В ноябре 2021 года «Ман Сити» объявил о новом криптовалютном партнёре — компании 3Key — но через несколько дней приостановил сделку, когда стало ясно, что о компании нет никакой поддающейся проверке информации. Впоследствии «Сити» отказался обсуждать партнерство или раскрывать, какую именно проверку они провели в отношении 3Key.

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Клуб оставил несколько серьёзных вопросов без ответа:

Кто такие 3Key?

Как «Манчестер Сити» подписал контракт с компанией, о которой ничего не было известно?

И, самое главное, была ли 3Key законным, но несовершенным бизнесом — или настоящим мошенничеством?

Ответ, который я планирую раскрыть, вас шокирует. Да, почти невероятно, «Манчестер Сити» сотрудничал с бандой предполагаемых мошенников.

Постоянно меняющаяся афера с криптовалютами

В мае 2022 года группа инвесторов подала заявление в прокуратуру Загреба (Хорватия), утверждая, что ряд криптовалютных инвестиционных компаний, последней из которых была 3Key, являются мошенническими предприятиями и частью взаимосвязанного комплекса финансовых пирамид.

Группа инвесторов, в которую входят более 400 пострадавших со всего мира, добивается судебного преследования архитекторов мошенничества и возврата £45 млн — их доли в схеме, которая стоила более чем £1,1 млрд.

По мнению истцов, 3Key был лишь последним воплощением масштабного криптомошенничества, которое продолжалось в течение нескольких лет. По их словам, инвесторам предлагалось вкладывать деньги в схемы, обещавшие значительную прибыль, а затем, когда они рушились, им обещали доли в новых схемах.

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Это разновидность так называемой «аферы с выходом», когда в принципе кажется, что можно вернуть свои деньги, но на практике процедурные вопросы постоянно мешают. Часто жертвам говорят, что им необходимо внести дополнительные средства, прежде чем они смогут разблокировать свои первоначальные инвестиции.

По всей видимости, именно такой была модель предшественников 3Key, в число которых входили предполагаемые криптомошенники под названиями Jubilee Ace, AQUA coin, Jenco и Globalytics Tech Research. На каждом этапе, похоже, была задействована одна и та же основная группа немецких промоутеров, которые продавали монеты на реальных и онлайн-семинарах.

Поддельные личности

Ситуация осложняется тем, что схемами часто условно управляют разные руководители, которые, хотя иногда и появляются на публике на мероприятиях, по мнению некоторых жертв, являются наемными актерами. Например, в одной из инкарнаций неправдоподобно молодой человек выступал с программной речью на публичном мероприятии и выдавал себя за генерального директора. Жертвы не смогли найти никого, кто бы соответствовал его заявленной личности или личности другого человека, который, по слухам, являлся владельцем компании.

Другая схема, Globalytics Tech Research, выдавала себя за компанию, расположенную в Великобритании. И хотя компания с таким названием действительно существует, личность единственного директора и акционера, по-видимому, является фальшивой, скрывающей того, кто за ней стоит.

Все это до жути напоминает компанию 3Key, в пресс-релизе которой, посвященном сотрудничеству с «Манчестер Сити», были названы четыре сотрудника, ни одного из которых, похоже, не существует. Когда «Манчестер Сити» связал меня с компанией, чтобы разобраться в ситуации, 3Key не предоставила номер телефона, предпочитая общаться по электронной почте. Причем человек, представившийся как «Оливер Чен», давал краткие и бесполезные ответы. Мне не удалось проверить, существует ли Чен и соответствуют ли действительности его заявления о бизнесе.

Жертвы считают, что общей чертой этих афер является присутствие трех граждан Германии, которых я не буду здесь называть — они названы в жалобе главными исполнителями этих схем.

Конец 3Key

В конце ноября, всего через неделю после того, как закончился роман «Манчестер Сити» с 3Key, я был приглашен на одну из их онлайн-встреч. Там присутствовали двое из трех немецких промоутеров, хотя они позиционировали себя как наемников, работающих на руководителя схемы — человека по имени Макс Тан. Некоторые приглашенные на презентацию были бывшими жертвами Jubilee Ace, которым сказали, что лучший способ получить доступ к своим средствам - это зарегистрироваться в 3Key.

В ходе часовой презентации зрители ознакомились с предполагаемыми технологиями, которые позволят 3Key обеспечить обещанные 150% годовых. Ведущие даже провели, как они утверждали, реальную сделку, чтобы продемонстрировать, что под капотом действительно что-то есть - система, которую они назвали Leverage Yield Risk Analytics (Lyra). Истцы считают, что никакого реального бизнеса не было, и что, как и другие инкарнации, 3Key была не более чем схемой Понци.

Кульминацией презентации стало воспроизведение видеоролика о партнерстве компании с «Манчестер Сити». Естественно, не было упомянуто о том, что «Сити» уже отрекся от них.

Были объявлены дальнейшие презентации, открыта комната в Telegram. 3Key выпустила очень резкое заявление, в котором обвинила «Манчестер Сити» во всей негативной рекламе, прежде чем все внезапно заглохло около Рождества.

Истцы полагают, что объем огласки, которую вызвало мертворожденное партнерство с «Сити», сделал невозможным дальнейшее продвижение под брендом 3Key. Кроме того, в ноябре группа людей, связанных со схемой Jubilee Ace, была арестована в Японии по подозрению в нарушении правил предоставления финансовых услуг путем привлечения более £400 млн от инвесторов. И, как ни странно, бывший промоутер схемы подал уголовное заявление против фирмы в Сингапуре, обвинив ее в мошенничестве. Причины его поступка пока не ясны. В других местах другие люди, связанные с Jubilee Ace, были связаны с еще более старыми криптовалютными аферами, что делает принадлежность и конечного организатора мошенничества неопределенным.

Что дальше?

Неудача 3Key — это облегчение для жертв предыдущих предполагаемых афер, которые не хотят, чтобы кто-то еще страдал так же как они. Но это не обеспечивает правосудие или возмещение ущерба.

Это подводит нас к судебному делу. Первоначально жертвы надеялись возместить свои убытки путем переговоров, но многомесячные обсуждения сорвались в конце апреля. После этого адвокаты жертв, белградская компания Defend MeGlobal, обратились в суд. Они утверждают, что руководители 3Key и связанных с ней компаний занимались мошенничеством, злоупотреблением рынком и отмыванием денег. Теперь хорватским властям предстоит расследовать эти заявления и, как надеются пострадавшие, выдвинуть уголовные обвинения.

Это дело - типичный пример злоупотребления интернетом и криптовалютами для получения незаконной материальной выгоды, происходящего в глобальном масштабе. Традиционно организованная система правосудия испытывает трудности и медленно справляется с делами, в которых жертвы и преступники находятся под разными юрисдикциями. Технологии и опыт полиции и прокуратуры не успевают за экспоненциальным технологическим ростом и разнообразием киберпреступлений. Александр Милякович, один из адвокатов пострадавших

Если повезет, возможно, жертвы 3Key добьются справедливости.

А вот что касается «Манчестер Сити», то это уже другой вопрос. Одно дело — не провести должную проверку компании, находящейся на ранней стадии развития и впоследствии потерпевшей крах. А вот не сделать этого в отношении предприятия, которое, как оказалось, связано со сложным и длительным предполагаемым мошенничеством, - совсем другое.

С самого начала от 3Key пахло не так, как надо. Вопрос в том, как City мог не заметить этого, когда буквально 15 минут гугления было бы достаточно, чтобы понять, что 3Key не те, за кого они себя выдавали. City, со своей стороны, были готовы предоставить мне только адрес электронной почты и письмо якобы от «Оливера Чена». У них не было или они не хотели давать мне ни адреса 3Key, ни регистрационных данных компании, ни даже номера телефона. Если бы вы были младшим агентом по недвижимости, который сдал бы кому-то квартиру на таком основании, вас бы уволили. Если City действительно принял деньги от 3Key, не удостоверившись в их личности, то это может быть нарушением правил против отмывания денег.

По сути, получается, что «Манчестер Сити» только по счастливой случайности не стал участником масштабного мошенничества, от которого могли серьезно пострадать их собственные болельщики.

Поскольку объем криптовалютных партнерств стремительно растет, Премьер-лиге и EFL, безусловно, пора сформулировать надлежащую политику в отношении этих нерегулируемых финансовых продуктов с высоким риском. Больше недопустимо, чтобы все полагались на проверки клубов, которые отчаянно пытаются увеличить свои коммерческие доходы практически любой ценой.