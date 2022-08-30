Крипто
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Криптобиржа случайно перевела клиентке $10,5 млн вместо $100 и заметила это лишь спустя семь месяцев Статьи редакции

За это время женщина успела купить особняк, но суд потребовал продать его и вернуть деньги компании.

  • Одна из крупнейших криптовалютных бирж Crypto.com по ошибке отправила своей клиентке из Мельбурна около $10,5 млн. Женщина успела потратить часть суммы — в компании больше полугода не замечали пропажи. Теперь возвращать деньги приходится через суд.

  • Ситуация произошла в мае 2021 года, когда клиентка из Мельбурна запросила у Crypto.com возмещение $100. Однако на её счёт поступила сумма в $10,5 млн — СМИ сообщают, что сотрудники случайно ввели в поле размера перевода номер счёта женщины.

  • Несмотря на крупный трансфер, ошибку не замечали в течение семи месяцев, до проведения аудиторской проверки по итогам года. За это время женщина успела обналичить средства и даже приобрести особняк в пригороде за $1,35 млн, купить ещё один дом для родственницы, а часть суммы распределить между личными счетами.

  • Когда в компании обнаружили ошибку, от клиентки потребовали возвратить незаконно присвоенные деньги. В августе суд вынес первое решение по делу, согласно которому женщина должна продать недавно приобретённый дом и вернуть полученные за него средства бирже. По оставшейся части суммы суд вынесет дополнительное решение позже.

Особняк в Крейгиберне, который приобрела клиентка биржи

#новость #криптовалюты

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112 комментариев
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 Стартапер-пессимист

Наивняк: тратить не свои деньги в стране где работает судебная система)

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Rax034

Иностранная криптобиржа переводит ошибочно не ту сумму.
Пользователи VC: Хаха, вот клиентка наивная, кто же ей эти деньги оставит, придется все вернуть! Господи храни святую судебную систему США.

Тинькоф по ошибке позволяет заработать деньги.
Пользователи VC: ЭТО ИХ ПРОБЛЕМЫ, ЧТО ПОЛУЧИЛИ КЛИЕНТЫ ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ У НИХ, ПУСТЬ ОТВЕЧАЮТ ЗА СВОИ ОЩИБКИ!!!! Отбирать деньги незаконно! МОРДОР!!

Двоемысление, оно такое)

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28 комментариев
Борис Вишневский

Ага. Лучше бы на депозит клала или американские гособлигации купила. Сколько-то заработала бы, а деньги спокойно вернула потом

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5 комментариев
Игорь

Где не работает, ещё хуже. И эти отберут, и штраф впаяют, и ещё посадить могут.

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3 комментария
Матвей Дубровин

ну по факту компания сама ошиблась,по сути они эти деньги ей подарили

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Андрей Лучина

🙄 Я, который тыщу раз все проверяет, когда отправляет сто рублей

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Julio Leiataua

а они даже не заметили)

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Айрат Галиуллин

Хорошая биржа

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Альберт Штерн

… надо брать

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Валерий Альбертович Жмышенко

Лол, а что не так? Клиент совершил уголовное преступление, биржа должна промолчать?

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Ed Qeana

Вы серьёзно? Больше похоже на очень удачный пиар-вброс от Crypto.com мне даже понравилось

Crypto.com | The Best Place to Buy, Sell, and…
Crypto.com is on a mission to accelerate the world’s transition to cryptocurrency. Through the…
Crypto.com
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Слегка Придурковатый

Следующая новость должна быть такой: крипто.ком не будет судиться и простила клиентке 10,5 млн.

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1 комментарий
Anton Filippov

В чем пиар? В том, что биржа не несет ответственность за свои ошибки и по своему косяку, теоретически, может тебе лишний цент скинуть, а потом дрочить судами?

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1 комментарий
Борис Вишневский

Интересно, ей фиат переводили или крипту? Если фиат, то ее банку было просто плевать на то насколько сумма нетипично огромна?

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Евгений Вотер

В Австралии и в Штатах еще банк это бизнес, а хитрожопость клиентов - проблема гос.органов.

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1 комментарий
Мурад Муртазалиев

Так ей не в тинек же переводили)))

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Сергей Ковалевский

Согласен, но с другой стороны отправитель известен банку, чего докапываться

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Василий Степанофф

никогда не понимал, зачем сразу делать крупные покупки..
Обналичиваешь сумму, прячешь в надежное место и ждешь разрешения ситуации.

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Dmitriy Nedostup

Просто выводишь и уезжаешь в неизвестное место, если совесть позволяет. С такими деньгами и детям останется, если нервы выдержат.

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4 комментария
bjorn

Ну так то через семь месяцев только заметили

Сколько ей было ждать 5-10 лет:)

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Луиджи Вампа

Зачем ждать? Покупаешь гражданство за 300к , сваливаешь в другую страну. К примеру в Дубай, Вьетнам, Андору. Снимаешь жилье , а бабки в облигации под 8-10% с минимальным риском. С 9млн получаешь примерно 900к в год или по 75к в месяц.

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2 комментария
V.M.

Сколько ждать? 7 месяцев не достаточный срок?)

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Слегка Придурковатый

Наймёт годного авокадо - может и вырулит.

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Dmitriy Morozov

Чисто плюс за авокадо

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1 комментарий
Roman Firsov

Джинса. «смотрите как на криптобиржах всё славно — по 10 муликов». Угук, и банк Европейский такой — ок, десятка лямов, так десятка лямов, вопросов нет — домик прикупить не хотите?
На счёт юрика деньги «нормально» зачисляют только после того, как все бумажки по три круга предъявишь (с повторяющимися платежами проще, а по первости — берегите попу)

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Какой-то никнейм

Не знаю почему вам поставили минус, банки же действительно проверяют источники доходов? Сколько уже постов было на vc что банк мозги ел - тем более если речь про деньги от крипты!

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Дмитрий

а всего-то надо было прокрутить эти деньги, а не тупо покупать на них что-то

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Sergey Vasiliev

лол каждый месяц новость, что какая-то биржа там кому-то куда-то 10 лямов отправила вместо 1 доллара. на кого это рассчитано?

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Alexey V

Так это постоянно происходит. Вам разве ещё 10 лямов не приходило? 😁

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Alexey V

За эти 7 месяцев клиентка сменила внешность, имя, место жительства, и затерялась на бескрайних просторах Земного шара? 😀

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Evgeniy Bubniv

Хорошая реклама, расходимся.

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Луиджи Вампа

Епт, она не догадалась уехать в другую страну.
Чилила бы сейчас в Андоре или Вьетнаме. Вышла бы на пенсию и бед не знала.

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Какой-то никнейм

Да, я вообще в шоке какие люди глупые кто попадается с большой наличкой - надо просто переехать в другую страну, и ты оттуда прекрасно сможешь 10 млн $ на счету распоряжаться, полученных от криптобиржи!
Но по справедливости, у меня таких денег не было, поэтому я лично не пробовал. Может и действительно можно, я не юрист🤷‍♂️

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Alexander Ivanov

Богатая биржа. Десять лямов не заметили

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PK

А могла просто влОжить капитал до обнаружения ошибки (это очевидно было дело времени) и потом спокойно вернуть деньги, поимев хороший процент.

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Джоуи Вин

В фонду или крипту? Что там больший минус дало бы?

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2 комментария
Mariia

Обидное 😂

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Больной клуб

И её не блокнули по 115 ФЗ? :)

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Alexey V

Она не пользовалась Тиньковым. 😀

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Кофёйный Человек

именно тот случай спас бы женщину: чемодан - вокзал - Россия )))

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Artur Kuramshin

- и в итоге блок по 115фз за вывод остатка на счёт

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Какой-то никнейм

Всё верно, у нас при снятии 10 млн $ вопросов не задают, тем более когда узнают что источник - криптобиржа

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Жуткий пришелец

Какая нахрен недвижка, она что Форест Гамп не смотрела? Надо было всю сумму в яблочную компанию. Хоть в плюсе бы осталась после возвращения.

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Юрий Б.

Или в минусе.

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Legion Comander

Так так, хейтеры Тинькоффа.

Что скажите?

Почему в цивилизованном мире за ошибку самой компании все же отвечает не компания, а клиент?
Доселе вы вопили, что у нас нет правовой системы, что же сейчас скажите?

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Kwil

это выдуманная история для пиара крипты, расслабься

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Спокойный якорь

Ахааха

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садовыйгном

криптотрейдеры когда есть деньги

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Monstor Roka

Абидна🤢

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Вячеслав Осадчий

Интересно, будет ли апелляцию подавать? Не ее же ошибка )

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Влад

Странно
Почему незаконно
Может курс крипты был очень хороший 😁 или биржа так решила, вот и вышло 10лямов

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Леонтий Петров

Оуу

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Элвис Пресли, поэт-песенник

Надо было сваливать по тихому. Туда где не заберут.

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Какой-то никнейм

И потом в жизни из той страны не выезжать, так как ты будешь в списках Интерпола (ну или кто там занимается преследованием таких должников). Сумма достаточная, чтобы инициировать это на международном уровне.
Страна не выдаст (возможно), но в другую вы не попадёте. А к тому же за неизвестное время нужно умудриться снять налом все эти деньги - там же не выдаст банк на руки 10 лямов $

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Георгий Станков

Интересно сотрудник который переводил тоже не заметил или просто отмалчивался 7 месяцев?)

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Какой-то никнейм

В выдуманной истории можно было вместо 7 месяцев поставить 7 лет) И ещё написать "не первый случай на этой бирже", чтобы хомяки побежали сделки делать

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Константин Вершинин

Интересно, как бы сценарий развивался, если бы тетка была из России?

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Программный Денис

Она бы уже была зам.губернатора какой-нибудь области или вообще депутатом госдумы от Единой России.
И фиг бы кто ей что сделал:))

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сплошное разочарование

Не, очень стремно вот так тратить откуда ни взьмись такие деньжищи)) я бы вернула, от греха подальше ахах

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Kwil

Ни имён, ни прочих данных мы вам не дадим. Только покажем рендер крутого особняка, чтобы гои поверили как у нас в крипте всё замечательно и начали нести нам свои шекели...

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Сергей

Представители криптобиржи извинились перед женщиной за недоразумение и в ответ на возврат денег преподнесли ей маленький подарок в виде особняка поменьше...

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Paul Brezcuu

За пол года можно было сделать поддельные документы и обналичить эти деньги, инсценировать свою смерть и уехать жить на кубу)

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Программный Денис

Ох уж эти загнивающие мельбурнцы!
Нет у них нашей скрепной жилки: с такими деньгами на руках уехать туда, где можно всех вокруг себя купить и где никто никогда не найдет и не выдаст

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Кирилл Добряков

нужно было покупать особняк в другой стране, менять имя, фамилию и начинать новую жизнь

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