Клиенты должны снять деньги со счёта до 31 мая.

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Coinbase предупредила, что вынуждена ограничить услуги для граждан России, российских юрлиц или резидентов. Текст сообщения опубликовал в своём Telegram-канале финансовый консультант Исаак Беккер.

В письме площадка объяснила блокировку санкциями ЕС от 8 апреля 2022 года. По ним криптосервисы не могут обслуживать российские счета, на которых хранится больше €10 тысяч.

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Сервис дал пользователям время до 31 мая, чтобы вывести деньги, иначе они будут заморожены. Пополнять кошелёк до этой даты нельзя.

Судя по сообщениям в Twitter, письма получили и пользователи, которые не живут в России, но указали при регистрации местные документы.

Violetta @Violetta_ch Coinbase прислали, что закроют нах, если не предоставить внж

В Германию @vgermaniu Ну вот, coinbase прислали письмо, что хотят видеть мои документы иначе аккаунт заблокируют :( Германия, где моё гражданство уже?!