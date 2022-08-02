Ты нанимаешь подрядчика, тот нанимает субподрядчика, в процессе кого-то из их сотрудников забывают авторизовать и прописать в договоре, и в итоге получается, что доступ к системе и данным о её работе получает кто-то, с кем нет никаких документальных договоренностей. То есть «ломать систему должен был Иванов, а помогал ему в итоге сидящий за соседним столом Сидоров, которого в договоре нет.

«Предъявить» за такой тест и назвать его взломом могут. Насколько это этично — не мне судить.