Крипто
Импортный будильник

Криптобиржа Binance приостановила вывод средств в биткоинах на фоне падения курса криптовалюты Статьи редакции

Курс биткоина упал ниже $24 тысяч — это минимум с конца 2020 года.

  • Команда Binance сообщила, что сейчас работает над устранением проблемы, которая стала причиной приостановки.

  • Гендиректор Binance Чанпэн Чжао уточнил, что вывод средств приостановили из-за «зависшей транзакции». Сначала он сообщил, что проблему решат в течение тридцати минут, позже — что на это потребуется больше времени.
  • Криптобиржа остановила вывод средств на фоне сильного падения курса биткоина. Её стоимость опустилась ниже $24 тысяч — это минимум с конца 2020 года. По данным Coinmarketcap, на 15:52 биткоин падает на 12%, криптовалюта стоит $24 тысячи.
  • 13 июня криптокредитная платформа Celsius временно запретила пользователям переводить и снимать средства из-за «экстремальных рыночных условий».

#новость #binance

4122 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
60 комментариев
Написать комментарий...
Андрей Верижников

Неплохо так от инфляции защитило, да?

Ответить
Развернуть ветку
Max A. Alexejev

и от -12% годовых )

Ответить
Развернуть ветку
LEONOVICH MIKHAIL

Очень умно анализировать месяц.
Проверь как дела, скажем, с 5ти летним периодом

Ответить
Развернуть ветку
12 комментариев
Алексей Иванов

криптодиоты затихли с историями "эта бущущиее денех, вы ни панимаете".

Ответить
Развернуть ветку
Озверевший Фукуяма

Новость дня, я считаю!
Крутейшая тема крипта на Бинансе: в любой момент хоп - и нет у тебя ни доступа, ни возможности продать. И жаловаться некуда. За акции хоть эмитент отвечает, можно хоть куда-то позвонить.
Где все эти люди, которые мне тут втирали, что хранить сбережения в наличной валюте это дичь?))

Ответить
Развернуть ветку
Dragon Johan

По-моему никто и никогда не спорил, что биржи - это дичь. Когда монеты хранишь у себя на кошельке холодном, считай, как "сбережения в наличной валюте".

Ответить
Развернуть ветку
Себастиан Перейра

Да, да
Как дозвониться в евроклир?

Ответить
Развернуть ветку
Dima

У меня акций на 5к евро заморожено. Кому звонить?

Ответить
Развернуть ветку
Борис Вишневский

Продать можно, вывести можно в альтернативные сети eth 20(wbtc) и bep 20. Все равно неприятно, конечно

Ответить
Развернуть ветку
Max Krou

а кто хранит крипту на бирже?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Иванов

Где все эти люди, которые мне тут втирали= на дачах у бабушек

Ответить
Развернуть ветку
Dang Gang

Это ты как человек у которого нет сбережений злорадствуешь? Или просто разделил все на черное и белое и принял одну сторону?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Петров

А помните как все аналитики говорили что в кризис все крипту побегут покупать и цена будет в космосе и фантики - новое золото?

Ответить
Развернуть ветку
John Doe

Это были диванные аналитики от криптобирж.
Во время кризиса все бегут в физические активы. А пирамиды обычно падают.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Лысый криптоинвестор

Курс Биткойна 50К
— эх купить бы биток по 25К

Курс Биткойна 25К:
— ааа Биткойн обречён

Курс Биткойна 50К
— эх купить бы биток по 25К

Курс Биткойна 25К:
— ааа Биткойн обречён

И так каждый цикл.

Ответить
Развернуть ветку
Свежерег Июньский
И так каждый цикл.

Кроме последнего, который когда-нибудь, да будет, когда все крупняки сговорятся и выйдут из битка в какую-нибудь другую монету, из которой будут надувать пузырь заново

Курс Биткойна 0К:
— ой

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Багрецов

А обязательную конвертацию ведут когда курс перевалит за 100к? 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Alexey
Ответить
Развернуть ветку
Раскаяние и Мармелад

🤣🤣🤣

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Пелипас

ай красота) давай на 3000)

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Тогда беру на всю котлету)

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
John Doe

… 3000 рублей.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Allenykh

Уже пора закупаться битком?)

Ответить
Развернуть ветку
Следственный кавалер

Пора будет при 60 ₽ за 1 бтк (-:

Ответить
Развернуть ветку
A M

Ждем дно 20

Ответить
Развернуть ветку
Следственный кавалер

Вывод средств приостановлен. А нет ли у них каких-то проблем?
Сарказм, разумеется

Ответить
Развернуть ветку
Vad Nilov

Все биржи придуманы для глупых кабанчиков.
Сначала их растят, потом режут.

Ответить
Развернуть ветку
Ирина Морозова

Аминь

Ответить
Развернуть ветку
Борис Вишневский

Застряла одна транзакция, перевода всех средств биржы на холодный кошелек создателя

Ответить
Развернуть ветку
Раскаяние и Мармелад

Объявление для заинтересованных:
Покупаю видевокарды после маененга. Цены высокие.
3060ти - 3 тыщи рублёв
3070ти - 4 тыщи рублёв
3080ти - 5 тыщ рублёв

Ответить
Развернуть ветку
Om a

Криптовалюты это будущее, агага

Ответить
Развернуть ветку
Fred Han

Круто, пора закупаться)

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Susanin

Кто закупается, признавайтесь?

Ответить
Развернуть ветку
Лысый криптоинвестор

Всё совсем не так драматично. BTC можно вывести с Бинанса через другие протоколы (есть несколько сетей для транзакций и лежит сейчас только оригинальная, но есть альтернативы).

Ответить
Развернуть ветку
Передний волк

Куплю 3080 за 3080 рублей.

Ответить
Развернуть ветку
Петр Вавилов

Ну на днях пошел слив и начали как говорят на криптобиржах доить хомячков. Вопрос только до какого курса будет идти дойка?

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Попов

Кто говорит ? Хомячки ?

Ответить
Развернуть ветку
Boz Atnik

Когда следующий туземун, интересно…

Ответить
Развернуть ветку
Andrej Krav

Год

Ответить
Развернуть ветку
Vad Nilov

Вангую до 10 тысяч $ биток упадёт и наступит опять равновесие. :)))

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Попов

Finita la comedia

Ответить
Развернуть ветку
Lukas Dexter

Когда то брал биток по 500 баксов и продавал по 55000 баксов. Все возвращается на круги своя? )))

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Комаров

Куплю BTC срочно. 1,5$

Ответить
Развернуть ветку
Drunkenmaasta

МММ примерно так же пошел ко дну))

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 60 комментариев
null