Криптобиржа Binance приостановила вывод средств в биткоинах на фоне падения курса криптовалюты Статьи редакции
Курс биткоина упал ниже $24 тысяч — это минимум с конца 2020 года.
Команда Binance сообщила, что сейчас работает над устранением проблемы, которая стала причиной приостановки.
- Гендиректор Binance Чанпэн Чжао уточнил, что вывод средств приостановили из-за «зависшей транзакции». Сначала он сообщил, что проблему решат в течение тридцати минут, позже — что на это потребуется больше времени.
- Криптобиржа остановила вывод средств на фоне сильного падения курса биткоина. Её стоимость опустилась ниже $24 тысяч — это минимум с конца 2020 года. По данным Coinmarketcap, на 15:52 биткоин падает на 12%, криптовалюта стоит $24 тысячи.
- 13 июня криптокредитная платформа Celsius временно запретила пользователям переводить и снимать средства из-за «экстремальных рыночных условий».
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Неплохо так от инфляции защитило, да?
и от -12% годовых )
Очень умно анализировать месяц.
Проверь как дела, скажем, с 5ти летним периодом
криптодиоты затихли с историями "эта бущущиее денех, вы ни панимаете".
Новость дня, я считаю!
Крутейшая тема крипта на Бинансе: в любой момент хоп - и нет у тебя ни доступа, ни возможности продать. И жаловаться некуда. За акции хоть эмитент отвечает, можно хоть куда-то позвонить.
Где все эти люди, которые мне тут втирали, что хранить сбережения в наличной валюте это дичь?))
По-моему никто и никогда не спорил, что биржи - это дичь. Когда монеты хранишь у себя на кошельке холодном, считай, как "сбережения в наличной валюте".
Да, да
Как дозвониться в евроклир?
У меня акций на 5к евро заморожено. Кому звонить?
Продать можно, вывести можно в альтернативные сети eth 20(wbtc) и bep 20. Все равно неприятно, конечно
а кто хранит крипту на бирже?
Где все эти люди, которые мне тут втирали= на дачах у бабушек
Это ты как человек у которого нет сбережений злорадствуешь? Или просто разделил все на черное и белое и принял одну сторону?
А помните как все аналитики говорили что в кризис все крипту побегут покупать и цена будет в космосе и фантики - новое золото?
Это были диванные аналитики от криптобирж.
Во время кризиса все бегут в физические активы. А пирамиды обычно падают.
Курс Биткойна 50К
— эх купить бы биток по 25К
Курс Биткойна 25К:
— ааа Биткойн обречён
Курс Биткойна 50К
— эх купить бы биток по 25К
Курс Биткойна 25К:
— ааа Биткойн обречён
И так каждый цикл.
Кроме последнего, который когда-нибудь, да будет, когда все крупняки сговорятся и выйдут из битка в какую-нибудь другую монету, из которой будут надувать пузырь заново
Курс Биткойна 0К:
— ой
А обязательную конвертацию ведут когда курс перевалит за 100к? 🤣
🤣🤣🤣
ай красота) давай на 3000)
Тогда беру на всю котлету)
… 3000 рублей.
Уже пора закупаться битком?)
Пора будет при 60 ₽ за 1 бтк (-:
Ждем дно 20
Вывод средств приостановлен. А нет ли у них каких-то проблем?
Сарказм, разумеется
Все биржи придуманы для глупых кабанчиков.
Сначала их растят, потом режут.
Аминь
Застряла одна транзакция, перевода всех средств биржы на холодный кошелек создателя
Объявление для заинтересованных:
Покупаю видевокарды после маененга. Цены высокие.
3060ти - 3 тыщи рублёв
3070ти - 4 тыщи рублёв
3080ти - 5 тыщ рублёв
Криптовалюты это будущее, агага
Круто, пора закупаться)
Кто закупается, признавайтесь?
Всё совсем не так драматично. BTC можно вывести с Бинанса через другие протоколы (есть несколько сетей для транзакций и лежит сейчас только оригинальная, но есть альтернативы).
Куплю 3080 за 3080 рублей.
Ну на днях пошел слив и начали как говорят на криптобиржах доить хомячков. Вопрос только до какого курса будет идти дойка?
Кто говорит ? Хомячки ?
Когда следующий туземун, интересно…
Год
Вангую до 10 тысяч $ биток упадёт и наступит опять равновесие. :)))
Finita la comedia
Когда то брал биток по 500 баксов и продавал по 55000 баксов. Все возвращается на круги своя? )))
Куплю BTC срочно. 1,5$
МММ примерно так же пошел ко дну))