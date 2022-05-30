В Хорватии задержали бывшего главу крупнейшей криптобиржи в России Wex — это уже третий его арест Статьи редакции
Предыдущие оба раза его отпускали.
- Дмитрия Васильева задержали в аэропорту Загреба и арестовали ещё в середине прошлой недели, сообщила хорватская газета 24sata. Информацию подтвердил источник BBC. В суде Васильев заявил, что он не мошенник, а «политический активист, выступающий против режима Путина».
- Васильева арестовали на основании ордера Интерпола по запросу Казахстана, где его подозревают в мошенничестве на сумму $20 тысяч. Всего на него заведены уголовные дела в России, Белоруссии и Китае — Васильева обвиняют в краже $450 млн с помощью биржи Wex.
- По версии следствия в США, через неё украдены деньги инвесторов из стран Евросоюза, а также России, Белоруссии и Казахстана. Сам Васильев обвинения отрицает.
- В июле 2019 года Васильева уже арестовывали в Италии по запросу Интерпола, инициированного правоохранительными органами Казахстана. Однако его освободили уже через две недели. По его словам, в уголовном деле нашли много ошибок.
- В сентябре 2021 года его снова арестовали — но уже в Польше. Прокуратура рассматривала вопрос об экстрадиции в Казахстан, где его обвиняют в мошенничестве и хищении денег инвесторов. В декабре Васильева отпустили. Тогда суд не нашёл оснований для высылки.
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Загребли в Загребе, как иронично 🤭🤣
А не сынок ли он от стыковки Васильевой и Сердюкова?)))
спросил чувак с фамилией Петров)
А создателб Luna хоть бы хны))) видать кореец поумнее - не кидает инвесторов, а только шваль всякую, у которых капиталов на 300 - 1000$
Векс помимо продажи и обмена крипты ещё важную роль играла в обмене наркобиткоинов, это не просто кидок был в отличие от Луны
Wex это же которая btc-e?
да
Гыыы
А вот нефиг в цивильных странах прятаться, когда есть Северный Кипр
ну т.е. его загребают, он делится тем что наворовал и его отпускают. и 2 раза уже прокатило
ну да, рабочая же схема
Смотрел с ним выпуск «Тайны миллиардер», какой-то противный тип оказался.
«политический активист, выступающий против режима Путина»
Неужели не прокатило?)