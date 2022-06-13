Инфляция в США и обвал TerraUSD: почему падает курс биткоина и других криптовалют Статьи редакции
К падению привели в том числе повышение ставок центробанками разных стран. Они продолжат расти, а стоимость криптовалют — падать.
13 июня курс биткоина упал примерно на 15%, а его стоимость опустилась ниже $24 тысяч — минимума с конца 2020 года. По данным Coinmarketcap, на 17:45 мск криптовалюта стоит $23,3 тысячи.
Цены на другие криптовалюты также снизились: Ethereum — на 17%, Solana и Dogecoin — на 16%, Avalanche — на 15%. По данным CoinGecko, капитализация рынка криптовалют, которая в ноябре превышала $3 трлн, утром 13 июня составляла $1,02 трлн, отмечает Bloomberg.
На фоне этого криптобиржа Binance приостановила вывод средств в биткоинах, объяснив такое решение «зависшей транзакцией», а криптокредитная платформа Celsius временно запретила пользователям переводить и снимать средства из-за «экстремальных рыночных условий».
Что случилось с криптовалютой
Падение биткоина, которое повлияло и на другие криптовалюты, началось 12 июня, курс упал до $27,5 тысяч. При этом стоимость валюты падает с марта 2022-го, но до конца мая держалась на отметке в $30 тысяч.
Среди причин падения криптовалюты эксперты называют три — из них главной причиной Bloomberg считает статистику по инфляции в США: в июне Федеральное бюро статистики США сообщило, что основной индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 8,6%. Инфляция без учёта продуктов питания выросла на 6%.
Это рекорд с 1981 года, а статистика оказалась хуже ожиданий аналитиков, которые предполагали рост на 8,3% для ИПЦ и 5,9% для базовой инфляции.
Вторая причина — ужесточение денежно-кредитной политики разных стран. В первую очередь, ФРС США, которая в мае повысила базовую ставку (по ней коммерческие банки в США кредитуют друг друга) на 50 базисных пунктов, до 0,75-1%. Это самое сильное повышение с 2000 года. Из-за этого люди предпочитают вкладываться в активы менее рискованные, чем криптовалюта.
На рынок криптовалют также влияет обвал стейблкоина TerraUSD (UST) и связанные с ним разбирательства, которые подорвали веру инвесторов в подобные проекты, пишет Bloomberg. После того, как он утратил привязку к доллару США, используемая для его выпуска криптовалюта Luna обрушилась на 76,4%. Luna Foundation Guard, стоящая за TerraUSD, потратила $2,9 млрд в биткоинах на защиту привязки токена к доллару — почти все свои запасы.
10 июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении Terraform Labs и eё aлгopитмичecкoгo cтeйблкoинa TerraUSD. Регулятор изучит, нарушала ли платформа правила защиты своих инвесторов.
Будет ли биткоин падать и дальше
Вице-президент криптобиржи Luno Виджай Айяр напомнил, что в схожих условиях в прошлые годы курс биткоина падал до 80%. Он предполагает, что стоимость криптовалюты опустится ещё ниже в ближайшие два-три месяца.
Эксперты на платформе CoinDesk ожидают очередного повышения ставки ФРС США — по примеру Австралии и Канады, где регуляторы подняли ставки после роста инфляции. Повышать ставки планирует и Европейский центробанк. Из-за этого они продолжат отказываться от рисковых активов, в том числе и криптовалют.
Крипта – временная «игрушка», вряд ли когда-то сможет тягаться с обеспеченными валютами (пусть некоторые обеспечены только обещаниями. Сильные и объёмные экономики не допустят полноценного хождения крипты. Возможно, с некоторой вероятностью, деньги привычные эволюционируют в «цифровые», но их эмиссия всегда будет государственной, пока сам институт государств будет существовать.
У битка было много падений но, он возвращался сильнее...