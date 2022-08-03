Robinhood уволит 23% сотрудников из-за спада рынка криптовалют и инфляции Статьи редакции
До этого компания уже сократила штат на 9%.
- Об увольнениях заявил гендиректор и сооснователь компании Влад Тенев в блоге. В апреле онлайн-брокер уже объявлял о сокращении 9% персонала. С начала 2022 года Robinhood сократила более 1000 рабочих мест.
- Компания увеличила штат почти до 3900 человек в первом квартале 2022 года с примерно 700 человек в конце 2019 года и сейчас работает «с большим количеством сотрудников, чем необходимо», сказал Тенев.
- Увольнения в основном пройдут в операционных подразделениях, маркетинге и разработке программных продуктов. Тенев связывает ухудшение макроэкономической среды «с рекордной за 40 лет инфляцией и обвалом рынка криптовалют», которая привела к сокращению активности клиентов.
- В финансовом отчёте за второй квартал брокер сообщил о сокращении активных пользователей платформы в месяц на 34% год к году, до 14 млн человек. Выручка упала на 44%, до $318 млн.
- Robinhood разрешает пользователям совершать операции с криптовалютой с 2019 года. В январе 2022 года сервис запустил бета-тестирование криптовалютных кошельков.
- В июне криптобиржа Coinbase объявила о сокращении штата на 18%
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Вы не поняли! Они уволят богатых сотрудников и на их место наймут бедных сотрудников! С тем же функционалом, но меньшей зарплатой.
Мне кажется, что вы очень далеко сможете пройти с такими идеями)
Я живу в России! Я уже далеко пошел
все правильно же он сказал! этож Робин Гуд!
До босса вертолёта дойти сможет.
Чем они все там занимаются?))
Прибыль считают? Покупаю за рубль, продаю за 99 копеек. Маржу ещё не считал, но обороты огромные.
Покупаю за рубль, продаю за три... на эти 2% и живу!
Хернёй.
Чем занимаются 120к штатных + 120 тата консалтинг зайчиков в Гугле 30 лет?
Число сотрудников ▲139 995 чел. (31 марта 2021)
Да нет, крипта наше будущее, новая нефть, NEXT BIG THING, и скоро весь мир будет в крипте, что-то перепутали наверное.
криптово
как то неблагородно Робин гуд
Вот это новости — у крипты спад? Они же говорили: это круто, надёжно и сверхприбыльно.
Сарказм, разумеется.
Как Вовочка такое допускает!
Совершенно непонятно (-:
С учётом того, как зашкварно они себя проявили в ситуации с GameStop странно что у них вообще такая выручка ещё есть 😏
И всем «предсказателям крипто-краха» замечу, что Robinhood это вообще не крипто-платформа 😅 учите матчасть и не позорьтесь, чесслово
Криптовалютчики должны страдать.
От чего многих удивляет раздутый штат? Сотрудников в основной причине берут на расширение, потому что для текучки хватает и своих. А если расширения нет из-за спада, что с этой оравой делать? Так что, логично, что везде идут сокращения несмотря на то, что недавно их брали: нет расширения, не нужны сотрудники.
Тревожный звоночек, впрочем какой не тревожный в наше время, закупимся на низах и дальше будем сидеть
Покатились, получается
Дайте угадаю, это все только во благо, да?
Что-то пошло не так😎