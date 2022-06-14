Coinbase уволит 18% сотрудников на фоне спада рынка криптовалют — это около 1100 человек Статьи редакции
Руководство готовится к «криптозиме».
- О необходимости увольнений написал в блоге гендиректор криптобиржи Брайан Армстронг. Штат сократят примерно на 18%. По данным WSJ, это около 1100 человек.
- Армстронг объяснил, что экономика входит в период рецессии, которая может привести к «криптозиме». Несмотря на то, что делать прогнозы сложно, Coinbase всегда готовится к худшему, добавил топ-менеджер.
- По словам Армстронга, Coinbase пережила четыре крупных «криптозимы» — и каждый раз «тщательно следила за своими расходами». Кроме того, компания росла слишком быстро: в начале 2021 года в штате было 1250 человек, а за последние 18 месяцев команда выросла более чем в четыре раза.
- С каждым уволенным сотрудником свяжутся лично — но не в корпоративной системе. Их уже отключили от систем Coinbase с «чувствительной» информацией о клиентах, чтобы «гарантировать, что ни один человек не примет необдуманного решения, которое нанесёт вред бизнесу или ему самому».
- Бывшие сотрудники получат выходное пособие, четыре месяца медицинской страховки, поддержку для трудоустройства и другое, пообещала компания. Акции Coinbase на премаркете падают на 3,4%.
- В начале июня 2022 года Coinbase обьявила о заморозке найма и отмене нескольких уже выданных офферов на фоне общего спада на рынке криптовалют и выручки компании.
- 10 июня сотрудники составили открытую петицию: они потребовали уволить топ-менеджеров из-за решений, «не отвечающих интересам компании». В частности, подписавшиеся считают, что работа руководства испортила имидж компании, привела к падению акций и угрозе потери лучших специалистов.
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Эх! Не читает он vc, а то б знал скоро вверх попрёт!
Уволил тех, кто читал vc вместо работы)
Получается в компании свыше 6000 человек работает? Мне кажется для поддержания работы не самой крупной криптобиржи этого слишком много и просто кто-то не умеет распределять задачи по сотрудникам.
Напомните сколько тысяч работает под вашим руководством в вашей корпорации?
Это не тот случай когда "добейся а потом говори".
Например в московской бирже работают 1500 человек.
А в американской бирже NASDAQ 5800.
Уверяю вас, в NASDAQ задач и денежных оборотов в разы больше чем у Coinbase.
Речь не о "добейся а потом говори", а о том, что могут быть нюансы, которых вы не видите и не понимаете, ввиду отсутствия соответствующего опыта
Да, охуенно, поешь говна или не говори что его не надо есть
С этим соглашусь.
Навряд ли среди читателей VC есть руководители криптобирж такого масштаба кто бы мог рассудить объективно)
Такого опыта и не требуется. Контора за полтора года выросла в 4 раза. Хотя и до раздутия штатов была биржей и заработала деньги. Приходит чел, ссыт тёплым в уши CEO и в результате появляется толпа дармоедов с высокими зарплатами. Когда у конторы лишние деньги заканчивается, эти люди уходят "расти" дальше
Вот это и печалит, что большинству не требуется ни опыта, ни знаний. Почему-то вы все считаете, что "конторами" управляют люди, которым можно "ссать теплым в уши", не беря во внимание тот факт, что само их присутствие на соответствующих позициях уже говорит об определенных способностях и умении планировать, значительно превосходящих всяких иванов, денисов и им подобным, которые в большинстве своем в жизни больше $10k на счете у себя не видели и никем, кроме водителя такси не "управляли".
Вот вы все, кто лайкаете этот коммент, даже не думаете что в упомянутой бирже процессы и культура выстраиваются на протяжении 50 лет и они не находятся в состоянии активной технологической конкуренции.
Любой человек работавший в крупной компании и имеющий трезвый взгляд на жизнь без розовых очков, прекрасно понимает, что половина людей в компании, условно, перекладывает бумажки из одной папки в другую и изображает бурную деятельность. Потому как идеей крупных компаний в какой-то момент становится не эффективность, а капитализация.
коинбейз хоть и не самая крупная биржа в мире (входит в топ3), но с точки зрения организации процессов и операций (комплаенс, поддержка клиентов) куда более серьезная организация чем бинанс или ftx. Биржи это такие же финансовые институты как и банки, а в банках даже средней руки (по мировым меркам) работают десятки тысяч человек.
Вкладывайте только в американские акции. Такого скама по -70% от хаев как в рос рынке там нет!
Рос рынка больше нет. Точнее, формально он есть, но все всё понимают
Брайан Армстронг - мудачок, хороший пример плохого менеджера.
Ну Набиуллина то права оказалась, когда про мыльный пузырь говорила..
Шас бы Набибулину слушать по крипто советам, совсем далёкий человек, хотя весь фондовый рынок мира упал так же, тут нужно понимать что такое риски (ириски) т происходящее в мире...
любой здравомыслящий человек в графиках за последние 2 года видит очевиднейший пузырь
Чувствуете чем пахнет?
Время возможностей) Пора залетать в крипту)
All in! Или как там у вас на биткоиновском?
На биткойновском сейчас шорты с плечами
Главное не остаться без шорт, зима близко.
Можно положить валюту на вклад в тиньке.
Там налог на деньги 12% годовых
Просто поняли что нехотят лишние рты кормить, когда падение на 2 года может затянуться
Криптозима продлится от года до 2х лет
От 3 до 5, с конфигурацией
Ваша ставка?
Криптоклизме
Кто бы мог подумать.