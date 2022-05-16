Bloomberg: эмитент обвалившегося стейблкоина UST потратил $2,9 млрд в биткоинах, чтобы поддержать его — почти все запасы Статьи редакции
Из оставшихся $236 млн организация выплатит компенсации.
- Организация Luna Foundation Guard (LFG), созданная Terraform Labs для привязки TerraUSD (UST) к доллару, с 7 мая вложила примерно $2,9 млрд в биткоинах, пытаясь стабилизировать токен. Сумму посчитал Bloomberg по данным в Twitter-аккаунте LFG.
- 7 мая у LFG было 80 394 биткоина. По данным о цене криптовалюты на момент закрытия биржи в тот день, запас стоил $2,88 млрд. LFG заявила, что сейчас у неё есть 313 биткоинов на сумму около $9,3 млн по ценам на 16 мая.
- LFG также продала запасы стейблкоинов Tether и USDC. 16 мая TerraUSD стоит меньше $0,1.
- У организации остались резервы на сумму $236 млн, по оценкам Bloomberg. Их используют для выплаты компенсаций владельцам UST — в первую очередь тем, у кого сумма минимальна.
- UST — это стейблкоин, привязанный к стоимости доллара через криптовалютный токен LUNA. Его курс начал падать в начале мая на фоне общего падения курсов криптовалют: сначала до $0,7, с 13 мая — до $0,2 и ниже.
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Какой же это скам. Помню, как мне тут говорили, что я ничего не понимаю, никак не связано с керри-трейд и за подобной квази-децентрализацией будущее. Правда, не уточняли далёкое это или близкое будущее 😂
Интересно, придумают ли что-то создатели или так и останется это все на дне.
Смотря на каком именно по счёту дне
крипта без веры в неё - ничто
даже если придумают, вера в неё уже пропала
всё правильно, нужных людей надо поддержать
Лох не мамонт, не вымрет
Когда стейблкоин оказался совсем не стейбл.
А точно потратил на поддержку, а не вывел куда-нить в безопасную гавань?
Дядь, шел бы ты отсюда со своим скепсисом. Иди водочкой коленку натри, в современном мире никто никого не обманывает, во отличие от ваших 90-х.
Ситуация с Луной очень конечно печальная 😢 не думаю, что проект смогут реанимировать, сейчас токен луна больше походит на мем-коин из разряда Шибу. Удастся ли его повторить успех Шибу?? - Покажет только время. Но инвестировать в то что осталось от мощного проекта и зарывать свои деньги, я бы не рекомендовал. Уж лучше прикупить биткоин ниже 30к
Да-да. Увидим через год Бетховен по 10к.
Джентельменам верят на слово, тем более что ониж в твитторе (!) это заявили
Луна луна, цветы цветы,
Все кто влюблён им доверяет надежды и мечты ..
# С.Ротару
Как же я рад, что это всё дерьмо начало валиться.
Капитализация Luna уже 1 миллиард вечнозелёных. Зачем это брать?