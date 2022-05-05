Coinbase предупредила россиян о блокировке счетов из-за санкций: они запрещают хранить больше €10 тысяч в криптовалюте Статьи редакции
Клиенты должны снять деньги со счёта до 31 мая.
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Coinbase предупредила, что вынуждена ограничить услуги для граждан России, российских юрлиц или резидентов. Текст сообщения опубликовал в своём Telegram-канале финансовый консультант Исаак Беккер.
В письме площадка объяснила блокировку санкциями ЕС от 8 апреля 2022 года. По ним криптосервисы не могут обслуживать российские счета, на которых хранится больше €10 тысяч.
Сервис дал пользователям время до 31 мая, чтобы вывести деньги, иначе они будут заморожены. Пополнять кошелёк до этой даты нельзя.
Судя по сообщениям в Twitter, письма получили и пользователи, которые не живут в России, но указали при регистрации местные документы.
- В марте 2022 года Coinbase заблокировала 25 тысяч российских кошельков, которые могли быть «причастны к незаконной деятельности». Тогда компания исключила возможность блокировки всех российских кошельков.
- В конце апреля 2022 года криптобиржа Binance объявила об ограничении доступа к счетам пользователей из России, на которых больше €10 тысяч, из-за санкций ЕС. В марте Binance заявляла, что не планирует уходить из России, но будет соблюдать введенные санкции, следя за тем, чтобы они не коснулись «непричастных пользователей».
Почему россиян все крутят на этом магическом числе 10 000? И "свои" и чужие.
Чужие из за санкций, а наши хз. Наверное тоже из за них
Интересно, вот у меня например есть крипта на 9500 и всё я такой сижу наслаждаюсь свободой. Но тут крипта ломится вверх и стоимость портфеля вырастает до 10+ то что тогда происходит? Если вдруг кто читал, проясните.
Думаю, что рано или поздно просто изымут и всё. Можно сколько угодно сейчас кудахтать, что это ЕС гарантии, право, законы....но...всё может резко поменяться.
Демократия. Главное, что у большинства россиян нет 10 тыс. €
Хотя, если курс так дальше пойдет, кто знает))
Сейчас нытьё начнётся.
Кто следующий?
Константинополь выпишет из православных.
В чем мотивация такого действия? Coinbase же не в ЕС, а санкции только для бирж из ЕС
Ты странный такой. Вон Индия тоже не в ЕС, а санкциями ей угрожают за покупку энергоресурсов в РФ.
I'm sorry
Криптобиржевики должны страдать.