В США арестовали менеджера Coinbase за использование внутренней информации для покупки токенов Статьи редакции
Меньше, чем за год сотрудник криптобиржи и его друзья заработали $1 млн.
- Полиция США арестовала менеджера по продуктам Coinbase Ишана Вахи после обвинений в использовании инсайдерской информации для торговли, пишет Bloomberg.
- По версии властей, Вахи рассказывал брату и другу, какие токены должны поступить в обращение на биржу. Они использовали информацию, чтобы купить криптовалюту заранее до роста её курса. С июня 2021 года по апрель 2022 года обвиняемые заработали больше $1 млн. Перед допросом Вахи пытался улететь из США в Индию, но его задержали в аэропорту.
- По данным Комиссии по ценным бумагам США, правила Coinbase запрещают сотрудникам торговать или передавать другим внутреннюю информацию. Компания помогала властям в расследовании.
- Самый дорогой токен, которым торговали обвиняемые — Amp, созданный на основе Ethereum с рыночной капитализацией в $700 млн.
- В сентябре 2021 года платформа для торговли NFT-предметами OpenSea начала внутреннее расследование после того, как пользователь Twitter обвинил директора по продукту компании в использовании внутренней информации для спекуляций.
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Самое интересное в этом материале то, чего в нём нет ))) а именно, как было доказан факт инсайдерской торговли его родственников
Проверяют движения на счетах родственников... Было 100 тысяч долларов - стало млн долларов... Стали проверять... Откуда доход... Можно же проверить куда ушли деньги и откуда пришли... На платформу, из платформы...
А вы точно из ФБР?
Крипта же полностью анонимна )
В США часто такие истории происходят. Какой-нибудь брат жены сотрудника инвестфонда купил акции перед ростом и потом продал. Просто там это отслеживается куда тщательнее.
Пишут, что муж Пелоси таким балуется. Но его почему-то не проверяют
Так это у него чуйка хорошая, да и просто везет: два туза в руке, еще три на столе.
SEC умеет. Примеров тому сотни. Там регулятор за 100+ лет надзора внезапные богатства находить и объяснять научился
Не поделился? Ну банально же...
Да это шутка. 1 млн$ wtf… это общеизвестный факт что перед листингом на coinbase сотрудники закупаются. Только там сумы значительно крупнее, а это вершина айсберга.
Показательная порка индуса белыми господами, ну же, разве не очевидно?)
Скорее показательная порка индуса нижней касты индусами более высшей касты
"Общеизвестный факт" подтвержден чем-то кроме домыслов?
Пирамида МММ... Если кто-то думает что это другое...
Шёл к успеху.... Не фартануло
Иван Вахи? Не, показалось 😁
не, ну чуваку нао было как-то монетизироваться то