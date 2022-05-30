Крипто
Сомнительный супер_стар

В Хорватии задержали бывшего главу крупнейшей криптобиржи в России Wex — это уже третий его арест Статьи редакции

Предыдущие оба раза его отпускали.

  • Дмитрия Васильева задержали в аэропорту Загреба и арестовали ещё в середине прошлой недели, сообщила хорватская газета 24sata. Информацию подтвердил источник BBC. В суде Васильев заявил, что он не мошенник, а «политический активист, выступающий против режима Путина».
  • Васильева арестовали на основании ордера Интерпола по запросу Казахстана, где его подозревают в мошенничестве на сумму $20 тысяч. Всего на него заведены уголовные дела в России, Белоруссии и Китае — Васильева обвиняют в краже $450 млн с помощью биржи Wex.
  • По версии следствия в США, через неё украдены деньги инвесторов из стран Евросоюза, а также России, Белоруссии и Казахстана. Сам Васильев обвинения отрицает.
  • В июле 2019 года Васильева уже арестовывали в Италии по запросу Интерпола, инициированного правоохранительными органами Казахстана. Однако его освободили уже через две недели. По его словам, в уголовном деле нашли много ошибок.
  • В сентябре 2021 года его снова арестовали — но уже в Польше. Прокуратура рассматривала вопрос об экстрадиции в Казахстан, где его обвиняют в мошенничестве и хищении денег инвесторов. В декабре Васильева отпустили. Тогда суд не нашёл оснований для высылки.

#новость #wex

2816 просмотров
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13 комментариев
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Прогрессивный самолет

Загребли в Загребе, как иронично 🤭🤣

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Петро Петров

А не сынок ли он от стыковки Васильевой и Сердюкова?)))

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Sergey Vasiliev

спросил чувак с фамилией Петров)

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Петро Петров

А создателб Luna хоть бы хны))) видать кореец поумнее - не кидает инвесторов, а только шваль всякую, у которых капиталов на 300 - 1000$

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iMHO Tech

Векс помимо продажи и обмена крипты ещё важную роль играла в обмене наркобиткоинов, это не просто кидок был в отличие от Луны

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Arthur N

Wex это же которая btc-e?

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Евгений Чернышё

да

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Bobrdobr

Гыыы

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Allestor Klei

А вот нефиг в цивильных странах прятаться, когда есть Северный Кипр

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Timur Karimbaev

ну т.е. его загребают, он делится тем что наворовал и его отпускают. и 2 раза уже прокатило

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ЯжПрограммист

ну да, рабочая же схема

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Алик Мустафаев

Смотрел с ним выпуск «Тайны миллиардер», какой-то противный тип оказался.

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Vitaly Tolstykh

«политический активист, выступающий против режима Путина»

Неужели не прокатило?)

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