN-код, который нужно вводить при авторизации и любых транзакциях. Если у вас физически украдут кошелёк и даже приватный ключ с SEED-фразой, доступа к кошельку не будет. Единственный, хоть и не самый приятный (для вас) вариант получить криптоактивы — паяльник. Который, увы, применят не к кошельку.

С аппаратными кошельками есть один нюанс. Возможно это и слухи, но по сети ходила информация, что неофициальные продавцы таких кошельков перепрошивают их или заменяют софтовую начинку.

Покупать подобную технику на мутных лендингах и уж тем более с рук на Avito я бы точно не рекомендовал. Если брать тот же Ledger, то у дилера (судя по сайту Ledger, это единственный официальный дилер в России) или напрямую с сайта производителя, но с этим сейчас проблемы. В любом случае нужно проверить целостность упаковки и клеймы.