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Виталик Бутерин

В начале мая 2022 года была опубликована статья «Децентрализованное общество: в поиске души Web3». Её написали ведущий исследователь Microsoft Research New Глен Вейл, советница по стратегии компании FlashBots Пуджа Олхавер и сооснователь Ethereum Foundation Виталик Бутерин. Русский перевод лежит здесь, а я перескажу только основные положения статьи.

Зачем придумывать что-то ещё

В самом начале авторы объясняют, что именно не так с нынешним Web3, который считается следующей итерацией всемирной сети.

«Web3 ошеломил мир, менее чем за десять лет создав параллельную финансовую систему с беспрецедентной гибкостью и креативностью», — признают авторы. Но сейчас его участники слишком зациклены на передаче «финансиализированных» активов и слишком мало заботятся о таких гуманитарных вещах, как репутация или доверие, без которых невозможно дальнейшее развитие системы.

Нынешние Web3-проекты слишком зависят от инфраструктуры современного интернета и его централизованных структур. И воспроизводят их вместе со всеми их правилами и ограничениями, замечают авторы.

Например, большинство NFT-художников в решающей степени зависят от централизованных платформ вроде OpenSea или Twitter. Многие участники Web3 полагаются на кошельки, управляемые крупными биржами вроде Coinbase или Binance — которые, в свою очередь, работают с клиентами почти по тем же правилам, что традиционные финансовые институты. Вдобавок существующая экосистема «децентрализованных финансов» (DeFi) плохо сочетается с реальной экономикой и не способна обеспечить даже такие простые запросы, как кредитование или аренда квартиры.

В целом в Web3 не хватает души, заявляют авторы, и душа здесь — не фигура речи. Именно «душа» — точнее, множество «душ», соединенных собой бесчисленным количеством связей, должно стать даже не основой, а самой сутью придумываемого и создаваемого Web3. Который, в свою очередь, может стать фундаментом еще более сложной структуры под названием «децентрализованное общество» (decentralized society, DeSoc).

«Web3 хочет изменить общество в целом, а не только финансовую систему», - заявляют авторы.

«Связанные душой»

Для объяснения своей концепции авторы вводят несколько новых понятий, одно из них — «соулбаунды» (soulbonds) или «связанные душой».

Новая сущность, «соулбаунды» — это вид невзаимозаменяемых токенов (NFT), которые знакомы многим по новостям об их перепродаже. Ключевое отличие — «соулбаунды» не предназначены для продажи.

Виталик Бутерин писал о них еще в январе. «Соулбаунды» — термин из его любимой игры World of Warcraft. В ней так называются уникальные персональные предметы, которые нельзя передать другим игрокам или продать на аукционе, можно только использовать в игре.

В WoW «соулбаунды» обычно выдаются после победы над очень сильным противником. Для этого игрокам обычно приходится объединять усилия, что Бутерин считает очень важной частью игровой механики.

Сама идея NFT включает в себя свойства «редких» или «эпических» предметов из MMORPG, замечает Бутерин: «Они имеют социальную сигнальную ценность — люди, у которых они есть, могут ими хвастаться». Но сейчас преобладает финансовый интерес: люди увлечены NFT, потому что хотят стать богатыми и демонстрировать свое богатство.

Но что если убрать возможность покупать и продавать NFT? По логике сегодняшнего рынка обладание токенами потеряет большую часть смысла, но по логике Бутерина и его соавторов — обретет множество новых смыслов.

Эрик Глен Вейл — главный научный сотрудник Microsoft Research New England, соавтор книги «Радикальные рынки: искоренение капитализма и демократии для справедливого общества».

Из чего состоит «душа»

В концепции DeSoc «душа» считается прикладным понятием.

«Душа» — это учетная запись или криптокошелек, содержащий прикреплённые к нему невзаимозаменяемые «соулбаунд-токены» (soulbonds tokens или SBT). Каждый из них привязан к какой-то жизненной ситуации.

Предполагается, что человек будет копить эти токены всю жизнь. Каждый из них подтверждает какой-то опыт, навык, достижение, социальную связь и так далее. Это действительно напоминает эзотерические концепции души как вместилища всех хороших и дурных поступков человека или накопленной им кармы.

Концепция допускает, что выпускать SBT может и сам человек, но тогда они будут иметь не больше значения, чем запись в личном блоге или строчка в резюме. Гораздо более ценными станут токены, эмитированные другими «душами» — людьми или организациями.

Например, это может быть токен университета, подтверждающий выдачу диплома, или токен МВД, привязанный к паспорту или водительским правам. Компании и организации смогут подтверждать токенами стаж человека и одновременно служить рекомендательными письмами. Созданные человеком произведения искусства или тексты тоже могут подтверждаться токенами — как и теоретически бесконечное количество других событий из жизни.

Часть коллекции токенов Бутерина, подтверждающих его участие в конференциях и выпущенных на основе протокола «доказательства присутствия» (Proof of Attendance, POAP)

Каждый выпущенный SBT должен быть защищен инструментами криптографии и при необходимости может быть отозван эмитентом (например, в случае ошибки или мошенничества). По умолчанию токены будут видны всем, но авторы концепции хотят, чтобы люди могли регулировать уровни приватности и сами решали, какие токены будут общедоступными, а какие — видны определенным «душам» (примерно как записи в современных социальных сетях).

Совокупность, «созвездие» всех SBT в учетной записи будет составлять цифровую «душу» человека и формировать его идентичность, пишут авторы статьи.

Они отсылают к концепции социолога Георга Зиммеля, по которой индивидуальность возникает на пересечении социальных групп так же, как социальные группы возникают на пересечении личностей (в теории тут можно вспомнить и Карла Маркса, определявшего человека как совокупность общественных отношений).

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Авторы допускают, что какие-то «связанные душой» токены все же могут передаваться другим «душам», а у человека не обязательно может быть только одна, юридически подтвержденная «душа». Это довольно неожиданный разворот в статье: к этому моменту кажется, что авторы пишут и создании полноценного цифрового «аватара» человека, который будет представлять его в Web3, об этом же говорит сам выбор названия для термина.

Там же авторы оговариваются, что пока скорее задают вопросы, чем дают ответы на них, а вся статья — это ещё «наброски, требующие обширного анализа». И что в ней они скорее хотели поговорить о возможностях, которые несет в себе концепция «души».

На что способна «душа»

Искусство

«Души — это естественный способ для художников переложить свою репутацию на свои работы», — замечают авторы. Художник может выпускать предназначенные для продажи NFT непосредственно из своей «души», и чем больше в ней будет «связанных душой» токенов, тем проще покупателю будет убедиться в подлинности «души» художника и его цифровых работ.

Художники могут выпускать и хранить в своем кошельке токены, напрямую подтверждающие их авторство (своего рода цифровую подпись) или принадлежность работы к какой-то отдельной коллекции.

Такие же «подтверждающие» токены могут использоваться не только в сфере цифрового искусства, но и на любом рынке, который в значительной степени зависит от репутации и подлинности (аренда, услуги и так далее), пишут авторы.

Кредиты — индивидуальные и групповые

Еще один возможный способ практического использования «душ» — кредитование, в том числе беззалоговое, опирающееся непосредственно на репутацию человека. Ее, в свою очередь, создает совокупность привязанных к «душе» токенов SBT: документы о доходах, образовании, история работы, аренды жилья и так далее.

Система кредитных рейтингов в большинстве стран мира существует и сейчас: это может быть как кредитная история, доступ к которой имеют многие финансовые организации, так и кредитный рейтинг заемщика, рассчитываемый банком, в которой он обратился.

У этой системы много недостатков, считают авторы статьи: «В лучшем случае они непрозрачно перевешивают и недовешивают факторы, имеющие отношение к кредитоспособности, и предвзято относятся к тем, кто не накопил достаточного количества данных — в основном, к меньшинствам и бедным. В худшем случае — могут создать непрозрачные системы “социального кредитования”, как в "Черном зеркале"».

Экосистема SBT может создать более прозрачную и гибкую альтернативу кредитным системам, на основе которой можно улучшать алгоритмы кредитования и тем самым снизить непрозрачность централизованных скоринговых моделей, надеются авторы.

Выданные человеку кредиты и кредитные линии могут быть представлены в «душе» как вид непередаваемых токенов и быть своего рода «репутационным залогом» — они будут оставаться там до тех пор, пока не будут погашены или заменены доказательством погашения.

Непередаваемость токенов и их связанность со всеми остальными частями «души» авторы считают достаточной гарантией того, что заемщик не постарается избежать погашения кредита, потому что с новой «душой» он потеряет все накопленные SBT. Эта концепция пока не выглядит идеальной, к ней много вопросов, один из которых — заявленная ими ранее возможность, что «душ» у человека может быть много.

Авторы статьи также считают, что через пересечения социальных связей внутри «созвездия» своих SBT люди смогут находить другие «души», которые захотят стать их поручителями или участниками проекта группового кредитования. Забавно, что для описания этой концепции в статье ни разу не использовано очень подходящее для такого случая слово soulmates.

«Коммерческое кредитование представляет собой модель "одолжи-и-забудь" вплоть до погашения долга, а кредитование в сообществе может использовать подход "одолжи-и-помоги"», — пишут авторы.

Например, программист может пытаться собрать стартовый капитал внутри «программистского» сообщества, при этом его авторитетность, опыт и уровень связей будут подтверждать накопленные SBT.

В статье авторы делают отсылку к опыту основателя банка Grameen Мухаммеда Юнуса, одного из создателей современного микрокредитования. Он в середине 1970-х начал выдавать небольшие кредиты беднякам, которым банки отказывали в выдаче кредитов, в том числе под поручительство сообщества (других бедняков), и в 2006 году даже получил за это Нобелевскую премию мира. Правда, в 2011 году Юнус был уволен из созданного им банка, а практика микрокредитования в большинстве случаев вылилась в гигантские ставки и штрафы: таким образом, непогашенные кредиты просто перекладываются на остальных участников системы. справка

По описанию идея авторов статьи больше напоминает не микрокредитное бюро, а краудфандинговые платформы — «созвездие» SBT позволит точнее выбирать потенциальных инвесторов и даст «бэкерам» больше информации о просителях и об их социальных связях.

Пуджа Олхавер — стратегический консультант компании FlashBots, соавтор концепции.

Самоорганизация

В криптоиндустрии есть понятие airdrops — бесплатной раздачи монет или токенов проекта с обязательным выполнением определенных условий по установленному алгоритму. Авторы статьи предлагают «радикальное улучшение» под названием «соулдропы» — та же раздача токенов, но с более тонкой и точной настройкой, основанная на анализе SBT и их сочетаний.

Некая организация, DAO, может прислать свои токены разработчикам нужной квалификации, в кошельках которых при этом есть подтверждение их участия в определенных конференциях.

А некоммерческая организация, занимающаяся посадкой деревьев, может разослать токены управления тем «душам», в кошельках у которых есть одновременно токены экологических активностей, садоводства и секвестрации углерода, чтобы дать им больший вес при распределении ресурсов, пишут авторы.

Восстановление личности

Совокупность всех SBT может служить другим важным целям — восстановлению доступа к «душе» и ее защиты от похищения.

Человек может потерять доступ к «душе» так же, как к любому криптокошельку. В Web3 не приняты методы «традиционного» веба (вроде централизованного восстановления пароля по почте или sms) и используются сложные способы обеспечения безопасности вроде мультиподписи или мнемоники.

У нынешних методов есть «разные компромиссы в плане умственных затрат, простоты транзакций и безопасности», — замечают авторы статьи. Альтернативой может стать «социальное восстановление», опирающееся на доверительные отношения человека.

В этом случае пользователь заранее выбирает «опекунов» (не знакомых друг с другом, в идеале — из очень разных социальных кругов), которые смогут ему вернуть доступ большинством голосов. Здесь тоже есть свои недостатки: «опекуны» могут умереть, прекратить общаться с вами или изменить изначальное хорошее мнение о вас. Однажды назначив «опекунов», вам придется непрерывно поддерживать отношения с ними.

С помощью SBT можно назначить «опекунами» учётной записи целые сообщества или организации, которые эмитировали привязанные к «душе» пользователя токены (компании, учебные заведения, клубы, церкви). Они могут подтверждать восстановление доступа к «душе» квалифицированным большинством голосов.



К тому же, если обязательным условием передачи «души» сторонним лицам будет подтверждение сделки голосами одного или нескольких доверенных сообществ, это сможет предотвратить ее кражу злоумышленниками.

Иллюстрации — не самая сильная сторона авторов, но понять идею можно

Зачем нам «децентрализованное общество»

Главные задачи «децентрализованного общества» — соединить реальный и виртуальный миры, дать людям возможность через «души» строить богатые социальные и экономические отношения, договариваться о сотрудничестве, объединяться в сообщества, заниматься совместным трудом и творчеством, опираясь на инфраструктуру Web3.

В более сложных формулировках авторы концепции определяют DeSoc как «совместно детерминированную социальность, в которой души и сообщества объединяются снизу вверх как возникающие атрибуты друг друга для производства разнообразных сетевых продуктов в разных масштабах».

Интернет-пространство — самый мощный двигатель экономического роста, но его слишком просто захватить и контролировать как частным компаниям, так и авторитарным правительствам, пишут в концепции.

Авторы считают, что через инфраструктуру Web3 можно будет делать всё то же самое, что и сейчас — вступать в экономические отношения, заказывать и оплачивать работу, выдавать кредиты и инвестировать в проекты, объединять усилия для достижения каких-либо целей — но без доминирования посредников в виде правительств и корпораций.

«Web2 — это архитектура для непрозрачного авторитарного наблюдения и социального контроля», — замечают авторы. Web2 опосредует и монетизирует социальные связи с помощью непрозрачных алгоритмов, которые способны разделять, поляризовать и дезинформировать общество.

А DeSoc дает людям возможность выстраивать собственные отношения по принципу «равный с равным», рассматривая «души» в качестве агентов, а не в качестве привычных для Web2 объектов.

Риски и сомнения

При этом, признают авторы, концепция DeSoc и ее технологии несут в себе не только возможности, но и опасности. Огонь может как обогревать, так и сжигать, телевидение — информировать и промывать мозги, автомобили — перевозить и загрязнять окружающую среду, вспоминают они.

Так и SBT могут быть использованы как для развития связей и сотрудничества, так и для дискриминации социальных групп, выдачи хищнических кредитов, а также кибер- или физических атак. Идеальных решений этих вопросов пока нет.

Другая ключевая проблема — конфиденциальность, до какой степени содержимое «душ» должно быть доступно всем. Например, большое количество общедоступных SBT в «душе» делают ее более заметной и привлекательной для сотрудничества и одновременно слишком уязвимой для стороннего контроля. Кроме того, «души» могут намеренно искажать информацию о себе и создаваемых с их помощью сообществах, в том числе используя скрытую координацию.

«DeSoc не обязан быть совершенным, чтобы пройти тест на антиутопичность», — считают авторы. Ему просто нужно быть лучше имеющихся альтернатив.

В то время, как сама концепция «децентрализованного общества» несет в себе сценарии, которые должны защищать ее от превращения в антиутопию, то в нынешнем Web2 и его системах якобы децентрализованных финансов таких возможностей нет, что позволяет элитам концентрировать и удерживать большую часть богатства и власти.

«Web2 детерминирован авторитаризмом, ускоряющим возможности наблюдения сверху вниз и манипулирования поведением, сегодняшний DeFi номинально является анархо-капиталистическим, но уже попадает под сетевой эффект и монопольное давление, что в среднесрочной перспективе грозит ему стать в той же степени авторитарным», — пишут авторы.

Они подчеркивают, что концепция DeSoc — лишь первые шаги в этом направлении, а путь к «децентрализованному обществу» совсем не обязательно должен быть основан на блокчейне. Но потенциал, который предлагает DeSoc, выглядит заслуживающим того, чтобы попробовать решить все связанные с ним проблемы, считают авторы.

«Альберт Эйнштейн сказал на конференции по разоружению в 1932 году, что неспособность "организующей силы человека" идти в ногу с его техническими достижениями привела к тому, что "бритва оказалась в руках трехлетнего ребенка". В мире, где это замечание кажется более прозорливым, чем когда-либо, научиться программировать будущее, которое кодирует социальность — вместо того, чтобы переписывать доверие — кажется необходимым курсом для сохранения человеческой жизни на этой планете», - заключают авторы.