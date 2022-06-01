Binance привлекла $500 млн в фонд для развития проектов в web3 Статьи редакции
Компания будет вкладывать в разработчиков сервисов для криптовалют, NFT и децентрализованных организаций.
- Венчурное подразделение Binance Labs привлекло деньги от партнёров DST Global, Breyer Capital и неназванных семейных офисов и корпораций, пишет CNBC.
- Binance Labs планирует вложить деньги в разработчиков проектов для Web3. Фонд будет инвестировать в компании на разных стадиях развития.
- «Мы ищем проекты, способные стимулировать рост экосистемы web3. Например, для развития инфраструктуры невзаимозаменяемых токенов (NFT) и децентрализованных организаций (DAO)», — пояснили в компании. По данным Binance на июнь 2022 года, в мире работают от 300 тысяч до 500 тысяч разработчиков в web3.
- Binance Labs уже вкладывала деньги в Forbes, разработчика игры с NFT Sky Mavis, и стартап Terraform Labs, который развивал обвалившийся стейблкоин TerraUSD. Binance также вложит $500 млн в покупку Twitter Илоном Маском, чтобы «объединить социальные сети и web3».
800 просмотров
Про инновационную хрень STEPN забыли сказать, тоже руку приложили
Летим на luna
Я не пойму, а нанотехнологии, убер, маркетплейс, AR, VR, блокчейн, метавселенные, NFT уже всё? Теперь web3? Что это... и кому нужно инвестировать в реальную децентрализацию свои деньги?
В мире денег больше чем идей и они должны работать.
Инвестировали значит риск оправдан .
Вопрос не в риске. Зачем инвестировать если там реальная децентрализация и у тебя нет контроля?!
А если нет? А просто лучше спрятано?
Нигде нет децентрализации кроме битка, обычно крупнейшая доля у создателей и первых инвест фондов
Ну типа, все что вы перечислили, метавселенные, nft и есть web3.
Но вообще в качестве денег уже есть биткоин, для другого все юзкейсы крипты пока высосаны из пальца. Подождём, может что нибудь придумают
web3 это и есть блокчейн, nft и тд
Мне вот просто интересно, вот эти все импортозамещения, развитие ИТ в России и тд и тп вообще смотрю никого не интересуют, я просто не слышал, что бы какие-то крупные инвесторы вкладывали деньги внутри России, так, какие конкурсы стартапов происходят и все. Но за то миллиарды в какие-то WEB3, не я верю в блокчейн и и тп, что на технологии можно заработать, но может все таки в Российских разработчиков вкладывать, не?
Так в них и вкладывают. Только не на российском рынке.
не, я знаю, много новостей с заголовков "стартап с российскими корнями...", но может все таки в мелкие команды из России или крупные...