Крипто
Полина Лааксо

Стоимость биткоина упала ниже $19 тысяч Статьи редакции

Впервые с ноября 2020 года.

Источник: Crypto.com

Ранее утром стоимость биткоина уже упала ниже $20 тысяч — на 6,98% до $19,4 тысяч впервые с декабря 2020 года. По данным Bloomberg, цена на валюту падала последние 12 дней.

  • 13 июня биткоин рухнул ниже $24 тысяч, из-за чего криптобиржа Binance временно приостановила вывод средств в биткоинах.
  • 14 июня монета обвалилась ниже $21 тысячи.
Крипто
DTF
Капитализация рынка криптовалют упала ниже $1 трлн впервые с начала 2021 года Статьи редакции

Курс биткоина — меньше $23 тысяч.

#новость #биткоин

4483 просмотров
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131 комментарий
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GanicusCsw

Скоро пойдут разговоры, что та покупка пиццы была на самом деле выгодным вложением средств

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Балкон.Ру

А Греф выбросит наконец ту дешманскую футболку.

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under construction

ну почему. если ты купил битка по 40 сотню другу и продал по 40 000, вполне инвестиция была

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BLVCK SQUARE

Рубль крепчает, а остальной мир летит к х*ям )))

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1 комментарий
Император Нолимоций

Скоро будет IPO гречи.

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Александр Бердышев

Странно слышать сарказм по этому поводу.
Валюта, которую не могут контролировать правительства - давно необходима, а альтернатив биткоину пока не видно.
Может он и упадёт до 10К, но потом точно отиграет (потом - дистанция до 5 лет)

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melkiyPadonok

Валюта, которую не могут контролировать правительства - давно необходима
Кому необходима ?

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25 комментариев
Камаз Отходов

Наивно думать, что биток никому не принадлежит, при условии, что он падает, когда Америке нужны деньги и их оттуда достают 😂

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1 комментарий
false3

биткоин слишком медленный и примитивный для статуса валюты.
и биткомн контролируют те кто контролирует большую часть цепочки, тоесть копии файла, - файл большой ющеры его себе не копируют а делают акки на биржах - в итоге биткоин контролируют аферисты и скам биржи - намного лучше банка

технология битка мега примитивна и не является новинкой, https по которому работает этот сайт сложнее

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1 комментарий
Ware Wow

Проблема в том, что он заменяем.
Да, его подкрепляют юзеры, типа меня.
Но на рынок может выйти что угодно и забрать рынок.
Как было с Myspace, Friendster.

Вот даже тот же USDT сейчас зарулил рынок операций.
Как вебмани стал наверно, хоть и не так пока популярен как WM в свой прайм тайм.

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2 комментария
Rax034

Ага, " ещё чуть-чуть и выйдет в плюс"
Бесконечные истории о главном)

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Deputy Corruption

Оружие, наркотики, заказ. убийства, коррупция и так далее! С одной стороны это хорошо, а с другой ужасно.

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Dmitriy

Откуда столько злорадства? У меня Биткоина нет, но мне как-то пофиг. Чему комментаторы радуются? Это тоже самое, что "у меня нет, так пусть и у других не будет"?
Биткоин все равно никуда не исчезнет. Сейчас экономика всех стран просела, кризис. Это отражается и на Биткоине. Пройдет время и все вернется обратно.

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Илья Волочков

Потому что Биткоин и крипта вредят этому миру:
1) Из-за майнинга выбрасывается огромное количество углекислого газа в атмосферу
2) Из-за майнеров уже который год дефицит видеокарт
3) Вред для игровой индустрии. Видеокарты не доступны игрокам = игровая сфера замерла на месте = нет прогресса = нет новых игр
4) Ну и не только игровая сфера. Всем, кому нужна видеокарта, не могут её приобрести

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20 комментариев
А.

А если не вернётся? Почему должно вернутся?

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1 комментарий
Сергей

"К концу года будет 100"©
)

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Dmitry

100 долларов 🙂

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2 комментария
Бумажный томагавк_два

100 битков? За что их давать будут? (-:

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2 комментария
Иван Иванов

Неужели этот бредовый пузырь лопнул, и люди наконец перестанут бестолку жечь электричество и смогут поиграть в игрушки, не платя х5 цену за видюху?))

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Илья Попов

В начале девяностых в МММ вложил 3000 долларов, но в самом начале. Через четыре месяца забрал 50 000 и через месяц опять 7 тысяч. Когда началось разруха пирамиды хотел забрать всю сумму, но не удалось. Все равно остался в профите на 1900 процентов и научился очень важному - не жадничать никогда. Если даже знаю, что цена продолжит движение в мою сторону, все равно закрываю сделку.
С такой стратегией можно везде зарабатывать.

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NotFop

Сейчас чуваки с асиками пересматривают свои взгляды на жизнь

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Иван

Нет, биток уже прочно стал валютой криминального и околокриминального мира, этакие "ваучеры доверия". Биток он как корона - с нами или надолго, или навсегда.

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Pixel Lens

Блять((( я уже заплатил дикий овер прайс в начале войны, думал ну всё пиздец, щас видюхи по миллиону будут стоить 🤦‍♂️

Как же меня это всё заебало 🤦‍♂️

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Валентин Слободчиков

Экология целее будет! И кто-нибудь, наконец, накормите Бутерина, а то сейчас совсем уже истощает ;

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Mustapha Mond

А кто сказал, что будет легко?

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TL DR
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Kirill Volkov

Ждем 15 и докупаем? 🙃

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Хозяин

жду ниже 10

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4 комментария
Andry Osminin

Жду ниже 10 и покупаю. Думаю даже 7

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Илья Волочков

А почему криптоинвесторы молчат? 😁

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Eduard Mirchev

Ща разворот (с)

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1 комментарий
Бумажный томагавк_два

Криптоинвесторы пытаются понять «как же так? Нам же говорили – крипта это всё на свете!» (-:
Ну и немного огорчаются ещё. Но они точно знают, что крипта саоё аозьмёт и каааак взлетит и все станут вмиг триллионерами.
Ирония, но только частично.

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Гилтер

Закупаются, пока скидки

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Денис Демидов

Биток всегда был 100% спекуляцией, как платежное средство его не удобно использовать, значит как сменится мода (nft или еще что) он упадет еще больше.

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Никита Болдышев

Когда нет выбора, то вполне удобное средство для перевода между стран

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2 комментария
Dima

Акции падают, биток падает. Вопрос где же деньги?

Ответ в товарообороте. Инфляция приведет к наращиванию денежной массы в пользовании. Все что раньше лежало на чёрный день начали доставать так как чёрный день настал.

Но нужно понимать что как только все устаканится то что акции что битки вырастут обратно.

Вот если бы падал биток а все остальное росло можно было бы сказать что пузырь сдувается и просто перекладывают активы.

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Dan

Все эти игрища с криптой, нфц, и прочим трэшем - результат дикой монетарной политики. Чуть заговорили об ужесточении, все слили в унитаз. Ждать надо, как минимум еще несколько повышений ставок, а там смотреть по обстоятельствам, но КМК идеальный шторм, еще только на подходе....

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Dmitriy

В США до конца года будут регулярно повышать ставку. Так что это только начало.

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melkiyPadonok

Да , эра дешёвых денег заканчивается

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Марат Булатов

Жду видеокарту.

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Slava Nikolsky

Где те, которые рекомендовали его покупать, когда он стоил 60 и тот молчун, который продал, но никому про это не сказал. ))

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Gen Tech

Каждая единица падения биткоина отнимает единицу кармы у Кондрашова
И походу там уже минус

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Сергей Кукла

А с каких пор этот мошенник стал экспертом в битке?

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2 комментария
Алексей Полюсов

Биток падает потому что война - никому не нужны байты, нужен бензин и керосин. Все уляжется - биток вверх пойдет

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Alchakov Developer

Обычная пирамида, собрали с людей бабки, и сняли весь кэш на пампе. Технологии наедалово

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Y Peskarev

Ну наконец видеокарты распродавать за ненадобностью начнут

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Dmitriy

Кстати, а где лучше видюху покупать? Я на Али смотрел, так там мало очень и в основном Б/У. На Алибабе? Или тут у нас во всяких ДНСах?

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7 комментариев
NotFop

Да на них уже давно биток не майнят, не выгодно. Карты майеят эфир и подобные алькоины. А биток делают на асиках, за которые отваливают кучу бабла китайцам.

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Лимита

Жыве Биткоин

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Сергей Кукла

Жду 1820$

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Иван Егоров

А много кто из крупных держателей битка покупал его дороже 20 тысяч? Неужели они просто готовы смотреть как таят их деньги?

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Герман Воронов

А чего они могут сделать?

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John Doe

Тесла покупали по 40к на 1 миллиард долларов

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В А

Ждём когда упадёт до 100 рублей и закупаемся

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Дмитрий Александровский

красиво

p.s. думал, куда бабло деть в марте - может биткоинов купить? не, мутная тема - оказался прав(сейчас бы фиксировал "прибыль")

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God Damn

покупай сейчас, фиксируй прибыль позже

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Ave Ave

Дайте угадаю, долларов в марте накупили и теперь фиксируете "прибыль" ? 😂

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KulichikNaPenechke

Не теряет актуальность.

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Денис Симонов
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Alexandr Garuppa

В Иране есть схема, если нужно перевести деньги за рубеж. Ты находишь человека, даёшь ему деньги, а за рубежом другой человек отдаёт деньги тому, кому ты переводишь.
Все переводы через крипту работают примерно подобным образом, только более современными способами.
Кто-то замутил гениальную схему как доить лохов в мировом масштабе. И причём этим людям удаётся их доить на протяжении длительного времени. И на взлёте и в падении. Поскольку крипта ничего не стоит, для создателей будет выгодна любая стоимость. Но чем выше, тем выше их прибыль. Гениальность ещё и в том, что их клиенты ещё и вкладывают деньги оборудование и сами же создают эту крипту. Сами же служат шлюзами, сами же агитируют новых вкладчиков. То есть при удачном раскладе делать не надо вообще ничего. Схема гениальна!

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