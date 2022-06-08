В Нью-Йорке выпустили правила по регулированию стейблкоинов: их эмитенты должны обеспечить резервы и проходить проверки Статьи редакции
Власти усиливают регулирование на фоне проблем с стейблкоином: например, падением TerraUSD.
- Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк опубликовал правила для лицензированных криптовалютных компаний, которые выпускают стейблкоины. Оно касается владельцев лицензии BitLicense, которая дает разрешение на работу с резидентами Нью-Йорка.
- Согласно руководству, стейблкоины должны быть полностью обеспечены резервами, а сам резерв отделён от активов компании, выпускающей стейблкоины, и храниться у федеральных или госучреждений.
- При этом эмитент должен предоставить любому владельцу стейблкоинов право своевременно их выкупать. Компании будут не реже одного месяца проходить проверку у независимого сертифицированного бухгалтера.
- Как отмечает CNBC, регуляторы сосредоточились на стейблкоинах из-за отсутствия прозрачности при торговле ими и того, какими резервами подкреплена валюта.
- Также власти задумались о регулировании на фоне падения стейблкоина TerraUSD (UST) — после того, как он утратил привязку к доллару США, используемая для его выпуска криптовалюта Luna обрушилась на 76,4%. Luna Foundation Guard (LFG), стоящая за TerraUSD, потратила $2,9 млрд в биткоинах на защиту привязки токена к доллару — почти все свои запасы.
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До Квон - Остап Бендер 2020х
Гениальная офера просто.
Жаль конечно людей кто потерял деньги, но и кто заработал прилично.
Показательная история как за батон колбасы людей сажают в тюрьму, а за кражу миллиардов хоть бы что.
Украдшему кольцо на базаре отрубят руку
Украдшему государство подарят династию
ну все логично - батоном колбасы "с кем надо" не поделишься
есть маленькое отличие - батоны ты честно продаешь, а во всяких МММ явно идешь в надежде что фортанет и к успеху придешь. Про UST давно уже говорили что это пирамида, ну и мозгом надо понимать если тебе 20% годовых обещают что гдето наебка
Будет весело когда полезут проверять резервы USDT
Давно пора. Мне лично стейблкоины больше крипты нравятся. На них хотя бы не пытаются навариваться, как на тех же битках которые туда сюда волотилит