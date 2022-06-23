Крипто
Присущий татарин

Из-за падения курса биткоина и укрепления рубля майнеры в России начали массово продавать видеокарты на «Авито» — Forbes Статьи редакции

Майнинг больше не приносит ощутимой прибыли и с трудом покрывает затраты на электричество, говорят участники рынка.

  • О массовой продаже видеокарт на «Авито» Forbes рассказали несколько игроков рынка. По словам одного из них, майнеры с дорогой электроэнергией «ушли в ноль» или добывают криптовалюту себе в убыток. При этом цены на видеокарты в июне упали примерно в три раза по отношению к марту-апрелю.
  • Из-за резко упавшего курса биткоина и выросшего курса рубля майнеры пытаются избавиться от оборудования, рассказали собеседники. В июне стоимость биткоина упала ниже $19 тысяч впервые с ноября 2020 года, а курс доллара на Мосбирже опустился ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года.

В марте-апреле, когда рубль упал, доходность от биткоина взлетела до максимумов. Я менял его по курсу 5,2 млн рублей за монету. Хотя тогда биткоин стоил около $40 тысяч, что далеко от максимумов 2021 года, но благодаря обесцениванию рубля в более чем два раза рублёвая доходность взлетела.

собеседник Forbes
  • По словам ещё одного майнера, который продаёт видеокарты на «Авито», майнинг теперь не приносит «ощутимой прибыли». В сервисе объявлений рассказали, что в апреле продажи видеокарт на площадке упали на 7% год к году, а в мае — на 3,5% год к году. Данных о том, как изменилось количество таких объявлений, в компании не дали.
  • По словам финансового аналитика майнинговой компании BitRiver Владислава Антонова, на «Авито» сейчас 3000 объявлений о продаже видеокарт Nvidia GeForce RTX 3060 и 731 объявление с GeForce RTX 3090. По этим данным можно сделать вывод, что майнеры активно «скидывают» их, пока ещё могут продать, считает он.
  • Отчёты публичных майнинговых компаний показали, что им пришлось в четыре раза увеличить продажи криптовалюты, чтобы свести концы с концами и пережить криптозиму, указывает Антонов. Если накоплений нет, приходится сокращать расходы и продавать оборудование.
  • Другие опрошенные Forbes участники рынка отмечают: панике больше подвержены «домашние» майнеры, которые быстрее, чем профессионалы, выходят на падающем рынке — их предложения и появляются на «Авито». Во время стремительного снижения котировок криптовалют большое количество добывающих криптовалюту отключают старое оборудование, которое становится нерентабельным, в том числе видеокарты.
Динамика курса биткоина за последний год на Coindesk

#новость #авито #биткоин

6102 просмотров
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89 комментариев
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Igor Gorbenko

можно буквально майнить рубли устроившись работать на шахту

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Эдуард

я программирую (свой продукт), и кайфую от того что сам выбираю когда и сколько мне работать, и не представляю как кайфуют майнеры, которым даже программировать не надо, оно почти само там работает и денежка капает

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6 комментариев
Вася Пражкин

Можно даже майнить уран, это смотря куда пошлют. Кредит когда вернете?

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Властный химик

Вы чего, это не их профиль, они строили и поддерживали it-сферу. Они айтишники)

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Andrey Novikov

И в Warcraft, пока не закрыли 😀

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Стас Михневич

Если ээ на год заложил в капекс, то майнить норм )

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Вадим Д.

Пусть оставят себе загнанные, полуубитые видюхи. Хотя если по остаточной стоимости, не минут 10% от розницы, можно было бы подумать.
А вот сравнивать цены с уровнем марта-апреля не совсем корректно, считаю, там просто немыслимое творилось. Сейчас цены на железо более-менее вернулись к уровню «до начала», при этом без всякого учёта укрепления ₽.

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Никита Березенцев 1А ПФ

по-твоему майнинг убивает видюхи сильнее, чем гейминг?😂
при майнинге температуры чипа и памяти держаться ровно и стабильно, что никак не приводит к деградации металлов и электролитов.
а вот геймеры - это настоящие убийцы видеокарт, которые не умеют пользоваться софтом для разгона, не понимают когда у них зашкаливают температуры и не обслуживают термоинтерыейс...

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7 комментариев
Ferkat Skyrim

Рыжие клали на курс рубля к доллару, в общем-то, как и всегда)

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LEONOVICH MIKHAIL

Т.е за 10% и всратые уже норм?

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1 комментарий
Влад Борщ

Видеокарты используются совсем не для майнинга Bitcoin'a. Ни слова про Etherium или Ravencoin. Что за бред в этой статье мусолят?

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Никита Краснов

так это статьи для диванных аналитиков, сейчас идёт массовый FUD чтобы вытряхнуть таких с рынка, для достижения новых высот

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Роман Н.

За битком падает и эфир, наверное это и подразумевалось (но не раскрылось) в статье

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Sergey Vasiliev

А что они к биткоину никак не привязаны?

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Никита Березенцев 1А ПФ

больше половины майнеров в России делают это через nicehash, соответственно, получают выплаты в биткоине

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Andrej Krav

У этих карт массово убитые банки памяти и контроллер памяти в gpu, крайне не рекомендую брать у майнеров. Брать только за 20 процентов Макс от msrp со всеми проверками в бенчах и играх

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Maxim

Почему он должен быть убитый? Я бы сказал, что это сказочка, что якобы майнинг убивает видяхи. Пыльные корпуса геймеров - да, вполне.

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Maksim Ryl

У меня за последние 3 года было 3 майненных видеокарты старых серий (1060 6, 1070, rx 570)
Ничего не УбИлОсЬ

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Gollut

Это как машину из под такси покупать

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Andrej Krav

Пожалуй лучшая аналогия

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Drunkenmaasta

не бит, не крашен, играл дедушка по выходным

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Сергей Коновалов

в косынку :)

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Явный ящик

Для чего годится видюха после майнинга? Как подставка под горячее?

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Никита Березенцев 1А ПФ

по-твоему майнинг убивает видюхи сильнее, чем гейминг?😂
при майнинге температуры чипа и памяти держаться ровно и стабильно, что никак не приводит к деградации металлов и электролитов.
а вот геймеры - это настоящие убийцы видеокарт, которые не умеют пользоваться софтом для разгона, не понимают когда у них зашкаливают температуры и не обслуживают термоинтерыейс...

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1 комментарий
SYNACK

Майнинг не убивает видеокарты

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9 комментариев
Джахор Дырдырдаев

Теперь майнят Авитокоин.

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Ddd

можно еще подождать месяц-два и купить для машинного обучения подешёвке, кому раньше это было недоступно

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Andrey Guzeev

а играть-то больше и не хочется

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Марат Булатов

Сейчас с алика можно новую по норм цене взять, пусть они из них воздвигнут памятник... Даже не знаю чему.

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Илья Осипов

как будто китайцы там не майнят и не толкают такие же обмайненные потом на алике :D

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1 комментарий
Ddd

а что биток можно было майнить на видеокарте?
по моему эта лавочка прикрылась еще несколько назад, там остались только асики

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selecadm

Майнили не биток, а эфириум.

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Влад Борщ

Таня просто решила написать статью о том, в чем вообще не шарит)

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3 комментария
Anton Z.

да всем насрать как называется конкретная монета, которую майнят в этот конкретный день. 99% населения использует 1 название под их все = биткойн

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Роман Н.

Где был биткоин за 365 дней до халвинга и 365 дней после него

Интересная инфографика, показывающая, насколько увеличивается ценность биткоина в глазах инвесторов после очередных халвингов(которые проходят, напомню, раз в 4 года).

📆 До следующего халвинга осталось 678 дней, половину пути с момента прошлого халвинга мы уже прошли.

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Keeper0023

Вообще то так делают хомяки, истинные майнеры наращивают мощности

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Макс Мельников

Лучше не брать видюхи с авита после майнинга .думаю они плохо будут себя показывать...

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Artem St

Надо не в битки вкладываться а в мебель из Икеи, кроссовки Найк и краски Тиккурила, не благодарите!!!

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Юрий Б.

В каменты на виси

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Администратор Аккаунта

Тем временем Авито:

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Ivan Mart

Побуду вангой. У вас сейчас Госуслуги недоступны?
Половина сайтов сейчас ограничило траффик с зарубежных ip.

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Джахор Дырдырдаев

Уже почти месяц как

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Denis Logunovich

Фиксируют прибыль

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Rax034

Как массово скупали все с полок, так пусть теперь так же массово печки ими топят, своими картами. Желаю продать все в своей жизни им, даже почку и свою жопу в эскорт, а карты не продать.

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Alan Alanov

Хоть поиграю наконец в игрули)

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Gosoo Gosoo

На авито цены один хрен выше, чем на новые карты с али. Вчера ради интереса искал 3060, они сильно дороже, чем из Китая.
Смысла нет.

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Roman Goncharenko

Небось по курсу киви считали? Тогда у меня неприятная новость...

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1 комментарий
andrey adamovich

Что-то смотрю, 3050 по 30к, как-то не сильно упало

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Invest

Извините, а с каких пор на гпу майнят биток?

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Андрей Иванов

Пацаны, чё делать с антмайнерами?

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Михаил Гаврилов

Ура хоть цена на видеокарты упадут :)

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Maxim

Ждём волну скама на Авито типа "Биток упал, я майнил, продаю видяхи по весу".

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Dmitry Kapustin

Как я ждал этой новости ))

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Роман Н.

Зочем? чтоб видяху/и подешевле зацепить? Или просто позлорадствовать?))

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2 комментария
Артем Порубаев

Ура, теперь можно нормально будет пк собрать

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Константин Скобеев
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Pavel Pavel

Да начнется золотой век гейминга!

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RobinzonCruzo

Берите карточки пока дешёвое, судя по волатильности крипты скоро может опять стрельнуть

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