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После запрета NFT в Minecraft цена одного из самых популярных игровых токенов упала на 70% за сутки Статьи редакции

Создатели проекта, заработавшего миллионы долларов, заявили, что не ожидали ничего подобного от Microsoft и Mojang. В это время владельцы NFT массово избавляются от активов.

  • 20 июля 2022 года студия Mojang объявила о том, что запрещает интеграцию блокчейна и создание NFT в Minecraft. Разработчики приняли такое решение, поскольку «NFT противоречит основам Minecraft», подчеркнув, что весь контент должен быть доступен всем игрокам.
  • Спустя сутки стало известно, что от этого сильнее всего пострадал проект NFT Worlds, который позволял покупать токены, привязанные к уникальным игровым мирам Minecraft. Капитализация проекта упала более чем на 70% за 24 часа. Минимальная цена токена за сутки снизилась в три раза — с 3 ETH ($4500) до 1 ETH ($1500).

  • При этом количество транзакций 21 июля выросло в 34 раза по сравнению с предыдущим днём. Владельцы NFT стали массово продавать свои цифровые активы, в том числе по сниженным ценам. По состоянию на 21 июля средняя стоимость токена составила 1,05 ETH ($1500), тогда как ещё в апреле 2022 года она была равна 11,8 ETH ($18 тысяч). Максимальная цена NFT за всё время — 20 ETH ($30 тысяч).

  • Создатели NFT Worlds опубликовали открытое письмо к владельцам токенов, призвав их не паниковать. Представители проекта отметили, что совсем не ожидали подобного решения от Microsoft и Mojang. Они сообщили, что у стартапа есть план дальнейших действий на случай, если не смогут договориться с разработчиками Minecraft. Авторы NFT Worlds в том числе рассматривают возможность перенести свою инфраструктуру в другую игру, схожую с «песочницей» Mojang.

  • Судя по сообщениям в соцсетях, далеко не все владельцы токенов считают, что у создателей NFT Worlds получится справиться с ситуацией. По словамнекоторых, высокая цена цифровых активов формировалась исключительно из-за большой популярности Minecraft, чего не будет при переходе на другую платформу.

#новость #minecraft #nft

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16 комментариев
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 Тимур Ежовский

Это правда важная новость достойная пуш уведомления?

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Марат Яз

Ну а вдруг ты в этом NFT на всю котлету)

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Дмитрий

Упасигосподь. Частные деньги это происки сатаны. Это как заочное отпевание.

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Марат Яз

"Частные деньги это происки сатаны."

Свидетели секты ФРС США приглашаются в комментарии...

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Дмитрий

Play to Earn между прочим набирает обороты как тема, многие уже в курсе 😅😉

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Alexander Honcharov

P2E уже успел закопаться, решив, по всей видимости, не учитывать мнения туземунщиков )

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Марат Яз

"заявили, что не ожидали ничего подобного от Microsoft"

САТЬЯ что ты НАДЕЛАЛ)

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Здесь могла быть Ваша Реклама

ДеNFTнизация же.

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Константин Приветов

NFT - синоним слов "развод", "обман", "для лохов".

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Дмитрий

Ох уж эти пирамиды. Как раньше было в Египте просто. Берешь и 30 лет, проект... Горя не знали люди)

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Марат Яз

И до сих пор не соскамились главное...умели люди

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Anton

Рухнула пирамидка. ожидаемо же

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Kerkeng
«NFT противоречит основам Minecraft», подчеркнув, что весь контент должен быть доступен всем игрокам.

Тем временем Bedrock Edition,которая мало того,что дороже издания Java,так еще и карты со скинами платные. Если кто не знает,в Java Edition ты просто покупаешь лицензию и делаешь что хочешь с майнкрафтом(хотя можно и не покупать,она только для входа на лицензионные сервера)

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Александр Беляев

Отличное решение! NFT в Майнкрафте — несусветная ересь (как, впрочем, и само NFT), противоречащая концепции игры. Игре уже более 10 лет, и она отлично развивалась без этого всего, эта спекулятивная NFT-надстройка ей даром не нужна. И да, в игре все миры уникальные (судя по статье, токены привязывались к мирам), если использовались разные ключи генерации мира (сиды). Так работает генератор мира. И миров этих почти бесконечное количество. И не нужен никакой токен, чтоб создать у себя такой же мир, вам нужен лишь его сид и такая же версия (и такие же моды, если необходимо).

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Император Нолимоций

Документалка о тех, у кого сп^здили крипту или обнулили NFT с веселыми бобрами:

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Grigoriy Malyshev

метаверс здорового человека

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