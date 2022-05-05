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Крипто
Маша Цепелева

Coinbase предупредила россиян о блокировке счетов из-за санкций: они запрещают хранить больше €10 тысяч в криптовалюте Статьи редакции

Клиенты должны снять деньги со счёта до 31 мая.

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Coinbase предупредила, что вынуждена ограничить услуги для граждан России, российских юрлиц или резидентов. Текст сообщения опубликовал в своём Telegram-канале финансовый консультант Исаак Беккер.

В письме площадка объяснила блокировку санкциями ЕС от 8 апреля 2022 года. По ним криптосервисы не могут обслуживать российские счета, на которых хранится больше €10 тысяч.

Сервис дал пользователям время до 31 мая, чтобы вывести деньги, иначе они будут заморожены. Пополнять кошелёк до этой даты нельзя.

Судя по сообщениям в Twitter, письма получили и пользователи, которые не живут в России, но указали при регистрации местные документы.

Violetta @Violetta_ch
Coinbase прислали, что закроют нах, если не предоставить внж
В Германию @vgermaniu
Ну вот, coinbase прислали письмо, что хотят видеть мои документы иначе аккаунт заблокируют :( Германия, где моё гражданство уже?!
  • В марте 2022 года Coinbase заблокировала 25 тысяч российских кошельков, которые могли быть «причастны к незаконной деятельности». Тогда компания исключила возможность блокировки всех российских кошельков.
  • В конце апреля 2022 года криптобиржа Binance объявила об ограничении доступа к счетам пользователей из России, на которых больше €10 тысяч, из-за санкций ЕС. В марте Binance заявляла, что не планирует уходить из России, но будет соблюдать введенные санкции, следя за тем, чтобы они не коснулись «непричастных пользователей».

#новость #coinbase

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12 комментариев
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Rabbit Rabbin

Почему россиян все крутят на этом магическом числе 10 000? И "свои" и чужие.

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Виктор Корнеплод

Чужие из за санкций, а наши хз. Наверное тоже из за них

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ЯжПрограммист

Интересно, вот у меня например есть крипта на 9500 и всё я такой сижу наслаждаюсь свободой. Но тут крипта ломится вверх и стоимость портфеля вырастает до 10+ то что тогда происходит? Если вдруг кто читал, проясните.

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Люц Шнайдер

Думаю, что рано или поздно просто изымут и всё. Можно сколько угодно сейчас кудахтать, что это ЕС гарантии, право, законы....но...всё может резко поменяться.

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Владимир

Демократия. Главное, что у большинства россиян нет 10 тыс. €
Хотя, если курс так дальше пойдет, кто знает))

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Люц Шнайдер

Сейчас нытьё начнётся.

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Vasiliy Balandin

Кто следующий?

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Люц Шнайдер

Константинополь выпишет из православных.

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Max Cane

В чем мотивация такого действия? Coinbase же не в ЕС, а санкции только для бирж из ЕС

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Люц Шнайдер

Ты странный такой. Вон Индия тоже не в ЕС, а санкциями ей угрожают за покупку энергоресурсов в РФ.

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Vasiliy Balandin

I'm sorry

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Слегка Придурковатый

Криптобиржевики должны страдать.

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