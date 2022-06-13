Площадка объяснила своё решение «экстремальными рыночными условиями».

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Celsius позволяет пользователям покупать криптовалюту, открывать вклады с начислением процентов по ним, а также брать займы под залог своих криптоактивов.

Платформа объявила, что приостановит вывод средств, переводы между счетами и обмен криптовалютой в связи с «экстремальными рыночными условиями». Celsius объяснила, что предпринимает необходимые меры для стабилизации ликвидности и операций, а также по сохранению и защите активов. Во время приостановки пользователи продолжат получать вознаграждения по вкладам.

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Всего у платформы 1,7 млн пользователей, по состоянию на 17 мая компания выдала кредитов на общую сумму в $8,2 млрд и располагала активами на сумму в $11,8 млрд, пишет Reuters.

По данным Coinmarketcap, принадлежащий компании токен CEL упал на 50% и торгуется по цене в 20 центов. В начале 2022 года криптовалюта стоила примерно $4, в начале июня — около 80 центов.

Рынок криптовалют сталкивается с проблемами на фоне падения стейблкоина TerraUSD (UST), пишет CNBC. После того, как он утратил привязку к доллару США, используемая для его выпуска криптовалюта Luna обрушилась на 76,4%. Luna Foundation Guard (LFG), стоящая за TerraUSD, потратила $2,9 млрд в биткоинах на защиту привязки токена к доллару — почти все свои запасы.

Кроме того, на крипторынок влияют растущая инфляция в США и ужесточение ужесточение политики в отношении криптоактивов центробанками многих стран, писало Bloomberg. По данным Coinmarketcap, на 13 июня стоимость биткоина упала на 13,4%, до $23,8 тысяч — это минимум с конца 2020 года. Курс Ethereum падает на 17,9% — до $1,1 тысячи.