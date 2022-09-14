Крипто
Маша Цепелева

Суд в Южной Корее выдал ордер на арест создателя стейблкоина TerraUSD и криптовалюты Luna До Квона Статьи редакции

Инвесторы выпущенных компанией Terraform криптоактивов потеряли около $42 млрд.

  • Южнокорейский суд выдал ордер на арест основателя Terraform и разработчика криптовалюты Luna и стейблкоина TerraUSD (UST), сообщает Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры. Его обвиняют в мошенничестве. Ордер распространяется на арест шести человек, включая Квона, которые сейчас живут в Сингапуре.
  • Расследование после краха UST в мае 2022 года шло несколько месяцев. По данным аналитической компании Elliptic, инвесторы в проекты Terraform потеряли около $42 млрд.
  • Стейблкоин UST был привязан к стоимости доллара через криптовалютный токен LUNA. Его курс начал падать в начале мая.
  • В августе Квон в интервью Coinage рассказал, что переехал в Сингапур из-за опасений за безопасность семьи. Он также заявил, что не пытался с помощью переезда избавиться от уголовного преследования, пишет Reuters.
  • Обвал TerraUSD и связанные с ним разбирательства повлияли на общее падение курсов криптовалют, пишет Bloomberg. После того, как стейблкоин утратил привязку к доллару США, используемая для его выпуска криптовалюта Luna обрушилась на 76,4%. Luna Foundation Guard, стоящая за TerraUSD, потратила $2,9 млрд в биткоинах на защиту привязки токена к доллару — почти все свои запасы.
Финансы
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В этой статье мы сначала разберемся, откуда берется такая чудесная доходность, и как ее люди получают. А потом посмотрим в прямом эфире, как выглядит деконструкция финансовой пирамиды UST/Luna (мемы прилагаются!).

До Квон, мысленно представляющий себя мировым гегемоном будущего крипторейха

#новость #usdt #terrausd

2761 просмотров
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19 комментариев
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 segamega

Поведет вкладчиков на корейский кремль?)

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Айрат Галиуллин

Ну, с лункой борщанул кончено и как всегда фронтмена только вытащили на суд

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Иван С.

простите а как аватар тут поменять? Не могу настройки найти

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Иван С.

а нашел

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Айрат Галиуллин

А все было так: Был, сука, Stable Кореец, пошёл он к Stable кому? Правильно к Stable корейским олигархам, а может и не только к корейским. Говорит он им, а давайте денег заработаем, ведра подставлять будете. «а давай», сказали они ему. Вот только никто из них не знал, что Stable + Stable = Полный Shit Коин

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selecadm

кончено это да

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Айрат Галиуллин

Конечно, кончено должно быть конечно. Но кончено тоже пойдёт 😀

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Roman Kamushken

И ни слова про Blackrock, который вобщем-то как раз таки, ну скорее всего... Ну вы поняли!

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Нормативный ихтиандр

А где почитать об этом?

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Аркадий Дорога

В Гугле вестимо, например переводка https://mobile.fx.co/ru/analysis/310554

FX.co - Blackrock и Citadel обрушили Luna и UST…
UST, так называемый стейблкоин, выпущенный проектом Terra и привязанный 1:1 к доллару США…
mobile.fx.co
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Skyray

Туземун не состоялся

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Юрий Б.

Поговорим позже

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Балкон.Ру
заявил, что не пытался с помощью переезда избавиться от уголовного преследования
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roboto

https://www.youtube.com/watch?v=DelF6zEHXpE

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Идеологический пёс_анон

Почему он ещё не сделал пластическую операцию и не уехал с новым паспортом в пампасы?

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Айрат Галиуллин

Хозяева не разрешили

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Олег Ващуков

Сегодня Луна в фазе: «Убывающая луна»

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Слегка Придурковатый

Слышишь "крипта" - подразумеваешь "скам".

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Егор Савин

Лучшая инвестиция в крипту - продавать экосистемы и оборудование для крипты

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