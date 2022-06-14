Капитализация рынка криптовалют упала ниже $1 трлн впервые с начала 2021 года Статьи редакции
Курс биткоина — меньше $23 тысяч.
- О падении рынка криптовалют пишет Reuters со ссылкой на данные Coinmarketcap. Днём 14 июня общая капитализация составляет $938,8 млрд.
- Мировой рынок криптовалют достиг своего пика в $2,9 трлн в ноябре 2021 года, но с тех пор ситуация стала крайне нестабильной, отмечает агентство.
- За последние два месяца рынок потерял в стоимости $1 трлн — на фоне высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики разных стран.
- Утром 14 июня стоимость биткоина, одной из крупнейших криптовалют, упала ниже $21 тысячи долларов. На 14:27 мск курс составляет около $21,9 тысячи.
- Помимо биткоина упали стоимости и других криптовалют, включая Ethereum, Solana, Dogecoin и Avalanche. На этом фоне 13 июня криптобиржа Binance приостанавливала вывод средств в биткоинах.
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Именно
Все равно адепты битка сейчас расскажут про временную волатильность и про 100 тыс за биток оочень скоро))
Купил крипту на всю котлету, запомните этот пост
Запомнили. Главное чтобы не наоборот потом было, когда купил котлету на всю крипту)
100к старая инфа) сейчас уже больше 300к
Так и будет, только рублей)
300 тысяч копеек по-другому.
5 твоих зарплат, прикинь 😁
хейтеры битка так же говорили в 2017, когда цена с 20000 до 7 упала, но почему то биток живее всех живых.
Пора покупать?)
Купишь потом по 300
Биткоин тракториста))
пора на завод
На завод поздно.
Закупайся на всю котлету.
финансовый совет от диванного аналитика?
Совет сформированный на основании твоего утверждения.
кто сказал что мне нужен твой совет?
Хейтеры битка подсказали, что тебе он просто необходим.
меняй окружение, может тогда станешь чуть лучше с головой дружить
А есть ли котлета ? Боюсь придется продать родительский хрущ в Воронеже
To The Moon. Вот только это не настоящая Луна, а отражение в луже.
Отражение луны - это отражение настоящей луны /facepalm
Что ты меня минусуешь, пуссибой, скажи еще что луна на небе фейк, потому отражается в сетчатке глаза, крестины ска
Рынок этот довольно молодой и переоценённый, поэтому ещё будет скакать туда-сюда.
Да, сейчас скажут, что крипта крута и своё возьмёт. Но, думаю, нет, уже взяла и дальше, в обозримом будущем, если и не съёжится ещё сильнее, то некоторое время будет в равновесном состоянии и будет съёживаться постепенно.
Какое государство (с нормальной более-менее здоровой экономикой) допустит эмиссию и хождение валютного заменителя?
Погугли динамику кошельков BTC
Глоры аж от радости давятся, когда Биткоин падает.. Посмеёмся с вас на новом ATH🙃
Держи, тебе понадобится
Ну всё, ушла эпоха. :(
Зато вся Вторичка завалена картами :)
Разве статья не должна содержать общий контекст - падение фондового рынка?
Нет, фондовый рынок для старпёров.
Это было бы уже сильно в аналитику)
Один из тех случаев когда лень мне подсобила и я не купил кучу видеокарт когда эфир был по 3200)))
Значит кто-то нашëл
ТУЗЕМУН и обратно