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Крипто
Импортный будильник

Криптоплатформа Celsius временно запретила пользователям переводить и снимать средства — токен компании упал на 50% Статьи редакции

Площадка объяснила своё решение «экстремальными рыночными условиями».

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Celsius позволяет пользователям покупать криптовалюту, открывать вклады с начислением процентов по ним, а также брать займы под залог своих криптоактивов.

Платформа объявила, что приостановит вывод средств, переводы между счетами и обмен криптовалютой в связи с «экстремальными рыночными условиями». Celsius объяснила, что предпринимает необходимые меры для стабилизации ликвидности и операций, а также по сохранению и защите активов. Во время приостановки пользователи продолжат получать вознаграждения по вкладам.

Всего у платформы 1,7 млн пользователей, по состоянию на 17 мая компания выдала кредитов на общую сумму в $8,2 млрд и располагала активами на сумму в $11,8 млрд, пишет Reuters.

По данным Coinmarketcap, принадлежащий компании токен CEL упал на 50% и торгуется по цене в 20 центов. В начале 2022 года криптовалюта стоила примерно $4, в начале июня — около 80 центов.

Рынок криптовалют сталкивается с проблемами на фоне падения стейблкоина TerraUSD (UST), пишет CNBC. После того, как он утратил привязку к доллару США, используемая для его выпуска криптовалюта Luna обрушилась на 76,4%. Luna Foundation Guard (LFG), стоящая за TerraUSD, потратила $2,9 млрд в биткоинах на защиту привязки токена к доллару — почти все свои запасы.

Кроме того, на крипторынок влияют растущая инфляция в США и ужесточение ужесточение политики в отношении криптоактивов центробанками многих стран, писало Bloomberg. По данным Coinmarketcap, на 13 июня стоимость биткоина упала на 13,4%, до $23,8 тысяч — это минимум с конца 2020 года. Курс Ethereum падает на 17,9% — до $1,1 тысячи.

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В этой статье мы сначала разберемся, откуда берется такая чудесная доходность, и как ее люди получают. А потом посмотрим в прямом эфире, как выглядит деконструкция финансовой пирамиды UST/Luna (мемы прилагаются!).

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#новость #celsius

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14 комментариев
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Nesterov Igor

"Рынок криптовалют сталкивается с проблемами на фоне падения стейблкоина TerraUSD (UST)"
После прочтения экспертной заметки, хуйни. Господину эксперту напомню что луна обвалилась месяц назад, если пишите статью, хоть не много в тему въезжайте

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LEONOVICH MIKHAIL

Да и про 76% тоже бред, больше же 😁

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Лысый криптоинвестор

Ну как бы крах Луны ликвидировал десятки миллиардов долларов. Такие события не забываются через месяц. Люди стали внимательнее относится к проектам и перестали отметать все подозрения в скаме как FUD.

Цельсиус был схемой понзи не выдержавшей ситуацию медвежьего рынка.

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Хозяин

"Просто очень нужны деньги" - объяснила своё решение площадка.

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Кирилл Добряков

отличное решение, все там сели вместе, подумали и решили, что нужны деньги)

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Юрий Б.

Я всё жду утра, когда я открою висишечку любимую, а там похожая новость про нормальную какую-нибудь биржу типа Binance. Вот я поржу тогда.

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Лысый криптоинвестор

Про Binance вряд ли дождетесь в ближайшее время. А вот новость про коллапс USDT (Tether) можете скоро увидеть.

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Leonid Sobchenko

А почему вы так считаете?

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Юрий Б.

С этого тоже будет (если будет) большая ржомба.

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Илья Волочков

❗️Binance, одна из крупнейших криптобирж в мире, временно приостанавливает вывод средств в биткоинах на фоне сильного падения криптовалюты.

Пока что временно якобы, на 30 минут 😁.

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Лысый криптоинвестор

Несколько важных моментов, которых, на мой взгляд, не хватает в материале:

1) Celsius — это НЕ биржа. Это De-Fi проект в который любой мог занести свои деньги под гарантированные проценты (порядка 10% годовых). Занесли порядка 20-30 миллиардов долларов. И вот эти средства будут судя по всему потеряны для "вкладчиков". По легенде гарантированные проценты обеспечивались тем, что они якобы давали займы в крипте под залог крипты (только вот вся рекламная коммуникация почему-то была рассчитана на вкладчиков, а не заёмщиков).

2) Курс их токена не так важен. Основные потери не в токене, а во вложениях вкладчиков.

3) Проект считался флагманом De-Fi отрасли. Поэтому его крах особенно больно ударил по Эфиру — главному блокчейну децентрализованных финансов.

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High Stakes
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Юрий Б.

Че че

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Алексей Комаров

Лёня то там был? Голубков

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