Изначально регулятор выступал за запрет оборота и выпуска криптовалют в России.

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ЦБ по-прежнему считает, что использование криптовалют внутри России несёт риски, но не против их применения в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

По её словам, ЦБ поменял свою позицию по майнингу, а также допускает использование криптовалюты во внешней торговле и за пределами страны, пишет «Коммерсантъ».

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27 мая «Ведомости» сообщили, что Минфин доработал законопроект по регулированию криптовалюты — теперь он предлагает использовать её для оплаты по внешнеторговым контрактам.

Проект Минфина изначально запрещал использовать криптовалюту на территории России для платежей, но разрешал покупать и продавать её — только через российские банки и тем, кто прошёл идентификацию. Также ведомство предлагало разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, запустить систему анализа криптоплатежей, создать операторов обмена криптовалют и другое.

План Минфина по регулированию цифровой валюты несколько раз критиковал ЦБ — регулятор считает, что оборот криптовалют в России нужно ограничить, но не запрещать владеть ими.

22 мая The Bell сообщал о письме, которое глава ЦБ Эльвира Набиуллина 1 мая направила Михаилу Мишустину. Из него следовало, что криптовалюты не помогут в борьбе с санкциями из-за ужесточившихся KYC-процедур криптобирж и недостаточного объёма криптоплатежей.