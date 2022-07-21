При этом количество транзакций 21 июля выросло в 34 раза по сравнению с предыдущим днём. Владельцы NFT стали массово продавать свои цифровые активы, в том числе по сниженным ценам. По состоянию на 21 июля средняя стоимость токена составила 1,05 ETH ($1500), тогда как ещё в апреле 2022 года она была равна 11,8 ETH ($18 тысяч). Максимальная цена NFT за всё время — 20 ETH ($30 тысяч).