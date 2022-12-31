Какие уроки можно вынести из потрясений и что будет с криптовалютой в 2023-м.

{"id":476145,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":476145,"gtm":null} 235 просмотров

2022 год выдался непростым для всех — и криптовалютный рынок не исключение. Если в 2021-м двигателем его роста были тяга к риску и свободные деньги, которые некуда было тратить в пандемию, то теперь регуляторы поднимали ставки, из-за чего дорожали кредиты, а экономическая нестабильность вынуждала вкладчиков переключаться на более предсказуемые активы.

Уже к концу второго квартала капитализация крипторынка упала более чем на $1 трлн и на начало декабря составляла всего $858,4 млрд. Торговые и кредитные платформы банкротились друг за другом, а инвесторы теряли и деньги, и доступ к тому, что осталось.

По данным CoinShares, в 2021 году приток инвестиций в криптофонды составил $9,1 млрд, а в 2022-м — $498 млн.

Участники рынка называют текущий период криптозимой и говорят, что это типичное для цикличной экономики явление: за упадком вновь последует подъём. Но эксперты не исключают, что зима перерастёт в «ледниковый период», и называют год «катастрофическим» для крипты: раздутый займами пузырь, по их словам, лопнул, обнажив «структурные недостатки отрасли».

Чем запомнился крипторынок в 2022 году

Крах экосистемы Terra как катализатор всеобщего криптоколлапса

В мае стейблкойн TerraUSD с тикером UST временно утратил алгоритмическую привязку к доллару США после того, как один из его держателей продал активы на сумму почти в $300 млн. На фоне краха UST цена дочерней монеты Luna, которую компания использовала для стабилизации UST, упала почти до нуля — с $80 до $0,01.

Обвал обеих монет за неделю лишил инвесторов $40 млрд и обвалил капитализацию всего рынка почти на $700 млрд.

Позже суд в Южной Корее выдал ордер на арест создателя активов До Квона — из-за подозрений в мошенничестве. До Квон до сих пор в бегах, но несмотря на всё успел перезапустить проект, назвав это шансом «восстать из пепла».

Причина, по которой инвесторы изначально бросились покупать активы компании и не ждали подвоха, — это возможность держать их под 20% в дочернем криптобанке До Квона Anchor.

Финансы Павел Комаровский 12 мая «Я не халявщик, я партнер»: как обещали надежные 20% годовых в долларах на блокчейне, и почему всё развалилось В этой статье мы сначала разберемся, откуда берется такая чудесная доходность, и как ее люди получают. А потом посмотрим в прямом эфире, как выглядит деконструкция финансовой пирамиды UST/Luna (мемы прилагаются!). До Квон, мысленно представляющий себя мировым гегемоном будущего крипторейха

Банкротство Voyager Digital, Celsius Network и Three Arrows Capital

В июне лендинговая платформа Celsius Network, также предлагавшая клиентам двузначные процентные ставки по вкладам вплоть до 30%, объявила о приостановке вывода денег «из-за экстремальных рыночных условий» — слишком высокой волатильности валют, в том числе биткоина и эфира.

На фоне этого цена её нативного токена обвалилась на 50% с $0,47 до $0,09. Уже в июле Celsius Network, которая когда-то держала $20 млрд в активах, подала на банкротство.

В том же месяце банкротом объявить себя решил ещё один криптокредитор и брокер с высокими ставками — Voyager Digital. Компания рассказала, что не может вернуть заём в размере свыше $660 млн, выданный хедж-фонду Three Arrows Capital, — даже частично.

Three Arrows Capital использовала такие кредиты, чтобы делать рискованные ставки с надеждой на рост котировок. Однако после обвала рынка из-за До Квона вложения хедж-фонда не окупились. В итоге компания объявила о ликвидации и невозможности вернуть долги.

Помимо названных проектов, от краха UST и Luna и последующих банкротств пострадали также биржи CoinFLEX, BitMEX и Deribit, инвестподразделения Coinbase, Binance и Galaxy Digital, кредиторы BlockFi и Hodlnaut, фонды Hashed и Pantera, а также торговая платформа Jump.

Это очередное доказательство тесной связи игроков криптомира несмотря на разговоры о децентрализации и независимости, считает Bloomberg.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Провал FTX, которая пыталась помочь всем, но не смогла помочь даже себе

Биржа FTX Сэма Бэнкмана-Фрида — одна из крупнейших на рынке — работала как полноценный маркетплейс, где торговали не только монетами и токенами, но и сложными деривативами. Там же предлагали счета с обещанием высокой доходности.

В январе FTX оценивали в $32 млрд, а среди её инвесторов числились как акулы рынка вроде Sequoia, Paradigm, Lightspeed Venture Partners, Temasek, SoftBank и Tiger Global, так и, например, независимая организация из канадского Онтарио, которая занималась пенсиями для учителей. Это говорило об одном: проекту доверяют.

FTX также славилась тем, что скупала проблемные компании: например, хотела выкупить Voyager Digital и одолжила $400 млн платформе BlockFi. Основатель тем временем жертвовал миллионы долларов политикам и говорил, что зарабатывает не для себя и однажды всё раздаст.

Всё изменилось в ноябре 2022-го, когда издание Coindesk рассказало, что капитал биржи и связанной с ней фирмы Alameda Research по большей части состоит из нативного токена FTX и по сути ничем не подкреплён. На фоне новостей владелец Binance Чанпэн Чжао объявил, что продаст FTX на сумму около $500 млн.

Стоимость нативного токена FTX обвалилась, а сама биржа закрыла вывод средств и попросила Binance помочь с ликвидностью. Та сначала согласилась, а через день передумала, сославшись на неправильное обращение FTX с клиентскими средствами.

Биржа Бэнкмана-Фрида и связанные с ней фирмы подали на банкротство (в том числе и BlockFi), основателю теперь грозит до 115 лет тюрьмы, а Voyager Digital вынуждена искать нового покупателя.

Финансы Павел Комаровский 11 ноя Как кудрявый пухляш сломал крипту: самая полная история краха биржи FTX На крипторынках фонтаном льется кровь, инвесторы глотают валидол – и всему виной один пухлощекий пацан, который в 30 лет стал практически самым богатым и могущественным криптаном в мире. Объясняю, каким образом состояние Сэма Бэнкмана-Фрида почти полностью испарилось за пару дней (вместе c $200 млрд криптанского капитала), и что всё это значит. Дамы и господа, Сэм Бэнкман-Фрид – в буквальном смысле гений, миллиардер и филантроп (впрочем, гениальность оказалась в итоге под вопросом, миллиардерство уже по большей части в прошлом, а насчет филантропии даже не спрашивайте…)

Обвал криптокотировок и падение интереса к NFT

В конце 2021 года биткоин стоил почти $69 тысяч, а в 2022-м потерял более 60% стоимости: в январе он упал до $34 тысяч, а 30 декабря торговался уже по $16,5 тысячи за монету.

В июле Tesla Илона Маска продала 75% своих биткоинов на сумму около $936 млн, поскольку обесценивание крипты занижало финансовые показатели компании.

В среднем с той же силой обвалились и другие популярные валюты: Dogecoin и Ether — более чем на 50% и 60% соответственно, Cardano — на 80%, а Solana — на 90% и больше.

По данным опроса CNBC, если в 2021 году всего 45% американцев считали крипту крайне рискованным активом, то в 2022-м этот показатель вырос до 60%.

Что до NFT, то ещё в январе месячный объём торгов на крупнейшем NFT-маркетплейсе OpenSea в сетях Ethereum и Polygon превысил рекордные $5 млрд. В сентябре же показатель составил уже около $350 млн, а цены на невзаимозаменяемые токены упали более чем на 90%.

Более пристальное внимание регуляторов к отрасли

Вот несколько наиболее знаковых законодательных подвижек, которые выделяет в своих итоговых материалах издание Decrypt:

В марте администрация президента США опубликовала указ Джо Байдена о регулировании цифровых активов. Он поручил разработать рекомендации, которые помогут защитить права инвесторов, смягчить риски и пресечь противозаконные практики.

Тогда же Комитет по экономическим и валютным вопросам Европейского парламента разработал проект, чтобы определить единый поход ЕС к контролю над индустрией. В октябре его приняли. Теперь разработчики крипты обязаны публиковать white paper — документ с информацией о проекте. Создатели стейблкоинов, помимо прочего, должны отвечать требованиям к капиталу. А крупные майнинговые компании обязаны отчитываться об используемых источниках энергии.

— документ с информацией о проекте. Создатели стейблкоинов, помимо прочего, должны отвечать требованиям к капиталу. А крупные майнинговые компании обязаны отчитываться об используемых источниках энергии. В апреле американские чиновники также представили законопроект, который позволил бы контролировать спотовые торги криптодеривативами на биржах вроде Coinbase и Kraken.

В августе Минфин США запретил американцам использовать миксер Tornado Cash, который помогает «путать» следы транзакций и тем самым повышает их анонимность. По словам ведомства, через сервис мошенники, а также хакеры из группы Lazarus Group отмывали деньги.

В ноябре губернатор Нью-Йорка подписала законопроект о двухлетнем моратории на майнинг с использованием невозобновляемых источников энергии.

Какие уроки можно вынести из криптопотрясений 2022 года

Издание Time считает, что этот год стал поучительным для участников рынка, и приводит несколько наблюдений, о которых стоит помнить в 2023-м.

Если предложение настолько привлекательно, что вызывает подозрение, — последнее, скорее всего, небеспочвенно

Достаточно взглянуть на крах криптовалютных кредиторов и банков, которые предлагали клиентам нехарактерно высокие ставки по вкладам вплоть до 30%. Скептики и до банкротств не исключали, что компании используют для этого мошеннические схемы, но энтузиасты игнорировали предупреждения.

Саморегулирование работает далеко не всегда

Децентрализация — основная философия рынка, но именно она, а точнее отсутствие регулирования, позволила отдельным фигурам вроде Бэнкмана-Фрида и Ду Квона захватить влияние. Инвесторы верили в проекты обоих предпринимателей из-за культа личностей. И позже именно они принесли инвесторам миллиардные убытки.

Так что как бы рынок ни противился участию регуляторов, ясно одно: сами они часто не в силах заблаговременно распознать мошенников, пишет Time. Например, они месяцами не замечали, что основателем DeFi-проекта Wonderland, в который вкладывались, был ранее осуждённый мошенник Майкл Патрин.

Криптокотировки не так независимы от традиционных, как хотелось бы

Криптоутописты хотят верить, что биткоин и эфир не зависят от старых финансовых систем и устойчивы к инфляции. Однако цены на цифровые активы менялись вместе с мировыми экономическими показателями и индексом S&P 500 — и рухнули, как те же акции технокомпаний.

Что будет с криптовалютой в 2023 году — мнение аналитиков и участников рынка

Несмотря на все коллапсы и банкротства многие криптоэнтузиасты по-прежнему настроены оптимистично. «Крипта — новая технология, и она, как и любая другая в своё время, должна пережить взлёты и падения», — заявил гендиректор инвесткомпании Blockchain Coinvestors Acquisition Лу Кернер.

К тому же, обвал крипторынка хотя и задел практически всех игроков, всё же не повлиял на другие финансовые рынки, добавил декан школы бизнеса в Дартмуте Мэтью Слотер. А редакция Coindesk, разоблачившая FTX, отметила: пострадали отдельные проекты, но не сам блокчейн — ядро рынка.

Технологическое развитие отрасли несмотря ни на что продолжалось, и 2022 год стал для него переломным. Достаточно вспомнить, что сеть Ethereum перешла с алгоритма майнинга Proof-of-Work на Proof-of-Stake, [сократив энергопотребление на 99,95%]. Coindesk

О том же говорят BBC и Nasdaq: спекуляции на трейдинговых платформах не следует мешать с технологией, которая лежит в их основе. Она позволила россиянам и украинцам сберечь деньги во время кризиса, помогла компаниям внедрить дополнительные способы оплаты, а также построить новые системы аналитики.

Несколько прогнозов по развитию рынка

В Coindesk считают, что 2023 год может стать решающим в вопросах регулирования, а меры правительств и комиссий, вероятно, получат крайне негативный отклик от сторонников саморегулирования и децентрализации.

Web 3.0 продолжит развиваться: появится больше новых протоколов и социальных платформ, бренды продолжат присоединяться к пускай поутихшему, но всё ещё популярному движению NFT. Развитие приложений в интернете третьего поколения будет дешеветь, а привлечение клиентов дорожать.



Криптопроекты продолжат терять деньги из-за высокой закредитованности, а на то, чтобы выправить финансы, уйдёт время. Фонды же будут недополучать инвестиции в первой половине 2023 года, но это неплохо, пишет Cointelegraph: инвесторы учатся действовать рационально.

Крупные игроки могут начать консолидировать усилия: вместе им будет проще вернуть доверие клиентов, потерянное в 2022 году.

Несколько прогнозов по котировкам

Хоронить криптовалюту рано, считает Axios: некрологи после падений биткоина писали и в 2011, и в 2013, и в 2017 годах, но все они оказывались преждевременными. К тому же показатель использования компьютерных мощностей для майнинга рос на протяжении всего года — несмотря на экологические споры и правительственные ограничения.

Опрошенные Forbes аналитики не исключают, что биткоин может упасть ещё — до $13 тысяч и даже $10 тысяч. В инвестиционной фирме VanEck полагают, что в первой половине года валюта может торговаться в диапазоне $10-12 тысяч, но во второй вырастет до $30 тысяч: когда снизится инфляция и смягчатся проблемы с поставками энергоресурсов.

Собеседники биржи eToro тем временем рассуждают об известной волатильности валюты и говорят, что биткоин может как обрушиться до $6000, так и взлететь до $60 тысяч к концу года. Главное, считают в Axios, чтобы валюта не опускалась ниже показателей 2018-го — то есть $3000. Если этого не произойдёт, в конечном счёте актив вернётся к росту.