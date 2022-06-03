Coinbase обьявила о заморозке найма сотрудников и отмене нескольких уже выданных офферов Статьи редакции
На фоне общего спада на рынке криптовалют и выручки компании.
- В середине мая 2022 года криптобиржа предупредила сотрудников, что «замедлит» набор сотрудников, а теперь объявила о полной заморозке найма «в обозримом будущем». Об этом пишет CNBC.
- Кроме того, компания предупредила потенциальных сотрудников об отмене уже предложенных офферов. На них будет распространяться политика Coinbase по выплате выходного пособия, также им помогут с трудоустройством.
- На фоне «серьёзного спада» рынка криптовалют и экономического кризиса количество пользователей и выручка компании сократились, отмечает CNBC.
- За первый квартал 2022 года она получила $1,17 млрд выручки (-27% год к году), количество ежемесячных пользователей, которые совершают транзакции, уменьшилось до 9,2 млн по сравнению с 11,4 млн кварталом ранее. Цена акций Coinbase за год упала на 68,41%.
- В 2021 году Coinbase утроила штат до 3,7 тысяч человек, указывает издание.
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Кто-то уже должен решиться просто заморозить сотрудников. А то расходов много. А так стазис кастанул — и порядок. Компактно складируем
а еще можно напрямую майнить сотрудников, просто запирая голых людей в комнате
Очень долго находят новый блок. Даже увеличение количества майнеров не помогает.
С учётом развитием технологий нужно ещё и обучать как-то после разморозки.
Логично, они еще и всех из рф прессанули. Кто с ними будет работать в здравом уме если есть более адекватные биржи?
Поплыли
Крипта подрастет и опять заживут. Рано хоронить
На фоне общей тенденции хотя бы не увольняют сотрудников (пока?).
ЦБ разрешил же - это могут воспринять как обход санкций.
Coinbase те еще бизнесмены, скатились с хорошей выручки, в сильный убыток. Запуск NFT биржы, очередная тупость от них.