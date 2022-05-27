Минфин предложил использовать криптовалюту для оплаты по внешнеторговым контрактам — «Ведомости» Статьи редакции
А также запретить рекламу нелегальных криптобирж и криптообменников.
Минфин подготовил доработанную версию законопроекта «О цифровых валютах». Об этом «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник и подтвердили три собеседника, знакомых с обсуждением проекта.
Законопроект обсуждали с Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и Центром национальных проектов Аналитического центра при правительстве. С ЦБ его не согласовывали — из-за «отрицательной позиции» ведомства при разработке концепции.
Пока документ не окончательный, в него могут внести изменения, говорит один из источников «Ведомостей».
Как пишет издание, новая версия практически не отличается от предыдущей — её представили в апреле, в документе содержится нормативная база для выпуска и обращения цифровой валюты, а также правила торговли и майнинга.
Что предлагает Минфин
В документе описаны характеристики и условия, которые позволяют считать, что место обращение криптовалют — это территория России.
Добавилась статья, которая разрешит использовать криптовалюту в качестве оплаты внешнеторговой деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
С использованием «идентификатора, предоставленного оператором цифровой торговой платформы», в частности, можно будет платить за товары, работы, услуги, интеллектуальную деятельность и другое.
Предлагается ввести запрет на рекламу криптобирж и криптообменников, которые не получилии лицензию уполномоченного органа. Также поисковики будут обязаны удалять их из выдачи.
Легальные криптообменники и криптобиржи могут обязать сотрудничать с правоохранительными органами — в течение трёх лет хранить информацию о владельце цифровой валюты и операциях, а также передавать эти данные по запросу.
- Из статьи о майнинге пропало, например, требование включать юрлиц и ИП, занимающихся майнингом, в специальный реестр.
Проект Минфина изначально запрещал использовать криптовалюты на территории России в качестве средства платежа, но разрешал покупать и продавать её — но только через российские банки и тем, кто прошёл идентификацию.
Также ведомство предлагало разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, запустить систему анализа криптоплатежей, создать операторов обмена криптовалют и другое.
План Минфина по регулированию цифровой валюты несколько раз критиковал ЦБ — регулятор считает, что оборот криптовалют в России нужно ограничить, но не запрещать владеть ими.
Хоть какое-то дельное предложение за день
Как служба, Айрат?)
"Пока документ не окончательный, в него могут внести изменения"
- типа криптовалюта - это цифровой рубль.
- и надо чтобы вторая сторона была согласна на крипту, а сейчас немного желающих торговать в крипте
За пол года, не меньше
С ЦБ его не согласовывали — из-за «отрицательной позиции» ведомства при разработке концепции.
— когда буду с кем-то спорить, скажу так. Ну то есть, по факту принятия решения скажу примерно так же.
-Почему вы не сдали свой проект вовремя на утверждение нашей комиссии?
-Я: Из-за «отрицательной позиции» ведомства при разработке концепции.
Будущее крепты все более укрепляется. На злобу скептикам.
Да переименовать надо и всё: скрептовалюта!
Да, да, именно крЕпты)))
Будущее СКРЕПтЫ
Скрепто-Коин!
Впервые могу сказать —молодцы, хоть сто то начали правильное делать, жаль сто только когда петух клюнет, начинают работать
Да что тут нормального?)) Хранить три года информацию и передавать её ФСБ?)) Сейчас как-то лучше
Данное предложение идёт в разрез с самой сутью крипты как таковой, но как говорится: "Народу нравится"...(
Наконец-то идем в будущее, а оно 100% за криптой
Господа эксперты, завтра суббота, уроки делать не надо.
Объясните чем это плохо для РФ?
У нас шестидневка!
В предыдущей версии законопроекта вы не могли криптовалюту хранить на холодном кошельке легально, а могли ее хранить только на банковском аккаунте или одобренных биржах, если я правильно помню, как в этой версии - не знаю.
Тупая идея, абсолютно, америкосикам не составит труда отнять юэсдити, а на крипторубли, рассчитывать не стоит, так как идею с крипторублями двигает блондинка с накачанными губами, ничего не смыслящая в экономике
при чём тут USDT ??
Cyber Russia все ближе
В небеси парили дроны, починяли клоны - танк, купола, кресты, ОМОНы - Скрепный Русский Киберпанк. В этом вопросе - я на стороне ЦБ. Посмотрим на "цифровой рубль" в следующем году.
Ого! Оценили-таки?
Всё это сильно неточно, но кто-то "там", некий федеральный чиновник, задумался об этом.
Главное, чтобы, как у них обычно бывает, перегибов не было. А то начнут соцвыплаты в ней оформлять или йод в аптеках строго за биткоины.
Я так понимаю криптовые площадки вообще из РФ всех забанит на всякий случай и не даст эти операции делать)
главное чтобы турникеты в метро с прорезью для биткоина не ввели.
Чтобы купить что-то ненужное, надо продать что-то ненужное, а у нас резервы заморожены
Крипту легализовывают не от хорошей жизни 😔
По этому документу холодные кошельки запрещены в России?
Лицемерные и двуличны идоры
Когда Минфин на Луну раньше, чем Рогозин.
Ничего у вас не получится, биткоин поэтому и был придуман, чтобы государство не могло вмешиваться.
Выбери свой крипто-коин
На фоне всего нового как хочется вернуться обратно в 23 февраля!)) Оказалось, что тогда в России лучше было все!)