Крипто
Маша Цепелева

Robinhood уволит 23% сотрудников из-за спада рынка криптовалют и инфляции Статьи редакции

До этого компания уже сократила штат на 9%.

  • Об увольнениях заявил гендиректор и сооснователь компании Влад Тенев в блоге. В апреле онлайн-брокер уже объявлял о сокращении 9% персонала. С начала 2022 года Robinhood сократила более 1000 рабочих мест.
  • Компания увеличила штат почти до 3900 человек в первом квартале 2022 года с примерно 700 человек в конце 2019 года и сейчас работает «с большим количеством сотрудников, чем необходимо», сказал Тенев.
  • Увольнения в основном пройдут в операционных подразделениях, маркетинге и разработке программных продуктов. Тенев связывает ухудшение макроэкономической среды «с рекордной за 40 лет инфляцией и обвалом рынка криптовалют», которая привела к сокращению активности клиентов.
  • В финансовом отчёте за второй квартал брокер сообщил о сокращении активных пользователей платформы в месяц на 34% год к году, до 14 млн человек. Выручка упала на 44%, до $318 млн.
  • Robinhood разрешает пользователям совершать операции с криптовалютой с 2019 года. В январе 2022 года сервис запустил бета-тестирование криптовалютных кошельков.
  • В июне криптобиржа Coinbase объявила о сокращении штата на 18%

#новость #robinhood

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25 комментариев
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 Rabbit Rabbin

Вы не поняли! Они уволят богатых сотрудников и на их место наймут бедных сотрудников! С тем же функционалом, но меньшей зарплатой.

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Дмитрий Леонов

Мне кажется, что вы очень далеко сможете пройти с такими идеями)

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Rabbit Rabbin

Я живу в России! Я уже далеко пошел

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Ащьф Лштшфум

все правильно же он сказал! этож Робин Гуд!

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John Doe

До босса вертолёта дойти сможет.

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Yy Kk
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ЯжПрограммист
Штат 3900

Чем они все там занимаются?))

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Sergeant Ding

Прибыль считают? Покупаю за рубль, продаю за 99 копеек. Маржу ещё не считал, но обороты огромные.

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ЯжПрограммист

Покупаю за рубль, продаю за три... на эти 2% и живу!

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Вадим Д.

Хернёй.

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Невкусно и грустно

Чем занимаются 120к штатных + 120 тата консалтинг зайчиков в Гугле 30 лет?

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Pavel Petel

Число сотрудников ▲139 995 чел. (31 марта 2021)

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ЯжПрограммист

Да нет, крипта наше будущее, новая нефть, NEXT BIG THING, и скоро весь мир будет в крипте, что-то перепутали наверное.

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неформат

криптово

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Dima Katin

как то неблагородно Робин гуд

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Вадим Д.

Вот это новости — у крипты спад? Они же говорили: это круто, надёжно и сверхприбыльно.
Сарказм, разумеется.

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Romakov

Как Вовочка такое допускает!

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Вадим Д.

Совершенно непонятно (-:

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Dimitri Sloboda

С учётом того, как зашкварно они себя проявили в ситуации с GameStop странно что у них вообще такая выручка ещё есть 😏
И всем «предсказателям крипто-краха» замечу, что Robinhood это вообще не крипто-платформа 😅 учите матчасть и не позорьтесь, чесслово

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Слегка Придурковатый

Криптовалютчики должны страдать.

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Jeliare

От чего многих удивляет раздутый штат? Сотрудников в основной причине берут на расширение, потому что для текучки хватает и своих. А если расширения нет из-за спада, что с этой оравой делать? Так что, логично, что везде идут сокращения несмотря на то, что недавно их брали: нет расширения, не нужны сотрудники.

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Pietro Aretino

Тревожный звоночек, впрочем какой не тревожный в наше время, закупимся на низах и дальше будем сидеть

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Илья Рыбаков

Покатились, получается

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Lisa Franceva

Дайте угадаю, это все только во благо, да?

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Chapaka

Что-то пошло не так😎

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