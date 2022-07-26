Крипто
TJ

Минэкономики запланировало урегулировать правовой статус NFT Статьи редакции

Понятие хотят ввести в Гражданский кодекс.

  • Минэкономики, ЦБ и представители бизнес-сообщества обсуждали правовое определение NFT на заседании рабочей группы в АНО «Цифровая экономика». Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на презентацию, которую представили на заседании.
  • Минэкономики хочет урегулировать в законодательстве правовой статус NFT, возможность их выпуска, вопросы регулирования и обращения, а также защиты прав обладателей токенов. Поправки планируют внести в Гражданский кодекс России, закон «О цифровых финансовых активах» и в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» до конца 2024 года.
  • «В ходе обсуждения инициативу в целом поддержали»,— заявили в Минэкономики. Представители «ВКонтакте» отметили, что правовая неопределенность не способствует развитию проектов в этой сфере. В мае соцсеть занялась разработкой маркетплейса для NFT-токенов.
  • В ЦБ считают, что вопрос регулирования NFT находится в компетенции Минфина и ЦБ. В Минфине заявили изданию, что не занимаются разработкой регулирования NFT.
  • В мае депутаты от партии «Новые люди» уже предлагали закрепить понятие технологии NFT в ГК, распространив на них законодательство по охране интеллектуальной собственности. Проект запланирован к рассмотрению на октябрь.

  • Сами участники рынка NFT относятся к идее изменения его регулирования настороженно. Изменения могут сильно сузить функционал NFT, сведя его фактически только к предметам искусства, опасается управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин, подчеркивая, что «отрасли требуется более гибкое и конкретное правовое регулирование».

#новость #nft

1698 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
39 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

«Минэкономики хочет урегулировать в законодательстве правовой статус NFT...» – а также взимание налогов, акциза (пуркуа бы не па?) и сборов (-:

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Я удивлен, как они чуют запах денег.

Ответить
Развернуть ветку
Lombardian

Они не чуют, у них есть орган, который встаёт, в предчувствие денег.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

А как кончают всем известно.🤣🤣🤣

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Sloboda

Ну, на безрыбье нюх у них делает иксы не хуже BAYC! 😅😅😅

Ответить
Развернуть ветку
Александр Ефремов

мне кажется раньше нужно было шевелиться,сейчас цена картинок этих падает

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Sloboda

Оу, my [email protected] god! 😅😅😅 Кто же возглавит наплывающее РосЭнФэТэ??? 🤩 Кто из сыновей/дочерей «великих» ещё не имеет модно-хлебной кормушки? 🤔😏

Ответить
Развернуть ветку
Молочный огонь

Скорее всего ВКонтакте

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Sloboda

Не думаю. ВКонтакте итак уже засижен «приближёнными» по самое немогу 😅 вряд ли им ещё кусок свежий отвалят. Есть и еще желающие. У генерала, как гррится, свои внуки есть ☝️😅

Ответить
Развернуть ветку
Молочный огонь

В новости указано, что ВК с мая занимается площадкой для НФТ-токенов

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri Sloboda

А, в этом плане. Ну, где то их демонстрировать то нужно, разумеется. Да

Ответить
Развернуть ветку
Молочный огонь

- здравствуйте, вы регулируете нфт токены?
- нет, просто показываем
- красивое

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Красивое или красное?

Ответить
Развернуть ветку
Молочный огонь

Если ВКонтакте, то говнастое

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Тогда коричневый с красным оттенком.🤣

Ответить
Развернуть ветку
Молочный огонь

Именно!

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Рад, что вы согласны.🙂👍

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Статус "отмывочная" подойдёт, думаю.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Вы попали в десятку.🙂👍

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Мазур

прачечная

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

В прачечную отбеливать.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Мазур

Прачечная на блокчейне!)

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Везде работает отлично.🙂

Ответить
Развернуть ветку
Маркетолог

Не регулировать надо эти шараги, а закрывать, чтобы люди свои деньги вкладывали во что-то действительно ценное, а не в воздух. Хайп пройдет, все потеряет ценность также быстро, как и появилось

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Я не сказал бы, что вы хороший маркетолог.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Vasilev

Ну, может, он маркетолог тинькофф инвестиций.)

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Я не знаю. Что вижу, то и пишу. 🙂

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Кондратьев

Да, пусть вкладывают свои капиталы с обедов в рунеток!

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Карпов

вот да - пущай в газпромовские акции вкладывают - тем более технология уже отработана: вначале утвердить дивы, а когда хомячки затарятся > взять и отменить = профит

Ответить
Развернуть ветку
Праздничный жар
а также защиты прав обладателей токенов

С авторским правом для начала разобрались бы.

Ответить
Развернуть ветку
Праздничный жар

Этим лишь бы только чёнить зарегулировать

Ответить
Развернуть ветку
Artem Tuichiev

Кому этим? У государства функция такая – регулировать.
Всё что не регулируется, либо вне закона, либо, по мнению государства, не существует.

Ответить
Развернуть ветку
Случайный пёс_анон

Все права на получение денег с NFT передадут компании Михалкова.
Правообладатели могут обращаться за своей долей, за вычетом 70% на административные расходы по защите авторских прав, каждую пятую среду четного месяца от 13:30 - до 15:30, обеденный перерыв с 14:00 до 15:00.

Ответить
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

Предварительно получить справки в МВД и ФСБ, что ты не гей, топишь за СВО, не судим, не привлекался и вообще патриот.

Ответить
Развернуть ветку
Lidia Khomchenko

Нарком НФТ

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Коршев

Слоупоки.

Ответить
Развернуть ветку
Stanislav Barkov

какое-то у Минэкономики позднее зажигание

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav S

Пусть сначала правовой статус существования фашисткого деда на троне урегулирует

Ответить
Развернуть ветку
Marat Nigametzianov

Совсем ебанулись чтоли?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 39 комментариев
null