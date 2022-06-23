Из-за падения курса биткоина и укрепления рубля майнеры в России начали массово продавать видеокарты на «Авито» — Forbes Статьи редакции
Майнинг больше не приносит ощутимой прибыли и с трудом покрывает затраты на электричество, говорят участники рынка.
- О массовой продаже видеокарт на «Авито» Forbes рассказали несколько игроков рынка. По словам одного из них, майнеры с дорогой электроэнергией «ушли в ноль» или добывают криптовалюту себе в убыток. При этом цены на видеокарты в июне упали примерно в три раза по отношению к марту-апрелю.
- Из-за резко упавшего курса биткоина и выросшего курса рубля майнеры пытаются избавиться от оборудования, рассказали собеседники. В июне стоимость биткоина упала ниже $19 тысяч впервые с ноября 2020 года, а курс доллара на Мосбирже опустился ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года.
- По словам ещё одного майнера, который продаёт видеокарты на «Авито», майнинг теперь не приносит «ощутимой прибыли». В сервисе объявлений рассказали, что в апреле продажи видеокарт на площадке упали на 7% год к году, а в мае — на 3,5% год к году. Данных о том, как изменилось количество таких объявлений, в компании не дали.
- По словам финансового аналитика майнинговой компании BitRiver Владислава Антонова, на «Авито» сейчас 3000 объявлений о продаже видеокарт Nvidia GeForce RTX 3060 и 731 объявление с GeForce RTX 3090. По этим данным можно сделать вывод, что майнеры активно «скидывают» их, пока ещё могут продать, считает он.
- Отчёты публичных майнинговых компаний показали, что им пришлось в четыре раза увеличить продажи криптовалюты, чтобы свести концы с концами и пережить криптозиму, указывает Антонов. Если накоплений нет, приходится сокращать расходы и продавать оборудование.
- Другие опрошенные Forbes участники рынка отмечают: панике больше подвержены «домашние» майнеры, которые быстрее, чем профессионалы, выходят на падающем рынке — их предложения и появляются на «Авито». Во время стремительного снижения котировок криптовалют большое количество добывающих криптовалюту отключают старое оборудование, которое становится нерентабельным, в том числе видеокарты.
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можно буквально майнить рубли устроившись работать на шахту
я программирую (свой продукт), и кайфую от того что сам выбираю когда и сколько мне работать, и не представляю как кайфуют майнеры, которым даже программировать не надо, оно почти само там работает и денежка капает
Можно даже майнить уран, это смотря куда пошлют. Кредит когда вернете?
Вы чего, это не их профиль, они строили и поддерживали it-сферу. Они айтишники)
И в Warcraft, пока не закрыли 😀
Если ээ на год заложил в капекс, то майнить норм )
Пусть оставят себе загнанные, полуубитые видюхи. Хотя если по остаточной стоимости, не минут 10% от розницы, можно было бы подумать.
А вот сравнивать цены с уровнем марта-апреля не совсем корректно, считаю, там просто немыслимое творилось. Сейчас цены на железо более-менее вернулись к уровню «до начала», при этом без всякого учёта укрепления ₽.
по-твоему майнинг убивает видюхи сильнее, чем гейминг?😂
при майнинге температуры чипа и памяти держаться ровно и стабильно, что никак не приводит к деградации металлов и электролитов.
а вот геймеры - это настоящие убийцы видеокарт, которые не умеют пользоваться софтом для разгона, не понимают когда у них зашкаливают температуры и не обслуживают термоинтерыейс...
Рыжие клали на курс рубля к доллару, в общем-то, как и всегда)
Т.е за 10% и всратые уже норм?
Видеокарты используются совсем не для майнинга Bitcoin'a. Ни слова про Etherium или Ravencoin. Что за бред в этой статье мусолят?
так это статьи для диванных аналитиков, сейчас идёт массовый FUD чтобы вытряхнуть таких с рынка, для достижения новых высот
За битком падает и эфир, наверное это и подразумевалось (но не раскрылось) в статье
А что они к биткоину никак не привязаны?
больше половины майнеров в России делают это через nicehash, соответственно, получают выплаты в биткоине
У этих карт массово убитые банки памяти и контроллер памяти в gpu, крайне не рекомендую брать у майнеров. Брать только за 20 процентов Макс от msrp со всеми проверками в бенчах и играх
Почему он должен быть убитый? Я бы сказал, что это сказочка, что якобы майнинг убивает видяхи. Пыльные корпуса геймеров - да, вполне.
У меня за последние 3 года было 3 майненных видеокарты старых серий (1060 6, 1070, rx 570)
Ничего не УбИлОсЬ
Это как машину из под такси покупать
Пожалуй лучшая аналогия
не бит, не крашен, играл дедушка по выходным
в косынку :)
Для чего годится видюха после майнинга? Как подставка под горячее?
по-твоему майнинг убивает видюхи сильнее, чем гейминг?😂
при майнинге температуры чипа и памяти держаться ровно и стабильно, что никак не приводит к деградации металлов и электролитов.
а вот геймеры - это настоящие убийцы видеокарт, которые не умеют пользоваться софтом для разгона, не понимают когда у них зашкаливают температуры и не обслуживают термоинтерыейс...
Майнинг не убивает видеокарты
Теперь майнят Авитокоин.
можно еще подождать месяц-два и купить для машинного обучения подешёвке, кому раньше это было недоступно
а играть-то больше и не хочется
Сейчас с алика можно новую по норм цене взять, пусть они из них воздвигнут памятник... Даже не знаю чему.
как будто китайцы там не майнят и не толкают такие же обмайненные потом на алике :D
а что биток можно было майнить на видеокарте?
по моему эта лавочка прикрылась еще несколько назад, там остались только асики
Майнили не биток, а эфириум.
Таня просто решила написать статью о том, в чем вообще не шарит)
да всем насрать как называется конкретная монета, которую майнят в этот конкретный день. 99% населения использует 1 название под их все = биткойн
Где был биткоин за 365 дней до халвинга и 365 дней после него
Интересная инфографика, показывающая, насколько увеличивается ценность биткоина в глазах инвесторов после очередных халвингов(которые проходят, напомню, раз в 4 года).
📆 До следующего халвинга осталось 678 дней, половину пути с момента прошлого халвинга мы уже прошли.
Вообще то так делают хомяки, истинные майнеры наращивают мощности
Лучше не брать видюхи с авита после майнинга .думаю они плохо будут себя показывать...
Надо не в битки вкладываться а в мебель из Икеи, кроссовки Найк и краски Тиккурила, не благодарите!!!
В каменты на виси
Тем временем Авито:
Побуду вангой. У вас сейчас Госуслуги недоступны?
Половина сайтов сейчас ограничило траффик с зарубежных ip.
Уже почти месяц как
Фиксируют прибыль
Как массово скупали все с полок, так пусть теперь так же массово печки ими топят, своими картами. Желаю продать все в своей жизни им, даже почку и свою жопу в эскорт, а карты не продать.
Хоть поиграю наконец в игрули)
На авито цены один хрен выше, чем на новые карты с али. Вчера ради интереса искал 3060, они сильно дороже, чем из Китая.
Смысла нет.
Небось по курсу киви считали? Тогда у меня неприятная новость...
Что-то смотрю, 3050 по 30к, как-то не сильно упало
Извините, а с каких пор на гпу майнят биток?
Пацаны, чё делать с антмайнерами?
Ура хоть цена на видеокарты упадут :)
Ждём волну скама на Авито типа "Биток упал, я майнил, продаю видяхи по весу".
Как я ждал этой новости ))
Зочем? чтоб видяху/и подешевле зацепить? Или просто позлорадствовать?))
Ура, теперь можно нормально будет пк собрать
Да начнется золотой век гейминга!
Берите карточки пока дешёвое, судя по волатильности крипты скоро может опять стрельнуть