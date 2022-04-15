«Ъ»: Минфин доработал законопроект о регулировании оборота цифровых валют в России — он впервые затрагивает майнинг Статьи редакции
Документ открывает новые возможности для майнеров, а требования к операторам торгов выглядят жёсткими, считают эксперты.
Министерство доработало законопроект «О цифровой валюте», описывающий правила торговли и майнинга. Его подлинность подтвердили два источника «Коммерсанта» в отрасли. В Минфине не ответили на запрос.
Согласно законопроекту:
- Цифровая валюта может быть принята «в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей России», а также в качестве инвестиций. При этом в отношении неё не должно быть обязанного лица.
- Организовывать оборот виртуальных валют смогут оператор обмена (с капиталом не менее 30 млн рублей) и оператор цифровой торговой платформы (не менее 100 млн рублей).
- Оператор обмена будет проводить куплю-продажу «от своего имени и за свой счёт путем публичного объявления цен», второй оператор — организовывать торги.
Законопроект закрепляет жёсткие требования к ним: например, операторы должны войти в специальный реестр, а их работа будет лицензироваться. Им также придётся вести реестры владельцев цифровых валют.
- На роль обоих операторов могут претендовать только российские юрлица. Иностранные криптобиржи, чтобы получить лицензию, должны создать хозяйственное общество.
- Продавать или покупать цифровые валюты без прохождения идентификации будет невозможно.
- Заводить и выводить фиатные валюты оператору можно будет только через банки с помощью банковского счета.
- «Электронный кошелек цифровых валют» должен будут проходить обязательную сертификацию.
- Майнингом смогут заниматься юрлица и ИП после включения в соответствующий реестр.
- В пользование для майнинга могут быть предоставлены ЦОДы, если его собственник — российское юрлицо. Налогообложение будет установлено отдельно.
Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что требования по идентификации, учёту и сертифицированию не затронут операции с криптовалютой вне объектов российской информационной инфраструктуры. Россияне смогут регистрироваться и пользоваться услугами иностранных бирж, говорят они.
Требования для операторов эксперты называют «завышенными», выполнить их смогут только крупнейшие кредитно-финансовые компании России.
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Итендефикация для крипты самое оно, вся идея под хвост
Все биржи просят с тебя KYC процедуру давно, о чем ты
Идея крипты не в анонимности
Ну а как без нее то? Если кого-то надо будет нахлобучить, зачем им лишний гемморой с идентификацией?
Сами для себя придумали кормушку. Впрочем, ничего нового. Боже, есть ли в природе существо более мерзкое, жадное и тупое, чем российский чиновник?
Любой другой европейский/американский чиновник
Возможно это поможет отсеять часть майнеров и снизит стоимость видеокарт для обычных пользователей
Снизит стоимость видеокарт)) Блять откуда их брать???
обычный пользователь - это геймер ? нет тупее занятия на мой взгляд, но могу тебя успокоить, видеокарты и так майнерам не понадобятся скоро из-за перехода эфира на POS
Отличный план, в целом результат почти любого законопроекта в последнее время))
Так они уже упали сильно на Западе - 3080TI EVGA FTW3 покупается за 1200 евро. 3080 10gb 900 евро.
Зимбабве решила регулировать поставки снега?
Скоро не на чем битки добывать будет. Разве что на Эльбрусах с Байкалами, прости господи.
А чем вам Эльбрус не нравится?
Сама суть крипты в том, чтобы государство не могло регулировать платежи. Хотя в нынешней ситуации это могло бы сработать, если все торговые площадки в мире отказались бы обслуживать граждан РФ, тогда бы просто не было выбора. Кто-то так получает деньги за работу в РФ от зарубежных клиентов
Тут не "платежи", а " ввод-вывод в фиат". И нет, суть крипты в том чтобы государство не могло ее у тебя забрать. Тут государство контролирует только фиат, как и было раньше.
Уже нужен закон чтобы процесс стал двигаться! Потом доработают, надо принимать, сейчас весьма актуально получать деньги в криптовалюте из-за рубежа для IT сектора это точно.
Предчувствую новую миграционную волну майнеров.
Анальненько. Соблюдать эти законы конечно же никто не захочет, но можно их арестовать.
Как звучит ответ на вопрос: "Зачем?" Официальный и неофициальный ответы. Ради бабла исключительно что-ли? А если указанное не сделать, что случится-то? Мутно выглядит