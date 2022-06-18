Стоимость биткоина упала ниже $19 тысяч Статьи редакции
Впервые с ноября 2020 года.
Ранее утром стоимость биткоина уже упала ниже $20 тысяч — на 6,98% до $19,4 тысяч впервые с декабря 2020 года. По данным Bloomberg, цена на валюту падала последние 12 дней.
- 13 июня биткоин рухнул ниже $24 тысяч, из-за чего криптобиржа Binance временно приостановила вывод средств в биткоинах.
- 14 июня монета обвалилась ниже $21 тысячи.
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Скоро пойдут разговоры, что та покупка пиццы была на самом деле выгодным вложением средств
А Греф выбросит наконец ту дешманскую футболку.
ну почему. если ты купил битка по 40 сотню другу и продал по 40 000, вполне инвестиция была
Рубль крепчает, а остальной мир летит к х*ям )))
Скоро будет IPO гречи.
Странно слышать сарказм по этому поводу.
Валюта, которую не могут контролировать правительства - давно необходима, а альтернатив биткоину пока не видно.
Может он и упадёт до 10К, но потом точно отиграет (потом - дистанция до 5 лет)
Валюта, которую не могут контролировать правительства - давно необходима
Кому необходима ?
Наивно думать, что биток никому не принадлежит, при условии, что он падает, когда Америке нужны деньги и их оттуда достают 😂
биткоин слишком медленный и примитивный для статуса валюты.
и биткомн контролируют те кто контролирует большую часть цепочки, тоесть копии файла, - файл большой ющеры его себе не копируют а делают акки на биржах - в итоге биткоин контролируют аферисты и скам биржи - намного лучше банка
технология битка мега примитивна и не является новинкой, https по которому работает этот сайт сложнее
Проблема в том, что он заменяем.
Да, его подкрепляют юзеры, типа меня.
Но на рынок может выйти что угодно и забрать рынок.
Как было с Myspace, Friendster.
Вот даже тот же USDT сейчас зарулил рынок операций.
Как вебмани стал наверно, хоть и не так пока популярен как WM в свой прайм тайм.
Ага, " ещё чуть-чуть и выйдет в плюс"
Бесконечные истории о главном)
Оружие, наркотики, заказ. убийства, коррупция и так далее! С одной стороны это хорошо, а с другой ужасно.
Откуда столько злорадства? У меня Биткоина нет, но мне как-то пофиг. Чему комментаторы радуются? Это тоже самое, что "у меня нет, так пусть и у других не будет"?
Биткоин все равно никуда не исчезнет. Сейчас экономика всех стран просела, кризис. Это отражается и на Биткоине. Пройдет время и все вернется обратно.
Потому что Биткоин и крипта вредят этому миру:
1) Из-за майнинга выбрасывается огромное количество углекислого газа в атмосферу
2) Из-за майнеров уже который год дефицит видеокарт
3) Вред для игровой индустрии. Видеокарты не доступны игрокам = игровая сфера замерла на месте = нет прогресса = нет новых игр
4) Ну и не только игровая сфера. Всем, кому нужна видеокарта, не могут её приобрести
А если не вернётся? Почему должно вернутся?
"К концу года будет 100"©
)
100 долларов 🙂
100 битков? За что их давать будут? (-:
Неужели этот бредовый пузырь лопнул, и люди наконец перестанут бестолку жечь электричество и смогут поиграть в игрушки, не платя х5 цену за видюху?))
В начале девяностых в МММ вложил 3000 долларов, но в самом начале. Через четыре месяца забрал 50 000 и через месяц опять 7 тысяч. Когда началось разруха пирамиды хотел забрать всю сумму, но не удалось. Все равно остался в профите на 1900 процентов и научился очень важному - не жадничать никогда. Если даже знаю, что цена продолжит движение в мою сторону, все равно закрываю сделку.
С такой стратегией можно везде зарабатывать.
Сейчас чуваки с асиками пересматривают свои взгляды на жизнь
Нет, биток уже прочно стал валютой криминального и околокриминального мира, этакие "ваучеры доверия". Биток он как корона - с нами или надолго, или навсегда.
Блять((( я уже заплатил дикий овер прайс в начале войны, думал ну всё пиздец, щас видюхи по миллиону будут стоить 🤦♂️
Как же меня это всё заебало 🤦♂️
Экология целее будет! И кто-нибудь, наконец, накормите Бутерина, а то сейчас совсем уже истощает ;
А кто сказал, что будет легко?
Ждем 15 и докупаем? 🙃
жду ниже 10
Жду ниже 10 и покупаю. Думаю даже 7
А почему криптоинвесторы молчат? 😁
Ща разворот (с)
Криптоинвесторы пытаются понять «как же так? Нам же говорили – крипта это всё на свете!» (-:
Ну и немного огорчаются ещё. Но они точно знают, что крипта саоё аозьмёт и каааак взлетит и все станут вмиг триллионерами.
Ирония, но только частично.
Закупаются, пока скидки
Биток всегда был 100% спекуляцией, как платежное средство его не удобно использовать, значит как сменится мода (nft или еще что) он упадет еще больше.
Когда нет выбора, то вполне удобное средство для перевода между стран
Акции падают, биток падает. Вопрос где же деньги?
Ответ в товарообороте. Инфляция приведет к наращиванию денежной массы в пользовании. Все что раньше лежало на чёрный день начали доставать так как чёрный день настал.
Но нужно понимать что как только все устаканится то что акции что битки вырастут обратно.
Вот если бы падал биток а все остальное росло можно было бы сказать что пузырь сдувается и просто перекладывают активы.
Все эти игрища с криптой, нфц, и прочим трэшем - результат дикой монетарной политики. Чуть заговорили об ужесточении, все слили в унитаз. Ждать надо, как минимум еще несколько повышений ставок, а там смотреть по обстоятельствам, но КМК идеальный шторм, еще только на подходе....
В США до конца года будут регулярно повышать ставку. Так что это только начало.
Да , эра дешёвых денег заканчивается
Жду видеокарту.
Где те, которые рекомендовали его покупать, когда он стоил 60 и тот молчун, который продал, но никому про это не сказал. ))
Каждая единица падения биткоина отнимает единицу кармы у Кондрашова
И походу там уже минус
А с каких пор этот мошенник стал экспертом в битке?
Биток падает потому что война - никому не нужны байты, нужен бензин и керосин. Все уляжется - биток вверх пойдет
Обычная пирамида, собрали с людей бабки, и сняли весь кэш на пампе. Технологии наедалово
Ну наконец видеокарты распродавать за ненадобностью начнут
Кстати, а где лучше видюху покупать? Я на Али смотрел, так там мало очень и в основном Б/У. На Алибабе? Или тут у нас во всяких ДНСах?
Да на них уже давно биток не майнят, не выгодно. Карты майеят эфир и подобные алькоины. А биток делают на асиках, за которые отваливают кучу бабла китайцам.
Жыве Биткоин
Жду 1820$
А много кто из крупных держателей битка покупал его дороже 20 тысяч? Неужели они просто готовы смотреть как таят их деньги?
А чего они могут сделать?
Тесла покупали по 40к на 1 миллиард долларов
Ждём когда упадёт до 100 рублей и закупаемся
красиво
p.s. думал, куда бабло деть в марте - может биткоинов купить? не, мутная тема - оказался прав(сейчас бы фиксировал "прибыль")
покупай сейчас, фиксируй прибыль позже
Дайте угадаю, долларов в марте накупили и теперь фиксируете "прибыль" ? 😂
Не теряет актуальность.
В Иране есть схема, если нужно перевести деньги за рубеж. Ты находишь человека, даёшь ему деньги, а за рубежом другой человек отдаёт деньги тому, кому ты переводишь.
Все переводы через крипту работают примерно подобным образом, только более современными способами.
Кто-то замутил гениальную схему как доить лохов в мировом масштабе. И причём этим людям удаётся их доить на протяжении длительного времени. И на взлёте и в падении. Поскольку крипта ничего не стоит, для создателей будет выгодна любая стоимость. Но чем выше, тем выше их прибыль. Гениальность ещё и в том, что их клиенты ещё и вкладывают деньги оборудование и сами же создают эту крипту. Сами же служат шлюзами, сами же агитируют новых вкладчиков. То есть при удачном раскладе делать не надо вообще ничего. Схема гениальна!