Сами участники рынка NFT относятся к идее изменения его регулирования настороженно. Изменения могут сильно сузить функционал NFT, сведя его фактически только к предметам искусства, опасается управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин, подчеркивая, что «отрасли требуется более гибкое и конкретное правовое регулирование».