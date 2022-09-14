Суд в Южной Корее выдал ордер на арест создателя стейблкоина TerraUSD и криптовалюты Luna До Квона Статьи редакции
Инвесторы выпущенных компанией Terraform криптоактивов потеряли около $42 млрд.
- Южнокорейский суд выдал ордер на арест основателя Terraform и разработчика криптовалюты Luna и стейблкоина TerraUSD (UST), сообщает Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры. Его обвиняют в мошенничестве. Ордер распространяется на арест шести человек, включая Квона, которые сейчас живут в Сингапуре.
- Расследование после краха UST в мае 2022 года шло несколько месяцев. По данным аналитической компании Elliptic, инвесторы в проекты Terraform потеряли около $42 млрд.
- Стейблкоин UST был привязан к стоимости доллара через криптовалютный токен LUNA. Его курс начал падать в начале мая.
- В августе Квон в интервью Coinage рассказал, что переехал в Сингапур из-за опасений за безопасность семьи. Он также заявил, что не пытался с помощью переезда избавиться от уголовного преследования, пишет Reuters.
- Обвал TerraUSD и связанные с ним разбирательства повлияли на общее падение курсов криптовалют, пишет Bloomberg. После того, как стейблкоин утратил привязку к доллару США, используемая для его выпуска криптовалюта Luna обрушилась на 76,4%. Luna Foundation Guard, стоящая за TerraUSD, потратила $2,9 млрд в биткоинах на защиту привязки токена к доллару — почти все свои запасы.
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Поведет вкладчиков на корейский кремль?)
Ну, с лункой борщанул кончено и как всегда фронтмена только вытащили на суд
простите а как аватар тут поменять? Не могу настройки найти
а нашел
А все было так: Был, сука, Stable Кореец, пошёл он к Stable кому? Правильно к Stable корейским олигархам, а может и не только к корейским. Говорит он им, а давайте денег заработаем, ведра подставлять будете. «а давай», сказали они ему. Вот только никто из них не знал, что Stable + Stable = Полный Shit Коин
кончено это да
Конечно, кончено должно быть конечно. Но кончено тоже пойдёт 😀
И ни слова про Blackrock, который вобщем-то как раз таки, ну скорее всего... Ну вы поняли!
А где почитать об этом?
В Гугле вестимо, например переводка https://mobile.fx.co/ru/analysis/310554
Туземун не состоялся
Поговорим позже
https://www.youtube.com/watch?v=DelF6zEHXpE
Почему он ещё не сделал пластическую операцию и не уехал с новым паспортом в пампасы?
Хозяева не разрешили
Сегодня Луна в фазе: «Убывающая луна»
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