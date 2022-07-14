Криптоплатформа Celsius подала заявление на банкротство после заморозки средств клиентов Статьи редакции
Пока процедура банкротства не закончится, активы пользователям, скорее всего, не вернут, считает WSJ.
- «Подача заявления последовала за трудным, но необходимым решением Celsius в прошлом месяце приостановить вывод средств, переводы между счетами и обмен криптовалютой, чтобы стабилизировать бизнес и защитить клиентов», — заявила компания.
По словам гендиректора Celsius Алексея Машинского, это «правильное решение» и для компании, и для пользователей.
- Согласно заявлению о банкротстве, Celsius располагает активами от $1 млрд до $10 млрд, столько же приходится на обязательства, число клиентов превышает 100 тысяч. У компании есть $167 млн наличными, чтобы «обеспечить достаточную ликвидность для поддержки определенных операций в процессе реструктуризации».
- Как пишет The Wall Street Journal, счета клиентов скорее всего останутся замороженными по крайней мере до окончания процесса банкротства.
- 13 июня Celsius временно запретила пользователям переводить и снимать средства из-за «экстремальных рыночных условий». В заявлении о банкротстве компания пояснила, что если бы не поступила так, то столкнулась бы с массовым изъятием депозитов: те, кто успел бы вывести активы первым, получил бы все выплаты, а остальным бы пришлось ждать.
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Жалко клиентов
Тут хотя бы заморозка была, у нас тут банки деньги списывают за хранение
Да, непонятно кто ещё честнее поступает.
Знакомая стратегия: набрать денег, «заморозить» их, обанкротиться. Можно ещё в тюрьму сесть, но это не обязательно. Очень уж одну известную пирамиду имени Мавроди напомнило.
А вот после банкротства как они планируют возвращать деньги? И планируют ли? Весельчаки, блин, защитники клиентов.
Когда не удержался и решил последовать удобной моде на заморозку
<<< те, кто успел бы вывести активы первым, получил бы все выплаты, а остальным бы пришлось ждать.
А теперь ждать будут все, а не некоторые
Как обычно скам 😁 Мечты о безделье и богатстве рушатся на глазах. Биткоин по 1 млн долларов так и не стал реальностью😂
Все, что нужно знать о любой криптохуйне. Все еще остались люди, кто этим пользуется и верит в светлое криптобудущее.