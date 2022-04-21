Почему все хотят общаться в тредах? И зачем они нужны?

В этой статье разберем феномен тредов, как они появились и зачем компании общаются через них. Рассказывайте в комментариях, как в вашей компании/отделе выстроено рабочее общение и какие инструменты вы для этого используете.