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Крипто
Патриотический бас

Минфин предложил использовать криптовалюту для оплаты по внешнеторговым контрактам — «Ведомости» Статьи редакции

А также запретить рекламу нелегальных криптобирж и криптообменников.

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Минфин подготовил доработанную версию законопроекта «О цифровых валютах». Об этом «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник и подтвердили три собеседника, знакомых с обсуждением проекта.

Законопроект обсуждали с Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и Центром национальных проектов Аналитического центра при правительстве. С ЦБ его не согласовывали — из-за «отрицательной позиции» ведомства при разработке концепции.

Пока документ не окончательный, в него могут внести изменения, говорит один из источников «Ведомостей».

Как пишет издание, новая версия практически не отличается от предыдущей — её представили в апреле, в документе содержится нормативная база для выпуска и обращения цифровой валюты, а также правила торговли и майнинга.

Что предлагает Минфин

  • В документе описаны характеристики и условия, которые позволяют считать, что место обращение криптовалют — это территория России.

  • Добавилась статья, которая разрешит использовать криптовалюту в качестве оплаты внешнеторговой деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

  • С использованием «идентификатора, предоставленного оператором цифровой торговой платформы», в частности, можно будет платить за товары, работы, услуги, интеллектуальную деятельность и другое.

  • Предлагается ввести запрет на рекламу криптобирж и криптообменников, которые не получилии лицензию уполномоченного органа. Также поисковики будут обязаны удалять их из выдачи.

  • Легальные криптообменники и криптобиржи могут обязать сотрудничать с правоохранительными органами — в течение трёх лет хранить информацию о владельце цифровой валюты и операциях, а также передавать эти данные по запросу.

  • Из статьи о майнинге пропало, например, требование включать юрлиц и ИП, занимающихся майнингом, в специальный реестр.

Проект Минфина изначально запрещал использовать криптовалюты на территории России в качестве средства платежа, но разрешал покупать и продавать её — но только через российские банки и тем, кто прошёл идентификацию.

Также ведомство предлагало разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, запустить систему анализа криптоплатежей, создать операторов обмена криптовалют и другое.

План Минфина по регулированию цифровой валюты несколько раз критиковал ЦБ — регулятор считает, что оборот криптовалют в России нужно ограничить, но не запрещать владеть ими.

#новость #криптовалюты #цб

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54 комментария
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Айрат Галиуллин

Хоть какое-то дельное предложение за день

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Олег Павлов
Легальные криптообменники и криптобиржи могут обязать сотрудничать с правоохранительными органами — в течение трёх лет хранить информацию о владельце цифровой валюты и операциях, а также передавать эти данные по запросу

Как служба, Айрат?)

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S.Capusta

"Пока документ не окончательный, в него могут внести изменения"
- типа криптовалюта - это цифровой рубль.
- и надо чтобы вторая сторона была согласна на крипту, а сейчас немного желающих торговать в крипте

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Степан Фадеев

За пол года, не меньше

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Сафин Айдар

С ЦБ его не согласовывали — из-за «отрицательной позиции» ведомства при разработке концепции.

— когда буду с кем-то спорить, скажу так. Ну то есть, по факту принятия решения скажу примерно так же.

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Классический чайник

-Почему вы не сдали свой проект вовремя на утверждение нашей комиссии?

-Я: Из-за «отрицательной позиции» ведомства при разработке концепции.

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2 комментария
Evgeniya Velikhova

Будущее крепты все более укрепляется. На злобу скептикам.

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Вадим Д.

Да переименовать надо и всё: скрептовалюта!

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6 комментариев
Василий Цымбал

Да, да, именно крЕпты)))

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Andrey Vasilev

Будущее СКРЕПтЫ

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Павел -

Скрепто-Коин!

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Сергей Реванченков

Впервые могу сказать —молодцы, хоть сто то начали правильное делать, жаль сто только когда петух клюнет, начинают работать

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Леонид Гнездилов

Да что тут нормального?)) Хранить три года информацию и передавать её ФСБ?)) Сейчас как-то лучше

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7 комментариев
Василий Цымбал

Данное предложение идёт в разрез с самой сутью крипты как таковой, но как говорится: "Народу нравится"...(

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1E0P4RD

Наконец-то идем в будущее, а оно 100% за криптой

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Nesterov Igor

Господа эксперты, завтра суббота, уроки делать не надо.
Объясните чем это плохо для РФ?

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Классический чайник
Господа эксперты, завтра суббота, уроки делать не надо

У нас шестидневка!

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MadRat96

В предыдущей версии законопроекта вы не могли криптовалюту хранить на холодном кошельке легально, а могли ее хранить только на банковском аккаунте или одобренных биржах, если я правильно помню, как в этой версии - не знаю.

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iMHO Tech

Тупая идея, абсолютно, америкосикам не составит труда отнять юэсдити, а на крипторубли, рассчитывать не стоит, так как идею с крипторублями двигает блондинка с накачанными губами, ничего не смыслящая в экономике

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Виктор Ефимов

при чём тут USDT ??

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6 комментариев
Vsevolod Vishnyakov

Cyber Russia все ближе

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Художественный кран

В небеси парили дроны, починяли клоны - танк, купола, кресты, ОМОНы - Скрепный Русский Киберпанк. В этом вопросе - я на стороне ЦБ. Посмотрим на "цифровой рубль" в следующем году.

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Вадим Д.

Ого! Оценили-таки?
Всё это сильно неточно, но кто-то "там", некий федеральный чиновник, задумался об этом.
Главное, чтобы, как у них обычно бывает, перегибов не было. А то начнут соцвыплаты в ней оформлять или йод в аптеках строго за биткоины.

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Илья Ефимов

Я так понимаю криптовые площадки вообще из РФ всех забанит на всякий случай и не даст эти операции делать)

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Dmitry Kiselev

главное чтобы турникеты в метро с прорезью для биткоина не ввели.

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DN

Чтобы купить что-то ненужное, надо продать что-то ненужное, а у нас резервы заморожены

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Марат Хафизов

Крипту легализовывают не от хорошей жизни 😔

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MadRat96

По этому документу холодные кошельки запрещены в России?

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Andrej Krav

Лицемерные и двуличны идоры

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High Stakes

Когда Минфин на Луну раньше, чем Рогозин.

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Это Я

Ничего у вас не получится, биткоин поэтому и был придуман, чтобы государство не могло вмешиваться.

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Noblesse. tv

Выбери свой крипто-коин

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Андрей Иванов

На фоне всего нового как хочется вернуться обратно в 23 февраля!)) Оказалось, что тогда в России лучше было все!)

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