Крипто
Названый щит

Криптоплатформа Celsius подала заявление на банкротство после заморозки средств клиентов Статьи редакции

Пока процедура банкротства не закончится, активы пользователям, скорее всего, не вернут, считает WSJ.

  • «Подача заявления последовала за трудным, но необходимым решением Celsius в прошлом месяце приостановить вывод средств, переводы между счетами и обмен криптовалютой, чтобы стабилизировать бизнес и защитить клиентов», — заявила компания.

  • По словам гендиректора Celsius Алексея Машинского, это «правильное решение» и для компании, и для пользователей.

  • Согласно заявлению о банкротстве, Celsius располагает активами от $1 млрд до $10 млрд, столько же приходится на обязательства, число клиентов превышает 100 тысяч. У компании есть $167 млн наличными, чтобы «обеспечить достаточную ликвидность для поддержки определенных операций в процессе реструктуризации».
  • Как пишет The Wall Street Journal, счета клиентов скорее всего останутся замороженными по крайней мере до окончания процесса банкротства.
  • 13 июня Celsius временно запретила пользователям переводить и снимать средства из-за «экстремальных рыночных условий». В заявлении о банкротстве компания пояснила, что если бы не поступила так, то столкнулась бы с массовым изъятием депозитов: те, кто успел бы вывести активы первым, получил бы все выплаты, а остальным бы пришлось ждать.
Крипто
Pavel Komarovskiy
Крах Celsius: почему даже порномодель в команде крипто-банка не поможет заработать 18% годовых

У криптанов случился очередной скандал – с блэкджеком и этими самыми, о ком вы подумали: платформа Celsius закрысила $12 миллиардов, и никак не может понять – соскамилась она уже полностью, или пока только чуть-чуть. Разбираемся, что произошло, и какие выводы напрашиваются для всего крипторынка в целом.

Знакомьтесь, это Леша Машинский. Леша не любит обычные банки, поэтому он решил сделать свой крипто-банк Celsius – с блэкджеком и специалистами по институциональному кредитованию

#новость #celsius

836 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Написать комментарий...
Относительный лолипоп

Жалко клиентов

Ответить
Развернуть ветку
Edievsky

Тут хотя бы заморозка была, у нас тут банки деньги списывают за хранение

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Korzhanov

Да, непонятно кто ещё честнее поступает.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Знакомая стратегия: набрать денег, «заморозить» их, обанкротиться. Можно ещё в тюрьму сесть, но это не обязательно. Очень уж одну известную пирамиду имени Мавроди напомнило.
А вот после банкротства как они планируют возвращать деньги? И планируют ли? Весельчаки, блин, защитники клиентов.

Ответить
Развернуть ветку
La Lala

Когда не удержался и решил последовать удобной моде на заморозку

Ответить
Развернуть ветку
Igor Egorov

<<< те, кто успел бы вывести активы первым, получил бы все выплаты, а остальным бы пришлось ждать. 
А теперь ждать будут все, а не некоторые

Ответить
Развернуть ветку
Lukas Dexter

Как обычно скам 😁 Мечты о безделье и богатстве рушатся на глазах. Биткоин по 1 млн долларов так и не стал реальностью😂

Ответить
Развернуть ветку
Marat Nigametzianov

Все, что нужно знать о любой криптохуйне. Все еще остались люди, кто этим пользуется и верит в светлое криптобудущее.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 8 комментариев
null