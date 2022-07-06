Хакеры украли $625 млн при взломе криптоигры Axie Infinity благодаря фейковому предложению о работе — The Block Статьи редакции
Инженер компании попался на обман, ответил на вакансию в несуществующей компании и получил оффер с вредоносным ПО.
В марте 2022 года хакеры атаковали сайдчейн Ronin, который используется в игре Axie Infinity, и украли около $625 млн в криптовалюте. Правительство США позже связало инцидент с северокорейской хакерской группой Lazarus, но не сообщило о деталях расследования.
- По данным источников The Block, злоумышленники смогли украсть деньги, заразив вирусом компьютер одного из инженеров. Вредоносное ПО оказалось внутри оффера от фиктивной компании.
Предложения о работе рассылали сотрудникам Sky Mavis (разработчик Axie Infinity) от имени фейковой фирмы через LinkedIn. Один из инженеров заинтересовался предложением. После нескольких раундов собеседований ему предложили работу с «чрезвычайно щедрым компенсационным пакетом».
- Фальшивый оффер отправили в виде PDF-документа. После того, как инженер его скачал и открыл, шпионское ПО проникло в системы Ronin. Оттуда хакеры смогли атаковать и захватить четыре из девяти валидаторов, защищавших сеть.
Ещё в апреле Sky Mavis отмечала, что её команда постоянно подвергается продвинутым фишинговым атакам в соцсетях, и признавала, что одного из сотрудников всё же скомпрометировали. Однако компания не раскрывала подробностей и не упоминала, как именно кто-то мог повестись на уловки мошенников.
- Cредства из Ronin могут вывести, если пять из девяти валидаторов это одобрят, рассказывала компания Elliptic, анализирующая блокчейны. Хакеры завладели закрытыми криптографическими ключами, принадлежащими пяти валидаторам, чего было достаточно для кражи активов.
Однако изначально хакеры имели контроль лишь над четырьмя валидаторами — доступ к пятому они получили через Axie DAO, децентрализованную автономную организацию, созданную для поддержки игровой экосистемы.
Скамеры скамили скамеров, да выскамерили.
Вау... Децентрализация!
Эти nft поделки мало относятся к реальной децентрализации)
Надо отдать должное чувачкам. Вирус чере пдф-оффер. Красиво, блин. Да и в конце-концов это просто весело)
Поставьте себя на место пострадавших
Зачем?
"Да и в конце-концов это просто весело)"
Чего-чего они украли?
Не долларов же.
Чего надо украли, нормально всё
Обменял этот токен на любой другой из топа монет и растворился в цифровом пространстве 💁
Для тех, кому лень смотреть где эти токены листятся и почему ущерб в долларах
pdf-файл может содержать вирус? отстал я от жизни :(
в pdf, zip, docx и xlsx можно засунуть что угодно. И оно еще и запустится без спроса, само. Либо просто вчплывёт стандартное вордовское окошко с каким-то там текстом и кнопками "да"/"отмена" и очевидно почти все не глядя жмут "да"
а многие другие форматы могут только с виду казаться тем, что написано. Например, обычный джипег при двойном клике по нему может оказаться архивом, который уже пускает червей, пока ты ждешь, когда картинка откроется...
Страшно жить, если боишься быть взломанным... лучше вообще интернет отключить и все дырки в компьютере строительной пеной запенить.
И не только в компьютере
У doc\xls если отключен запуск скриптов - разве что-то выполнится?
А что внутре у файла ххх.pdf может быть опасное, тоже скрипты какие-то?
Криптопираты какие-то
Какой пиздец
Удивительно, что у Axie Infinity всего 9 валидаторов
самое интересное тут то, что в северной корее есть хакеры, вау