Одна из крупнейших криптовалютных бирж Crypto.com по ошибке отправила своей клиентке из Мельбурна около $10,5 млн. Женщина успела потратить часть суммы — в компании больше полугода не замечали пропажи. Теперь возвращать деньги приходится через суд.

Ситуация произошла в мае 2021 года, когда клиентка из Мельбурна запросила у Crypto.com возмещение $100. Однако на её счёт поступила сумма в $10,5 млн — СМИ сообщают, что сотрудники случайно ввели в поле размера перевода номер счёта женщины.

Несмотря на крупный трансфер, ошибку не замечали в течение семи месяцев, до проведения аудиторской проверки по итогам года. За это время женщина успела обналичить средства и даже приобрести особняк в пригороде за $1,35 млн, купить ещё один дом для родственницы, а часть суммы распределить между личными счетами.