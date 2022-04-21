Крипто
Генетический ГОСТ

Криптобиржа Binance ограничит доступ пользователям из России, у которых больше €10 тысяч на счету Статьи редакции

Им запретят торговать на бирже или вносить средства, их можно будет только снять.

  • Binance вынуждена ввести ограничения для физлиц, проживающих в России, а также юрлиц, созданных в России, сообщила компания. Им ограничат доступ к сервисам, если стоимость их криптоактивов превышает €10 тысяч.
  • Такие клиенты не смогут больше вносить на свои счета дополнительные средства или торговать на бирже. Им будет доступен только вывод средств.
  • Тех, у кого на счетах меньше €10 тысяч, ограничения не коснутся. При этом, если после 25 апреля сумма превысит этот лимит, аккаунт также будет ограничен и перейдет в режим «только для вывода средств», пишет РБК.
  • Сколько продлятся ограничения, неизвестно. Пользователям с с открытыми фьючерсными/срочными контрактами, стоимость которых превышает €10 тысяч, дадут 90 дней на закрытие позиций.
  • В марте Binance заявляла, что не планирует уходить из России, но будет соблюдать введенные санкции, следя за тем, чтобы они не коснулись «непричастных пользователей».

#новость #binance

7934 просмотров
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130 комментариев
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Dmitry Porkhaev

А кто может подсказать альтернативу для жителей РФ?

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ROME

Выехать из РФ

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9 комментариев
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Симпатичный нос

Как альтернатива - всем скинуться, купить остров большой и основать там новое государство, по большей части виртуальное. Как Тинькофф банк без офисов, так и государство без кучи ненужных строений, ракет и т.д.

Если подумать, то это единственный выход, который позволит:
а) юридически и физически отделить думающее большинство и платежеспособных людей от миллионов ватников и пенсионеров и избежать реакционных воздействий на несколько десятилетий вперед
б) получить международные гарантии свободы передвижения и экономической деятельности.
в) сосредоточить силы на вопросах будущего, а не прошлого.

Такой вот исход 21-го века. Кто-то должен собрать всех айтишников, удаленщиков и думающих людей и на 40 лет вывести их из ватной пустыни сознания, чтобы забыть вот эти вот все "Диды воивали" "Можем повторить" "СССР лучшая страна на свете" "Предприниматели=жулики"

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34 комментария
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Roman G

децентрализованные биржи

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Андрей Домалевский

ByBit

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Redhouses

Вот ещё топовые биржи: KuCoin, Huobi, OKX. Кукоин даже верификацию не требует.

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1 комментарий
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BitokMe

OKX вполне себе по объему торгов

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MedievalRain

Для обычного человека подойдет любой обменник, а трейдерам только страну менять остается.

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ROBERT DE NIRO

Присоединяюсь к вопросу

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1 комментарий
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Solomon Vagner

Казахстан

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madkliq

окекс, фтх, хуоби, кукоин много бирж

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Хлоргексидин

Грузия/Армения/Турция, но эти варианты уже заезжены

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Вассерман

gate-io

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Tsoy Victor

2 аккаунта по 9 тысяч. И так далее.

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Энергетический фонарь

Слышь, не сметь богатеть!

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Егор Т.

одна из ценностей запада - ограбь, когда это безболезненно можно сделать.

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Сергей С.

Вы про ту сельхозтехнику John Deere, которая исчезла кое-откуда и оказалась кое-где?

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6 комментариев
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Алекс Лис

Так не украли же ничего. Просто сказали - мы с вами не работаем больше.
Деньги дадут вывести. Позиции закрыть за 90 дней тоже можно.

Это же они себя доходов лишают в первую очередь.

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Denis

В чем грабеж? Деньги вывести можно. Читай новость сначала, а потом комменты бомби

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Rfc Fy

нищебродов не касается, свою соточку можно гонять и дальше 😁

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Analyst

Ну вот и приплыли все рассказчики про то как круто USDT, и что точно не заблокируют

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Kirill Kulagin

При чем здесь вообще ?))

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Dimitri

Кто такое про USDT говорил? Все адекватные люди от этой валюты отговаривают.

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1 комментарий
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MedievalRain

А где USDT заблокировали? Хранить криптовалюты нужно на холодном кошельке, если что.

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ИгорьOK

А кто его заблокировал?

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Константин Пронин

чушь не неси. Ничего не заблокировали. Только на то чтоб позы закрыть биржа дает 90дней. А деньги ты там можешь хоть вечно хранить, торговать видимо можно будет только куском в 10к.

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Андрей Николаев

их можно будет только снять.
 А почему не как тинек? Снять за вычетом комиссии в 15-20%?)) Эх, молодежь, настоящего бизнеса не знают...

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Alex Flints

Что там насчёт крипты — свободной валюты будущего? ツ

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Denis

Лол. Какая связь между абстрактной криптой и биржей? Вывел деньги и юзанул другую биржу
В том-то и суть крипты, что никакими регуляторами тебе не закрыть кошелек(холодный

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Константин Тишаков

Децентрализованные биржи (DEX) продолжают себя отлично проявлять.
У DeFi всегда были риски.

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MedievalRain

Лежит себе на холодном кошельке, полностью защищенная от любых блокировок. А что?

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1 комментарий
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Артур Нигай

Совсем не жалею, что в конце марта ушёл на OKX (не реклама). Они на Сейшелах зареганы, не обязаны слушать ЕС и США. Пока что ни одного ограничения не ввели, а приложение гораздо удобнее банана.

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Константин Пронин

че там с п2п и ликвидностью в стаканах?

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BitokMe

Неплохая площадка. Саппорт правда так себе местами.

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eugene

ну ну , если банан еще дает вывести средства , эти могут тупо блокнуть и послать на йух

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1 комментарий
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Заходил вчера

p2p там есть?

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Андрей Татаринов

Говорят что возможно это фейк, там уже странная остановка, суммы в евро. Письмо кому-то реально приходило?

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Роман Лебедев

Официальный анонс на сайте бинанса - фейк?

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3 комментария
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а б

Валюта относится к региону, Россия для бирж, это регион EU.

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BitokMe

Письма поступают всем. Ввод и вывод работают и будут работать скорее всего. На опыте с фризами ранее по этой платформе, всегда было так. Даже когда вырезали всех юзеров с BY паспортами.

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Кирилл Великанов

Приходило письмо, не фейк

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Max Cane

Binance не обязаны были это делать, они не в ЕС зареганы, так что это чисто их решение

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Ayka Mustafayev

На них просто могли надавить, мол если вы не вводите санкции - вы лишитесь всех клиентов из ЕС, США и тд. Они все взвесили и выбрали выгодное решение

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Царь Преисподни

Ой, а кто то мне тут писал что со стороны бинанса никаких притеснений Россиян не будет, это их официальная позиция)

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R.A.

Китайцы же наши стратегические партнеры, никогда не прогнутся под пиндосов))

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Dmitriy Lobanov

Это не те китайцы)

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Алексей

Хочешь зарабатывать - уезжай из России. Увы.

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eugene

даешь ру биржу с собакамонетами и нфт медведями

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madkliq

йобит

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Константин Пронин

Чисто декларация вида - "да да мы тоже поддерживаем санкции". А по факту особо ничего не поменяется, кроме того, что заблокируют торговлю и дадут 90 дней чтоб позы закрыть. Что в общем очень гуманно, и фактически ничего не меняет для пользователей из РФ. Ибо через 3 месяца х-р пойми что будет, может уже и Бинанса никакого не быть, и планеты пригодной для жизни.

Плюс не ясно как потом это будет работать. если я в альтах на 9к, они завтра взлетели на 20%, все теперь по балансу я заблокирован. А послезавтра снизились обратно разблокирован?

Это чисто чтоб от Бинанса отстали. Видимо оказывается серьезное давление правильными людьми.

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Сергей Я

Видимо как-то связано с тем, что наши власти хотят ввести возможность расчетов с зарубежными партнёрами криптой для обхода санкций.

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Ярослав

Мне кажется наооборот, они соблюдают контрсанкции которые ввела Москва против собственных граждан.

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MedievalRain

Подобные расчеты даже если будут, то уж точно не через криптобиржи.

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Renat Kocmo

В России не заработать , только украсть

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Андрей Породзинский

Ограничения по одномоментному нахождению больше 10 кевро или на оборот? Это важно

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Сергей Я

Судя по официальному сайту речь об "остатках". Но это не точно. Вряд ли оборот, это совем уж было бы.

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BitokMe

Баланс счет. Ввод и вывод пожалуйста. Фриз на торги.

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Владислав Леднёв

Какие есть альтернативы у нас?

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Alex Cinergy

А 10к в сумме операций или на балансе? Т.е. можно будет в пределах 10к работать как раньше и не превышать?

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RomanistHere

"Тех, у кого на счетах меньше €10 тысяч, ограничения не коснутся. При этом, если после 25 апреля сумма превысит этот лимит, аккаунт также будет ограничен и перейдет в режим «только для вывода средств», пишет РБК."

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Сергей Реванченков

Господа, кто в теме майнинга, скажите пожалуйста, если ты майнишь и хранишь на холодном кошельке всё, а на хлебушек будешь заводить не более 10к евро, то проблем не будет?

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Максим Соколовский

Конечно нет, пока что

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Сергей Реванченков

Спасибо

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Denis Marushchak

p2p получается тоже под ограничения попадает?

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Виктор Ефимов

Не спекулировать, а инвестировать (HODL!), хранить на бирже не более 10к. Профит!

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Igor Kachura

На растущем рынке да.

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Олег Павлов

В марте Binance заявляла, что не планирует уходить из России, но будет соблюдать введенные санкции, следя за тем, чтобы они не коснулись «непричастных пользователей»
 У кого есть от €10 тысяч, тот автоматически «причастен»? К чему, успеху?)

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Творческий Потанцевал

Вот и я под санкции попал. Шучу.

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Den

Продам код крипто-биржи

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Максим Гомбоев

Я не в теме крипты, но просто любопытно. Как у этой биржи производится верификация адреса? Знаю по иностранным форумам, что на KYC проверках в разных сервисах иногда запрашивают ерунду всякую типа Utility bill, чтобы адрес подтвердить, что легко делают в фотошопе и.т.п.

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Igor Kachura

Адрес не нужен. Просто документ. Если имеешь ВНЖ в другой стране, загружаешься его.

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Максим Кольцов

если бы сейчас появилась официальная криптобиржа в РФ я бы перешёл туда. Кто бы мог подумать что сейчас это выглядит наименее вероятным местом где тебя могут ограбить

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Anton Сутягин

Другая страна

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