Крипто
DTF

Капитализация рынка криптовалют упала ниже $1 трлн впервые с начала 2021 года Статьи редакции

Курс биткоина — меньше $23 тысяч.

  • О падении рынка криптовалют пишет Reuters со ссылкой на данные Coinmarketcap. Днём 14 июня общая капитализация составляет $938,8 млрд.
  • Мировой рынок криптовалют достиг своего пика в $2,9 трлн в ноябре 2021 года, но с тех пор ситуация стала крайне нестабильной, отмечает агентство.
  • За последние два месяца рынок потерял в стоимости $1 трлн — на фоне высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики разных стран.
  • Утром 14 июня стоимость биткоина, одной из крупнейших криптовалют, упала ниже $21 тысячи долларов. На 14:27 мск курс составляет около $21,9 тысячи.
  • Помимо биткоина упали стоимости и других криптовалют, включая Ethereum, Solana, Dogecoin и Avalanche. На этом фоне 13 июня криптобиржа Binance приостанавливала вывод средств в биткоинах.
Крипто
Поразительный фонарь
Инфляция в США и обвал TerraUSD: почему падает курс биткоина и других криптовалют Статьи редакции

К падению привели в том числе повышение ставок центробанками разных стран. Они продолжат расти, а стоимость криптовалют — падать.

#новость

2753 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
39 комментариев
Написать комментарий...
Konstantin Smirnov
Ответить
Развернуть ветку
Ivan Berg
Ответить
Развернуть ветку
Konstantin Smirnov

Именно

Ответить
Развернуть ветку
Здесь могла быть Ваша Реклама

Все равно адепты битка сейчас расскажут про временную волатильность и про 100 тыс за биток оочень скоро))

Ответить
Развернуть ветку
Mc Lovin

Купил крипту на всю котлету, запомните этот пост

Ответить
Развернуть ветку
Здесь могла быть Ваша Реклама

Запомнили. Главное чтобы не наоборот потом было, когда купил котлету на всю крипту)

Ответить
Развернуть ветку
Solomon Vagner

100к старая инфа) сейчас уже больше 300к

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец

Так и будет, только рублей)

Ответить
Развернуть ветку
Alexandr Gunich

300 тысяч копеек по-другому.

Ответить
Развернуть ветку
LEONOVICH MIKHAIL

5 твоих зарплат, прикинь 😁

Ответить
Развернуть ветку
Никита Краснов

хейтеры битка так же говорили в 2017, когда цена с 20000 до 7 упала, но почему то биток живее всех живых.

Ответить
Развернуть ветку
Здесь могла быть Ваша Реклама

Пора покупать?)

Ответить
Развернуть ветку
LEONOVICH MIKHAIL

Купишь потом по 300

Ответить
Развернуть ветку
Здесь могла быть Ваша Реклама

Биткоин тракториста))

Ответить
Развернуть ветку
Никита Краснов

пора на завод

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

На завод поздно.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Закупайся на всю котлету.

Ответить
Развернуть ветку
Никита Краснов

финансовый совет от диванного аналитика?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Совет сформированный на основании твоего утверждения.

Ответить
Развернуть ветку
Никита Краснов

кто сказал что мне нужен твой совет?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Хейтеры битка подсказали, что тебе он просто необходим.

Ответить
Развернуть ветку
Никита Краснов

меняй окружение, может тогда станешь чуть лучше с головой дружить

Ответить
Развернуть ветку
melkiyPadonok

А есть ли котлета ? Боюсь придется продать родительский хрущ в Воронеже

Ответить
Развернуть ветку
Acupuncture USA

To The Moon. Вот только это не настоящая Луна, а отражение в луже.

Ответить
Развернуть ветку
DSandF

Отражение луны - это отражение настоящей луны /facepalm

Ответить
Развернуть ветку
DSandF

Что ты меня минусуешь, пуссибой, скажи еще что луна на небе фейк, потому отражается в сетчатке глаза, крестины ска

Ответить
Развернуть ветку
Грузинский будильник

Рынок этот довольно молодой и переоценённый, поэтому ещё будет скакать туда-сюда.
Да, сейчас скажут, что крипта крута и своё возьмёт. Но, думаю, нет, уже взяла и дальше, в обозримом будущем, если и не съёжится ещё сильнее, то некоторое время будет в равновесном состоянии и будет съёживаться постепенно.
Какое государство (с нормальной более-менее здоровой экономикой) допустит эмиссию и хождение валютного заменителя?

Ответить
Развернуть ветку
LEONOVICH MIKHAIL

Погугли динамику кошельков BTC

Ответить
Развернуть ветку
Acupuncture USA
Ответить
Развернуть ветку
Серёжа Миллер

Глоры аж от радости давятся, когда Биткоин падает.. Посмеёмся с вас на новом ATH🙃

Ответить
Развернуть ветку
pontlesslizard

Держи, тебе понадобится

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Ну всё, ушла эпоха. :(

Ответить
Развернуть ветку
Джахор Дырдырдаев

Зато вся Вторичка завалена картами :)

Ответить
Развернуть ветку
Александр А.

Разве статья не должна содержать общий контекст - падение фондового рынка?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Саввин

Нет, фондовый рынок для старпёров.

Ответить
Развернуть ветку
Здесь могла быть Ваша Реклама

Это было бы уже сильно в аналитику)

Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

Один из тех случаев когда лень мне подсобила и я не купил кучу видеокарт когда эфир был по 3200)))

Ответить
Развернуть ветку
lelick

Значит кто-то нашëл

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Filippov

ТУЗЕМУН и обратно

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 39 комментариев
null