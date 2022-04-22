Reuters рассказал, что Binance делилась данными с властями России — в том числе информацией о клиентах Статьи редакции
Главные тезисы из материала агентства.
- Криптобиржа Binance передавала российским властям данные клиентов, которые пожертвовали фонду Алексея Навального*, выяснило Reuters благодаря источникам и переписке, которая оказалась в распоряжении агентства.
- По данным издания, в апреле 2021 года директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев встречался в Москве с представителями Росфинмониторинга: ведомство хотело, чтобы Binance согласилась передавать властям страны информацию о своих клиентах, включая их имена и адреса.
- Костарев принял предложение ведомства, утверждает издание, ссылаясь на его переписку с деловым партнёром. В ней он отмечает, что у него не было «особого выбора». Binance договорилась с Росфинмониторингом, что откроет своё подразделение в России, через которое власти могли бы запрашивать нужную им информацию.
- Российские власти стали интересоваться клиентами Binance после того, как сторонники Алексея Навального открыли сбор средств на платформе в поддержку политика. После его ареста в январе 2021 года соратники Навального публично призывали спонсоров делать пожертвования через Binance, называя этот способ самым безопасным.
- Представитель Binance сообщил Reuters, что российские власти никогда не связывались с компанией по поводу Навального и добавил, что если откроет офис в России, то никогда не будет делиться данными без законного запроса правоохранительных органов. Сам Костарев не стал комментировать статью агентства.
- В Binance также сообщили, что поддерживали законопроект о регулировании криптовалют, разработкой которого занимался в том числе Росфинмониторинг. Но в компании отметили, что конфликт на Украине и западные санкции против российских банков сделали «почти невозможным для какой-либо платформы рассматривать планы на будущее в России».
- Встреча директора Binance с Росфинмониторингом была только частью усилий компании по налаживанию связей с Россией, которые бы помогли ей стимулировать свой рост в стране, отмечает Reuters, основываясь на словах более чем десяти людей, знакомых с работой Binance в России, а также переписке Костарева с партнёрами.
- Например, в январе 2022 года Binance наняла сотрудницу ЦБ Ольгу Гончарову на должность директора по России и СНГ. Криптобиржа заявила, что Гончарова будет выстраивать «системное взаимодействие» с властями России.
- Binance работала в России без ограничений до 21 апреля. За день до выхода статьи криптобиржа ограничила доступ российским пользователям, у которых свыше €10 тысяч на счету. По данным на середину 2021 года, Россия занимала второе место по объёму торгов на Binance, уступив только Китаю.
*Фонд в августе 2021 года включили в список экстремистских и террористических организаций.
При этом в компании до сих пор нет согласованной стратегии, говорит источник.
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Вся суть хранения «децентрализованных» и анонимных денег на биржах)))
Вся суть это хранить их на холодном кошельке, который не привязан к чему-то конкретному. А бинанс это уже совсем другая история. Классно, когда не разбираешься в вопросе, но судишь как знающий.
Вот вот, обнальщики в общем поймут)
ПС. И я вообще то имел ввиду, что не стоит там держать крупную сумму. Вообще, на биржах
Обнал тоже не совсем в кассу. Вы не видите разницы между однозначно идентифицируемым банковским счётом/аккаунтом на бирже и обезличенным кошельком, у которого нет явного владельца.
Скажем так, холодный кошелек сродни бумажнику с деньгами - на них не написано, что они ваши. Они ваши, пока они находятся у вас и пока условный Вася физически не отжал их у вас.
Как же так?? Ведь криптопропагандисты - люди 222 века! Самые умные и самые умелые обводители государств вокруг носов
Больше смахивает на черный PR от конкурентов...
конечно и вчера ограничили торговлю и депозиты на бинансе тоже конкуренты
А ещё бинанс клялся, что скоро биткоин будет официально средством платежей в РФ. Что не слово, то враньё)
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Примерно так начитаются скам-движки
DEX
DEX
Вот псы!
Бинанс - ещё та помойка.
"За день до выхода статьи криптобиржа ограничила доступ российским пользователям, у которых свыше €10 тысяч на счету"
Как я и говорил по просьбе труд... властей эти ограничения ввели.Нужных людей это не коснётся.
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