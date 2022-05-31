ЦБ «поменял позицию» по майнингу и допустил использование криптовалюты во внешней торговле и за пределами страны Статьи редакции
Изначально регулятор выступал за запрет оборота и выпуска криптовалют в России.
ЦБ по-прежнему считает, что использование криптовалют внутри России несёт риски, но не против их применения в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.
По её словам, ЦБ поменял свою позицию по майнингу, а также допускает использование криптовалюты во внешней торговле и за пределами страны, пишет «Коммерсантъ».
27 мая «Ведомости» сообщили, что Минфин доработал законопроект по регулированию криптовалюты — теперь он предлагает использовать её для оплаты по внешнеторговым контрактам.
Проект Минфина изначально запрещал использовать криптовалюту на территории России для платежей, но разрешал покупать и продавать её — только через российские банки и тем, кто прошёл идентификацию. Также ведомство предлагало разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, запустить систему анализа криптоплатежей, создать операторов обмена криптовалют и другое.
План Минфина по регулированию цифровой валюты несколько раз критиковал ЦБ — регулятор считает, что оборот криптовалют в России нужно ограничить, но не запрещать владеть ими.
22 мая The Bell сообщал о письме, которое глава ЦБ Эльвира Набиуллина 1 мая направила Михаилу Мишустину. Из него следовало, что криптовалюты не помогут в борьбе с санкциями из-за ужесточившихся KYC-процедур криптобирж и недостаточного объёма криптоплатежей.
При этом Набиуллина рассказала, что ЦБ подготовил законопроект, в котором вводится определение майнинга и описываются возможности занятия им для юрлиц и ИП.
Залупа им а не налоги. Мне блять никто кредит под низкий процент на оборудование не давал, субсидии и скидки на электричество тоже.
Прежде всего, вы по промышленным тарифам на электричество майнили? Если по тарифам для населения, то субсидии таки были. Кроме того, работа без дешевых кредитов, субсидий и скидок вроде бы не является в РФ основанием для освобождения от налогов. Но можно ведь просто не платить, не ища обоснований, как многие делают)
Да, но если сейчас обложат майнинг налогами по самые яйца то по хорошему должны и дать плюхи копателям.
Что майнить будете? Скоро выкатят эфир 2.0 и фиг что помайнишь
Ворона, Эрго, Классик и прочее и прочее что окупает розетку :-D
Выхлоп того стоит? Ибо оборудование тоже не копеечное, чтобы окупить быстро.
Запасся попкорном. Хочу посмотреть как Газпром потребует от Европы платить за газ в биткойнах...
Охотно верю, что ЦБ сам решил согласиться))
Наперсточники же. Когда жопа горит, и налоги снижают, и послабления вводят, и вообще воля всем.
А как только всё (понятно что такое «всё» и понятно, что всё проходит и заканчивается) закончится, опять выдаивать начнут народ.
И так 1000 лет на Руси длится.
Бунт-скащуха.
Подавили бунт-плетью народ и собаками травить.
Одно и тоже. Ничего не меняется.
Прокляли ее чтоли, Россию-матушку?!
А где не так?
Можно хорошо кормить, чтобы надои были высокие, а можно досуха и до бунта.
Пошел новый слух что территорию прокляли шаманы когда завоевывали Сибирь. На 1000 лет.
А сейчас еще на 1000 лет прокляли. Вот говно.
Произошла переобувка)
осталось проверить свои криптозапасы)
😂😂😂
Ничего, скоро все научаться!!!
А что случилось?
Хлопко́вый отрицательный рост экономики на фоне перспективных решений и гениальных внешнеполитических и экономических ходов национального лидера.
Переобулся в воздухе, это называется по-русски
Ага. Крипто НЭП не хотите ли? А потом цап-царапки как обычно? Ути-пути)
В очко пускай долбятся
А где собственно переобувание?
Они не хотят чтобы в России использовали мега нестабильную (посмотрите как пляшет курс битка) фигню
но не против того чтобы им платить заграницу
но нам же пофиг на стабильность заграницей, лишь бы они приняли крипту вместо денег, так что все логично
"Мега нестабильную фигню", рукалицо и смотрим курс рубля за последние 10 лет и сравниваем с битком))))
Биток к рублю стабильно падает.
Скорее всего биток просто в долларах торгуется
а доллар временно падает из-за известных событий.
Так что стабильно падает только в последние 2 месяца.
Доллар не падает, это внутренние деградационные конвульсии рос экономики+сокращение импорта, мерс в США как можно было купить за $100тыс, так и сейчас, в отличие от рф, где мерс уже 20млн. вместо прежних 7млн....
А если за 5 лет период посмотреть?
Скажите это инвесторам в Netflix, Peloton и т.д. 🤣
Когда только начались санкции я читал новость о том, что обход их с помощью криптовалют невозможен, ибо будут блочить все операции на блокчейне.
Кто и как? И в какой сети?))
Отличный вопрос. ¯\_(ツ)_/¯
Ну вот это самый главный вопрос. Странные комментарии какие-то у вас.)
Я тут причём? Я просто упомянул то, что читал в марте. 🤔
И нахватал минусов. ))
Самое время, ведь видюхи и асики теперь такие блять доступные
Я 3070 Ti на али купил за 68к, давит 70-75 на кефире и до 2500 Тона в дуале. 😎👍
Ну после 8 июня майнингу на эфире будет приходить конец!
Я так в 2017 продал свои фермы 😂 А PoS и ныне там...
250 мегахэш на Ergo. 😎👍
Только ерго стоит ......., и ты будешь в аху. от сложности когда карты начнут переключать на другие алгоритмы!
Я знаю с:
Потому я и слил остатки карт в конце апреля и взял себе карту для игр.
ну красавчик,
Это чтоже,настолько все плохо?! ЦБ был против майнинга изначально же
Ну норм
Что за новости? У ЦБ битки есть и он курс двигает?
Позиция ЦБ по любому вопросу: «Кручу-верчу, всё на свете хочу!»
Набиуллина как-то быстро соображает в KYC, крипте, схемах взаимодействия. Неужели сталкивалась ранее?
Да не, она о народе думает и его финансовом благосостоянии. Показалось