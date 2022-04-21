Криптобиржа Binance ограничит доступ пользователям из России, у которых больше €10 тысяч на счету Статьи редакции
Им запретят торговать на бирже или вносить средства, их можно будет только снять.
- Binance вынуждена ввести ограничения для физлиц, проживающих в России, а также юрлиц, созданных в России, сообщила компания. Им ограничат доступ к сервисам, если стоимость их криптоактивов превышает €10 тысяч.
- Такие клиенты не смогут больше вносить на свои счета дополнительные средства или торговать на бирже. Им будет доступен только вывод средств.
- Тех, у кого на счетах меньше €10 тысяч, ограничения не коснутся. При этом, если после 25 апреля сумма превысит этот лимит, аккаунт также будет ограничен и перейдет в режим «только для вывода средств», пишет РБК.
- Сколько продлятся ограничения, неизвестно. Пользователям с с открытыми фьючерсными/срочными контрактами, стоимость которых превышает €10 тысяч, дадут 90 дней на закрытие позиций.
- В марте Binance заявляла, что не планирует уходить из России, но будет соблюдать введенные санкции, следя за тем, чтобы они не коснулись «непричастных пользователей».
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Такой вот исход 21-го века. Кто-то должен собрать всех айтишников, удаленщиков и думающих людей и на 40 лет вывести их из ватной пустыни сознания, чтобы забыть вот эти вот все "Диды воивали" "Можем повторить" "СССР лучшая страна на свете" "Предприниматели=жулики"
децентрализованные биржи
ByBit
Вот ещё топовые биржи: KuCoin, Huobi, OKX. Кукоин даже верификацию не требует.
Комментарий удален модератором
OKX вполне себе по объему торгов
Для обычного человека подойдет любой обменник, а трейдерам только страну менять остается.
Присоединяюсь к вопросу
Казахстан
окекс, фтх, хуоби, кукоин много бирж
Грузия/Армения/Турция, но эти варианты уже заезжены
gate-io
2 аккаунта по 9 тысяч. И так далее.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Слышь, не сметь богатеть!
одна из ценностей запада - ограбь, когда это безболезненно можно сделать.
Вы про ту сельхозтехнику John Deere, которая исчезла кое-откуда и оказалась кое-где?
Так не украли же ничего. Просто сказали - мы с вами не работаем больше.
Деньги дадут вывести. Позиции закрыть за 90 дней тоже можно.
Это же они себя доходов лишают в первую очередь.
В чем грабеж? Деньги вывести можно. Читай новость сначала, а потом комменты бомби
нищебродов не касается, свою соточку можно гонять и дальше 😁
Ну вот и приплыли все рассказчики про то как круто USDT, и что точно не заблокируют
При чем здесь вообще ?))
Кто такое про USDT говорил? Все адекватные люди от этой валюты отговаривают.
А где USDT заблокировали? Хранить криптовалюты нужно на холодном кошельке, если что.
А кто его заблокировал?
чушь не неси. Ничего не заблокировали. Только на то чтоб позы закрыть биржа дает 90дней. А деньги ты там можешь хоть вечно хранить, торговать видимо можно будет только куском в 10к.
их можно будет только снять.
А почему не как тинек? Снять за вычетом комиссии в 15-20%?)) Эх, молодежь, настоящего бизнеса не знают...
Что там насчёт крипты — свободной валюты будущего? ツ
Лол. Какая связь между абстрактной криптой и биржей? Вывел деньги и юзанул другую биржу
В том-то и суть крипты, что никакими регуляторами тебе не закрыть кошелек(холодный
Децентрализованные биржи (DEX) продолжают себя отлично проявлять.
У DeFi всегда были риски.
Лежит себе на холодном кошельке, полностью защищенная от любых блокировок. А что?
Совсем не жалею, что в конце марта ушёл на OKX (не реклама). Они на Сейшелах зареганы, не обязаны слушать ЕС и США. Пока что ни одного ограничения не ввели, а приложение гораздо удобнее банана.
че там с п2п и ликвидностью в стаканах?
Неплохая площадка. Саппорт правда так себе местами.
ну ну , если банан еще дает вывести средства , эти могут тупо блокнуть и послать на йух
p2p там есть?
Говорят что возможно это фейк, там уже странная остановка, суммы в евро. Письмо кому-то реально приходило?
Официальный анонс на сайте бинанса - фейк?
Валюта относится к региону, Россия для бирж, это регион EU.
Письма поступают всем. Ввод и вывод работают и будут работать скорее всего. На опыте с фризами ранее по этой платформе, всегда было так. Даже когда вырезали всех юзеров с BY паспортами.
Приходило письмо, не фейк
Binance не обязаны были это делать, они не в ЕС зареганы, так что это чисто их решение
На них просто могли надавить, мол если вы не вводите санкции - вы лишитесь всех клиентов из ЕС, США и тд. Они все взвесили и выбрали выгодное решение
Ой, а кто то мне тут писал что со стороны бинанса никаких притеснений Россиян не будет, это их официальная позиция)
Китайцы же наши стратегические партнеры, никогда не прогнутся под пиндосов))
Это не те китайцы)
Хочешь зарабатывать - уезжай из России. Увы.
даешь ру биржу с собакамонетами и нфт медведями
йобит
Чисто декларация вида - "да да мы тоже поддерживаем санкции". А по факту особо ничего не поменяется, кроме того, что заблокируют торговлю и дадут 90 дней чтоб позы закрыть. Что в общем очень гуманно, и фактически ничего не меняет для пользователей из РФ. Ибо через 3 месяца х-р пойми что будет, может уже и Бинанса никакого не быть, и планеты пригодной для жизни.
Плюс не ясно как потом это будет работать. если я в альтах на 9к, они завтра взлетели на 20%, все теперь по балансу я заблокирован. А послезавтра снизились обратно разблокирован?
Это чисто чтоб от Бинанса отстали. Видимо оказывается серьезное давление правильными людьми.
Видимо как-то связано с тем, что наши власти хотят ввести возможность расчетов с зарубежными партнёрами криптой для обхода санкций.
Мне кажется наооборот, они соблюдают контрсанкции которые ввела Москва против собственных граждан.
Подобные расчеты даже если будут, то уж точно не через криптобиржи.
В России не заработать , только украсть
Ограничения по одномоментному нахождению больше 10 кевро или на оборот? Это важно
Судя по официальному сайту речь об "остатках". Но это не точно. Вряд ли оборот, это совем уж было бы.
Баланс счет. Ввод и вывод пожалуйста. Фриз на торги.
Какие есть альтернативы у нас?
А 10к в сумме операций или на балансе? Т.е. можно будет в пределах 10к работать как раньше и не превышать?
"Тех, у кого на счетах меньше €10 тысяч, ограничения не коснутся. При этом, если после 25 апреля сумма превысит этот лимит, аккаунт также будет ограничен и перейдет в режим «только для вывода средств», пишет РБК."
Господа, кто в теме майнинга, скажите пожалуйста, если ты майнишь и хранишь на холодном кошельке всё, а на хлебушек будешь заводить не более 10к евро, то проблем не будет?
Конечно нет, пока что
Спасибо
p2p получается тоже под ограничения попадает?
Не спекулировать, а инвестировать (HODL!), хранить на бирже не более 10к. Профит!
На растущем рынке да.
В марте Binance заявляла, что не планирует уходить из России, но будет соблюдать введенные санкции, следя за тем, чтобы они не коснулись «непричастных пользователей»
У кого есть от €10 тысяч, тот автоматически «причастен»? К чему, успеху?)
Вот и я под санкции попал. Шучу.
Продам код крипто-биржи
Я не в теме крипты, но просто любопытно. Как у этой биржи производится верификация адреса? Знаю по иностранным форумам, что на KYC проверках в разных сервисах иногда запрашивают ерунду всякую типа Utility bill, чтобы адрес подтвердить, что легко делают в фотошопе и.т.п.
Адрес не нужен. Просто документ. Если имеешь ВНЖ в другой стране, загружаешься его.
если бы сейчас появилась официальная криптобиржа в РФ я бы перешёл туда. Кто бы мог подумать что сейчас это выглядит наименее вероятным местом где тебя могут ограбить
Другая страна