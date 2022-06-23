В марте-апреле, когда рубль упал, доходность от биткоина взлетела до максимумов. Я менял его по курсу 5,2 млн рублей за монету. Хотя тогда биткоин стоил около $40 тысяч, что далеко от максимумов 2021 года, но благодаря обесцениванию рубля в более чем два раза рублёвая доходность взлетела.