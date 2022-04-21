«На согласованиях никто не заметил»: Binance выпустила похожие на свастику эмодзи, быстро извинилась и откатила их Статьи редакции
И сделала это в день рождения Гитлера.
20 апреля криптобиржа Binance выпустила тематические эмодзи в Twitter — они должны появляться, если поставить хэштег с названием компании. Сразу после этого пользователи раскритиковали компанию — они заметили сходство эмодзи со свастикой.
Компания практически сразу принесла извинения и заменила эмодзи на другие. В сообщении Binance отменила, что не уверена, как так вышло, что на этапе согласования никто ничего не заметил.
Других пользователей возмутила не только свастика, но и дата, в которую Binance выпустила эмодзи — 20 апреля родился Адольф Гитлер.
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"И сделала это в день рождения Гитлера."-ахах "случайно" совпало
вы неправильно перевили «It just doesn’t feel Reich» - здесь шутка в игре слов на их созвучии - Right и Reich
перевести и сохранить шутку не знаю как, но без шутки это будет - Это кажется неправильно
поправила, вернула игру слов!
Крипто-рейх
Их свастика больше похожа на религиозный символ, чем на символику рейха
Свастика тоже была религиозным символом.
Она и является, просто многие чуть позже или вообще никогда не узнают, что в мире есть другие культуры. В особенности люди на западе.
Все знают всё, но не хотят знать.🤣
Что значит была? Она и сейчас используется тем же Гуглом для обозначения храмов в Азии. Но свастика должна быть аутентичной
фашисты явились откуда их не ждали
Сейчас новости почитать, так буквально повсюду.
Мб это тупо новый тренд?
да бинанс решил хайпануть на днюхе адольфа
Завтра день рождения Ленина и вероятно всего увидим серп и молот.
это же сейчас челлендж такой выкатить какую-нить ху$ту, желательно, чтобы заметило побольше народу, а потом ой простите извините - случайно и затереть
Так вроде всегда делали)
Я бы удалил или заблюрил картинку из последнего твита. Закон о публикации свастики в будущем могу переделать, а журналист попадет под статью,
я уже! спасибо за беспокойство
о, прекрасно получилось) спасибо)
не туда ответил(
🤣 бедный журналист.
охота на ведьм
Охота на ажиотаж.
Тогда почему ограничения в 10к ввели для РФ?
Давайте их тоже откатите!
Василий, ну кого обманывать - тут на ВС это волнует 1% контингента здешнего. Ваши 50 USD поиграть в фючи(казино) не потсрадают.
Мужик, перелогинься.
Спалились )
Бит хай
ну хоть не Z
Лучше свастика, чем Z? Удивительно, как три слова и буква могут всё рассказать о человеке)))
Вешать ярлыки - наше всё.
Слушай, слово из трёх букв: -твердое, длинное, кончается на "й".
- Кий.
- Точно "кий"! Дай мне ластик.
Ну вообще да. Только свастика против часовой стрелки
Разводить лохов не бросим - 14.....
Ахаха, awesome
Совпадение? Не думаю
Как достала эта чушь, то свастику увидят, то притеснения негров, но трансов. Что за тупизм на планете стал творится
расплодились
Интересно, нахрена нужны все те согласующие вообще?
Если бы они сделали это на 20 апреля, то вопросов было меньше, поскольку свастика это совсем не про Гитлера и фашизм.
Свастика в древние времена символизировала удачу; само слово происходит от санскритского «благоденствие». Этот крест можно найти на скатертях племени Навахо, на греческой керамике, критских монетах, римских мозаиках, на предметах, извлеченных при раскопке Трои, на стенах индусских храмов и во многих других культурах самых разнообразных времен. Это символ солнечного прохода по небесам, превращающего ночь в день - отсюда более широкое значение как символа плодородия и возрождения жизни; концы креста интерпретируются как символы ветра, дождя, огня и молнии. В Японии это символ долгой жизни и процветания. В Китае это древняя форма знака «фан» (четыре части света), позднее - символ бессмертия и обозначение числа 10.000 - так китайцы представляли бесконечность. Также это священный символ буддизма и джайнизма. Конечно, были исключения в позитивном имидже свастики - самым известным стал германский Hakenkreuz или «крючковатый крест», который, повернув, нацистская партия приняла в качестве своего символа в 1919 году.
Когда ждать спец. операцию по денафикацию бинанса?
Ожидаем спецоперацию по денацификации Бинанса и референдум по присоединению к госуслугам
Мама, я не зигую