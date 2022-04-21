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Крипто
Генетический ГОСТ

«На согласованиях никто не заметил»: Binance выпустила похожие на свастику эмодзи, быстро извинилась и откатила их Статьи редакции

И сделала это в день рождения Гитлера.

4501 просмотров

20 апреля криптобиржа Binance выпустила тематические эмодзи в Twitter — они должны появляться, если поставить хэштег с названием компании. Сразу после этого пользователи раскритиковали компанию — они заметили сходство эмодзи со свастикой.

Cred @CryptoCred
It was ‘fixed’ right after this tweet.

Here’s what the original looked like:
Что-то не так с новым логотипом Binance. Не могу сказать, что именно. Но рейх-шительно что-то не то.
Shibatoshi Dogomoto 🐕🇺🇦🌻 @CEOofDogecoin
Who had "Binance turns their emoji into a literal swastika" on their 2022 bingo card?
На скриншоте — твит основателя Binance Чанпэн Чжао

Компания практически сразу принесла извинения и заменила эмодзи на другие. В сообщении Binance отменила, что не уверена, как так вышло, что на этапе согласования никто ничего не заметил.

Других пользователей возмутила не только свастика, но и дата, в которую Binance выпустила эмодзи — 20 апреля родился Адольф Гитлер.

Travy Travz @TravyTravz
Ответ на публикацию @dustinwatchman
@binance says they’re embarrassed but how is this a coincidence? “Oops sorry guys we accidentally posted a swastika emoji on hitlers bday, our bad”
Как это может быть совпадением? «Упс, ребята, мы выпустили эмодзи-свастику в день рождения Гитлера, наша вина»

#новость #binance

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44 комментария
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Андрей Фролов

на собеседовании в дизайнеры бинанса

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Александр Кабешов

Криптобиржа Binance ограничит доступ пользователям из России, у которых больше €10 тысяч на счету.

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Дмитрий Акимов

"И сделала это в день рождения Гитлера."-ахах "случайно" совпало

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Pavel Raspaev

вы неправильно перевили «It just doesn’t feel Reich» - здесь шутка в игре слов на их созвучии - Right и Reich
перевести и сохранить шутку не знаю как, но без шутки это будет - Это кажется неправильно

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Генетический ГОСТ

поправила, вернула игру слов!

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Allestor Krei

Крипто-рейх

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Неудачный браслет

Их свастика больше похожа на религиозный символ, чем на символику рейха

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Илья Попов

Свастика тоже была религиозным символом.

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Неудачный браслет

Она и является, просто многие чуть позже или вообще никогда не узнают, что в мире есть другие культуры. В особенности люди на западе.

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Илья Попов

Все знают всё, но не хотят знать.🤣

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Антон Штадлер

Что значит была? Она и сейчас используется тем же Гуглом для обозначения храмов в Азии. Но свастика должна быть аутентичной

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madkliq

фашисты явились откуда их не ждали

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Олег Комаров

Сейчас новости почитать, так буквально повсюду.
Мб это тупо новый тренд?

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madkliq

да бинанс решил хайпануть на днюхе адольфа

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Илья Попов

Завтра день рождения Ленина и вероятно всего увидим серп и молот.

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неформат

это же сейчас челлендж такой выкатить какую-нить ху$ту, желательно, чтобы заметило побольше народу, а потом ой простите извините - случайно и затереть

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Антон Козак

Так вроде всегда делали)

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Тимур Петров

Я бы удалил или заблюрил картинку из последнего твита. Закон о публикации свастики в будущем могу переделать, а журналист попадет под статью,

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Генетический ГОСТ

я уже! спасибо за беспокойство

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Pavel Raspaev

о, прекрасно получилось) спасибо)
не туда ответил(

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Илья Попов

🤣 бедный журналист.

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Виктор Алексеенко

охота на ведьм

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Илья Попов

Охота на ажиотаж.

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Vasiliy Balandin

Тогда почему ограничения в 10к ввели для РФ?
Давайте их тоже откатите!

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Екатерина Продавцова

Василий, ну кого обманывать - тут на ВС это волнует 1% контингента здешнего. Ваши 50 USD поиграть в фючи(казино) не потсрадают.

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Александр Кабешов

Мужик, перелогинься.

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vic smirnoff

Спалились )

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Алексей Горячев

Бит хай

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Anton Ivanov

ну хоть не Z

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Владимир Бажанов

Лучше свастика, чем Z? Удивительно, как три слова и буква могут всё рассказать о человеке)))

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vic smirnoff

Вешать ярлыки - наше всё.

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Илья Попов

Слушай, слово из трёх букв: -твердое, длинное, кончается на "й".
- Кий.
- Точно "кий"! Дай мне ластик.

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Антон Штадлер

Ну вообще да. Только свастика против часовой стрелки

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No Name

Разводить лохов не бросим - 14.....

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Сергей Я

Ахаха, awesome

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ROME

Совпадение? Не думаю

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ILYA

Как достала эта чушь, то свастику увидят, то притеснения негров, но трансов. Что за тупизм на планете стал творится

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Alex Poneer

расплодились

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Винниамин Пяточков

Интересно, нахрена нужны все те согласующие вообще?

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Аккуратный Орзэмэс

Если бы они сделали это на 20 апреля, то вопросов было меньше, поскольку свастика это совсем не про Гитлера и фашизм.

Свастика в древние времена символизировала удачу; само слово происходит от санскритского «благоденствие». Этот крест можно найти на скатертях племени Навахо, на греческой керамике, критских монетах, римских мозаиках, на предметах, извлеченных при раскопке Трои, на стенах индусских храмов и во многих других культурах самых разнообразных времен. Это символ солнечного прохода по небесам, превращающего ночь в день - отсюда более широкое значение как символа плодородия и возрождения жизни; концы креста интерпретируются как символы ветра, дождя, огня и молнии. В Японии это символ долгой жизни и процветания. В Китае это древняя форма знака «фан» (четыре части света), позднее - символ бессмертия и обозначение числа 10.000 - так китайцы представляли бесконечность. Также это священный символ буддизма и джайнизма. Конечно, были исключения в позитивном имидже свастики - самым известным стал германский Hakenkreuz или «крючковатый крест», который, повернув, нацистская партия приняла в качестве своего символа в 1919 году.

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No Name
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Дмитрий Филиппов

Когда ждать спец. операцию по денафикацию бинанса?

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Vladislav

Ожидаем спецоперацию по денацификации Бинанса и референдум по присоединению к госуслугам

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Чарли Шин

Мама, я не зигую

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