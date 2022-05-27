А также запретить рекламу нелегальных криптобирж и криптообменников.

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Минфин подготовил доработанную версию законопроекта «О цифровых валютах». Об этом «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник и подтвердили три собеседника, знакомых с обсуждением проекта.

Законопроект обсуждали с Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и Центром национальных проектов Аналитического центра при правительстве. С ЦБ его не согласовывали — из-за «отрицательной позиции» ведомства при разработке концепции.

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Пока документ не окончательный, в него могут внести изменения, говорит один из источников «Ведомостей».

Как пишет издание, новая версия практически не отличается от предыдущей — её представили в апреле, в документе содержится нормативная база для выпуска и обращения цифровой валюты, а также правила торговли и майнинга.

Что предлагает Минфин

В документе описаны характеристики и условия, которые позволяют считать, что место обращение криптовалют — это территория России.

Добавилась статья, которая разрешит использовать криптовалюту в качестве оплаты внешнеторговой деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

С использованием «идентификатора, предоставленного оператором цифровой торговой платформы», в частности, можно будет платить за товары, работы, услуги, интеллектуальную деятельность и другое.

Предлагается ввести запрет на рекламу криптобирж и криптообменников, которые не получилии лицензию уполномоченного органа. Также поисковики будут обязаны удалять их из выдачи.

Легальные криптообменники и криптобиржи могут обязать сотрудничать с правоохранительными органами — в течение трёх лет хранить информацию о владельце цифровой валюты и операциях, а также передавать эти данные по запросу.

Из статьи о майнинге пропало, например, требование включать юрлиц и ИП, занимающихся майнингом, в специальный реестр.

Проект Минфина изначально запрещал использовать криптовалюты на территории России в качестве средства платежа, но разрешал покупать и продавать её — но только через российские банки и тем, кто прошёл идентификацию.

Также ведомство предлагало разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, запустить систему анализа криптоплатежей, создать операторов обмена криптовалют и другое.