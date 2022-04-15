Крипто
Ледяной Орзэмэс

«Ъ»: Минфин доработал законопроект о регулировании оборота цифровых валют в России — он впервые затрагивает майнинг Статьи редакции

Документ открывает новые возможности для майнеров, а требования к операторам торгов выглядят жёсткими, считают эксперты.

Министерство доработало законопроект «О цифровой валюте», описывающий правила торговли и майнинга. Его подлинность подтвердили два источника «Коммерсанта» в отрасли. В Минфине не ответили на запрос.

Согласно законопроекту:

  • Цифровая валюта может быть принята «в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей России», а также в качестве инвестиций. При этом в отношении неё не должно быть обязанного лица.
  • Организовывать оборот виртуальных валют смогут оператор обмена (с капиталом не менее 30 млн рублей) и оператор цифровой торговой платформы (не менее 100 млн рублей).
  • Оператор обмена будет проводить куплю-продажу «от своего имени и за свой счёт путем публичного объявления цен», второй оператор — организовывать торги.

  • Законопроект закрепляет жёсткие требования к ним: например, операторы должны войти в специальный реестр, а их работа будет лицензироваться. Им также придётся вести реестры владельцев цифровых валют.

  • На роль обоих операторов могут претендовать только российские юрлица. Иностранные криптобиржи, чтобы получить лицензию, должны создать хозяйственное общество.
  • Продавать или покупать цифровые валюты без прохождения идентификации будет невозможно.
  • Заводить и выводить фиатные валюты оператору можно будет только через банки с помощью банковского счета.
  • «Электронный кошелек цифровых валют» должен будут проходить обязательную сертификацию.
  • Майнингом смогут заниматься юрлица и ИП после включения в соответствующий реестр.
  • В пользование для майнинга могут быть предоставлены ЦОДы, если его собственник — российское юрлицо. Налогообложение будет установлено отдельно.

Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что требования по идентификации, учёту и сертифицированию не затронут операции с криптовалютой вне объектов российской информационной инфраструктуры. Россияне смогут регистрироваться и пользоваться услугами иностранных бирж, говорят они.

Требования для операторов эксперты называют «завышенными», выполнить их смогут только крупнейшие кредитно-финансовые компании России.

#новость #криптовалюты #майнинг #законы

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77 комментариев
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ROME

Ну почему у нас такие тупые ебланы каждый день что-то придумывают??

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Евгений Кузнецов
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Константин Кузнецов

Потому что могут. Как коты.

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3 комментария
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Илья Попов

Это называется - Сам играет, сам танцует.

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Семейный спрей

Конкретно крупным игрокам эти правила могут помочь отсечь мелочь от конкуренции. Очень даже умно

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1 комментарий
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Алексей Завитаев
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Vladislav S

Потому что терпят. Хотя налицо стандартная ситуация. Верхи не могут. Низы не хотят. К чему она привела однажды все помнят. Теперь понятно что другого выхода нет.

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филипп белозеров

Итендефикация для крипты самое оно, вся идея под хвост

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Олег Якунин

Все биржи просят с тебя KYC процедуру давно, о чем ты

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8 комментариев
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Виктор Ефимов

Идея крипты не в анонимности

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3 комментария
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Revenant

Ну а как без нее то? Если кого-то надо будет нахлобучить, зачем им лишний гемморой с идентификацией?

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Aleksandr Vasilenko

Сами для себя придумали кормушку. Впрочем, ничего нового. Боже, есть ли в природе существо более мерзкое, жадное и тупое, чем российский чиновник?

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Александр Дунаев

Любой другой европейский/американский чиновник

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2 комментария
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Егор Томин

Возможно это поможет отсеять часть майнеров и снизит стоимость видеокарт для обычных пользователей

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ROME

Снизит стоимость видеокарт)) Блять откуда их брать???

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7 комментариев
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sse

обычный пользователь - это геймер ? нет тупее занятия на мой взгляд, но могу тебя успокоить, видеокарты и так майнерам не понадобятся скоро из-за перехода эфира на POS

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4 комментария
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Philip Poteryahin

Отличный план, в целом результат почти любого законопроекта в последнее время))

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Andrej Krav

Так они уже упали сильно на Западе - 3080TI EVGA FTW3 покупается за 1200 евро. 3080 10gb 900 евро.

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9 комментариев
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Олег Коржанов

Зимбабве решила регулировать поставки снега?

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Слегка Придурковатый

Скоро не на чем битки добывать будет. Разве что на Эльбрусах с Байкалами, прости господи.

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Кремлебот

А чем вам Эльбрус не нравится?

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11 комментариев
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Кремлебот

Сама суть крипты в том, чтобы государство не могло регулировать платежи. Хотя в нынешней ситуации это могло бы сработать, если все торговые площадки в мире отказались бы обслуживать граждан РФ, тогда бы просто не было выбора. Кто-то так получает деньги за работу в РФ от зарубежных клиентов

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Виктор Ефимов

Тут не "платежи", а " ввод-вывод в фиат". И нет, суть крипты в том чтобы государство не могло ее у тебя забрать. Тут государство контролирует только фиат, как и было раньше.

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1 комментарий
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Илья Попов
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Александр Антонов

Уже нужен закон чтобы процесс стал двигаться! Потом доработают, надо принимать, сейчас весьма актуально получать деньги в криптовалюте из-за рубежа для IT сектора это точно.

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Евгений Кондратенко

Предчувствую новую миграционную волну майнеров.

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Evil Pechenka

Анальненько. Соблюдать эти законы конечно же никто не захочет, но можно их арестовать.

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Melniki Music Lab

Как звучит ответ на вопрос: "Зачем?" Официальный и неофициальный ответы. Ради бабла исключительно что-ли? А если указанное не сделать, что случится-то? Мутно выглядит

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