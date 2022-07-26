Минэкономики запланировало урегулировать правовой статус NFT Статьи редакции
Понятие хотят ввести в Гражданский кодекс.
- Минэкономики, ЦБ и представители бизнес-сообщества обсуждали правовое определение NFT на заседании рабочей группы в АНО «Цифровая экономика». Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на презентацию, которую представили на заседании.
- Минэкономики хочет урегулировать в законодательстве правовой статус NFT, возможность их выпуска, вопросы регулирования и обращения, а также защиты прав обладателей токенов. Поправки планируют внести в Гражданский кодекс России, закон «О цифровых финансовых активах» и в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» до конца 2024 года.
- «В ходе обсуждения инициативу в целом поддержали»,— заявили в Минэкономики. Представители «ВКонтакте» отметили, что правовая неопределенность не способствует развитию проектов в этой сфере. В мае соцсеть занялась разработкой маркетплейса для NFT-токенов.
- В ЦБ считают, что вопрос регулирования NFT находится в компетенции Минфина и ЦБ. В Минфине заявили изданию, что не занимаются разработкой регулирования NFT.
- В мае депутаты от партии «Новые люди» уже предлагали закрепить понятие технологии NFT в ГК, распространив на них законодательство по охране интеллектуальной собственности. Проект запланирован к рассмотрению на октябрь.
Сами участники рынка NFT относятся к идее изменения его регулирования настороженно. Изменения могут сильно сузить функционал NFT, сведя его фактически только к предметам искусства, опасается управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин, подчеркивая, что «отрасли требуется более гибкое и конкретное правовое регулирование».
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«Минэкономики хочет урегулировать в законодательстве правовой статус NFT...» – а также взимание налогов, акциза (пуркуа бы не па?) и сборов (-:
Я удивлен, как они чуют запах денег.
Они не чуют, у них есть орган, который встаёт, в предчувствие денег.
А как кончают всем известно.🤣🤣🤣
Ну, на безрыбье нюх у них делает иксы не хуже BAYC! 😅😅😅
мне кажется раньше нужно было шевелиться,сейчас цена картинок этих падает
Оу, my [email protected] god! 😅😅😅 Кто же возглавит наплывающее РосЭнФэТэ??? 🤩 Кто из сыновей/дочерей «великих» ещё не имеет модно-хлебной кормушки? 🤔😏
Скорее всего ВКонтакте
Не думаю. ВКонтакте итак уже засижен «приближёнными» по самое немогу 😅 вряд ли им ещё кусок свежий отвалят. Есть и еще желающие. У генерала, как гррится, свои внуки есть ☝️😅
В новости указано, что ВК с мая занимается площадкой для НФТ-токенов
А, в этом плане. Ну, где то их демонстрировать то нужно, разумеется. Да
- здравствуйте, вы регулируете нфт токены?
- нет, просто показываем
- красивое
Красивое или красное?
Если ВКонтакте, то говнастое
Тогда коричневый с красным оттенком.🤣
Именно!
Рад, что вы согласны.🙂👍
Статус "отмывочная" подойдёт, думаю.
Вы попали в десятку.🙂👍
прачечная
В прачечную отбеливать.
Прачечная на блокчейне!)
Везде работает отлично.🙂
Не регулировать надо эти шараги, а закрывать, чтобы люди свои деньги вкладывали во что-то действительно ценное, а не в воздух. Хайп пройдет, все потеряет ценность также быстро, как и появилось
Я не сказал бы, что вы хороший маркетолог.
Ну, может, он маркетолог тинькофф инвестиций.)
Я не знаю. Что вижу, то и пишу. 🙂
Да, пусть вкладывают свои капиталы с обедов в рунеток!
вот да - пущай в газпромовские акции вкладывают - тем более технология уже отработана: вначале утвердить дивы, а когда хомячки затарятся > взять и отменить = профит
С авторским правом для начала разобрались бы.
Этим лишь бы только чёнить зарегулировать
Кому этим? У государства функция такая – регулировать.
Всё что не регулируется, либо вне закона, либо, по мнению государства, не существует.
Все права на получение денег с NFT передадут компании Михалкова.
Правообладатели могут обращаться за своей долей, за вычетом 70% на административные расходы по защите авторских прав, каждую пятую среду четного месяца от 13:30 - до 15:30, обеденный перерыв с 14:00 до 15:00.
Предварительно получить справки в МВД и ФСБ, что ты не гей, топишь за СВО, не судим, не привлекался и вообще патриот.
Нарком НФТ
Слоупоки.
какое-то у Минэкономики позднее зажигание
Пусть сначала правовой статус существования фашисткого деда на троне урегулирует
Совсем ебанулись чтоли?