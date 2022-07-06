В марте 2022 года хакеры атаковали сайдчейн Ronin, который используется в игре Axie Infinity, и украли около $625 млн в криптовалюте. Правительство США позже связало инцидент с северокорейской хакерской группой Lazarus, но не сообщило о деталях расследования.

По данным источников The Block, злоумышленники смогли украсть деньги, заразив вирусом компьютер одного из инженеров. Вредоносное ПО оказалось внутри оффера от фиктивной компании.

Предложения о работе рассылали сотрудникам Sky Mavis (разработчик Axie Infinity) от имени фейковой фирмы через LinkedIn. Один из инженеров заинтересовался предложением. После нескольких раундов собеседований ему предложили работу с «чрезвычайно щедрым компенсационным пакетом».

Фальшивый оффер отправили в виде PDF-документа. После того, как инженер его скачал и открыл, шпионское ПО проникло в системы Ronin. Оттуда хакеры смогли атаковать и захватить четыре из девяти валидаторов, защищавших сеть.

Ещё в апреле Sky Mavis отмечала, что её команда постоянно подвергается продвинутым фишинговым атакам в соцсетях, и признавала, что одного из сотрудников всё же скомпрометировали. Однако компания не раскрывала подробностей и не упоминала, как именно кто-то мог повестись на уловки мошенников.

Cредства из Ronin могут вывести, если пять из девяти валидаторов это одобрят, рассказывала компания Elliptic, анализирующая блокчейны. Хакеры завладели закрытыми криптографическими ключами, принадлежащими пяти валидаторам, чего было достаточно для кражи активов.