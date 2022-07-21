Крипто
Маша Цепелева

В США арестовали менеджера Coinbase за использование внутренней информации для покупки токенов Статьи редакции

Меньше, чем за год сотрудник криптобиржи и его друзья заработали $1 млн.

  • Полиция США арестовала менеджера по продуктам Coinbase Ишана Вахи после обвинений в использовании инсайдерской информации для торговли, пишет Bloomberg.
  • По версии властей, Вахи рассказывал брату и другу, какие токены должны поступить в обращение на биржу. Они использовали информацию, чтобы купить криптовалюту заранее до роста её курса. С июня 2021 года по апрель 2022 года обвиняемые заработали больше $1 млн. Перед допросом Вахи пытался улететь из США в Индию, но его задержали в аэропорту.
  • По данным Комиссии по ценным бумагам США, правила Coinbase запрещают сотрудникам торговать или передавать другим внутреннюю информацию. Компания помогала властям в расследовании.
  • Самый дорогой токен, которым торговали обвиняемые — Amp, созданный на основе Ethereum с рыночной капитализацией в $700 млн.
  • В сентябре 2021 года платформа для торговли NFT-предметами OpenSea начала внутреннее расследование после того, как пользователь Twitter обвинил директора по продукту компании в использовании внутренней информации для спекуляций.

#новость #coinbase

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18 комментариев
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 Pavel Rekunov

Самое интересное в этом материале то, чего в нём нет ))) а именно, как было доказан факт инсайдерской торговли его родственников

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Ольга Федченко

Проверяют движения на счетах родственников... Было 100 тысяч долларов - стало млн долларов... Стали проверять... Откуда доход... Можно же проверить куда ушли деньги и откуда пришли... На платформу, из платформы...

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Головной кран

А вы точно из ФБР?

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Миша Магадан

Крипта же полностью анонимна )

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Alexandr

В США часто такие истории происходят. Какой-нибудь брат жены сотрудника инвестфонда купил акции перед ростом и потом продал. Просто там это отслеживается куда тщательнее.

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Andrew van de Kamp

Пишут, что муж Пелоси таким балуется. Но его почему-то не проверяют

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Балкон.Ру
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Бублик

Так это у него чуйка хорошая, да и просто везет: два туза в руке, еще три на столе.

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Ватник Наизнанку

SEC умеет. Примеров тому сотни. Там регулятор за 100+ лет надзора внезапные богатства находить и объяснять научился

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Дмитрий

Не поделился? Ну банально же...

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Крипто Влади

Да это шутка. 1 млн$ wtf… это общеизвестный факт что перед листингом на coinbase сотрудники закупаются. Только там сумы значительно крупнее, а это вершина айсберга.

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Олег Комаров

Показательная порка индуса белыми господами, ну же, разве не очевидно?)

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Бублик

Скорее показательная порка индуса нижней касты индусами более высшей касты

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Ватник Наизнанку

"Общеизвестный факт" подтвержден чем-то кроме домыслов?

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Ольга Федченко

Пирамида МММ... Если кто-то думает что это другое...

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Bloody Kalash

Шёл к успеху.... Не фартануло

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Lukas Dexter

Иван Вахи? Не, показалось 😁

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Псков Бурито

не, ну чуваку нао было как-то монетизироваться то

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