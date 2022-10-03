Регулятор оштрафовал Ким Кардашьян на $1,26 млн за рекламу криптовалюты, владельцы которой лишились денег Статьи редакции
Знаменитости запрещено рекламировать криптоактивы три года.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила блогершу и модель в «незаконном навязывании криптоактива заинтересованным лицом в соцсетях». Согласно правилам SEC, Кардашьян должна была публично упомянуть, что получила за рекламу гонорар, какой и от кого, но не сделала этого.
- Знаменитость не подтвердила и не опровергла обвинения, но согласилась выплатить штраф в размере $1,26 млн — это $260 тысяч (гонорар за рекламу в $250 тысяч с процентами) и пени. Она также обязалась и дальше сотрудничать с регулятором по делу и не продвигать криптовалютные активы в ближайшие три года.
- В июне 2021 года Кардашьян выложила в Instagram* публикацию, в которой призвала на тот момент 250 млн подписчиков «присоединиться к сообществу поклонников токена EthereumMax». В январе 2022 года получила коллективный иск от владельцев EthereumMax — за «ложные или вводящие в заблуждение рекламные заявления в соцетях». Истцы купили криптовалюту по совету знаменитости и потеряли деньги.
- По данным Insider за сентябрь 2022 года, состояние Ким Кардашьян оценивается в $1,8 млрд.
- В феврале 2020 года регулятор в США обязал актёра и режиссёра Стивена Сигала заплатить $314 тысяч для урегулирования обвинений в незаконной рекламе криптовалют.
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Мне кажется что она все равно в плюсе с рекламы )
Мне кажется за неё оплатили уже штраф рекламодатели)
А актёров из рекламы МММ штрафовали?
Эдак в каждой рекламе будут сперва озвучивать кто, за что и почему?
Есть очевидный скам и за его рекламу должна быть ответственность. Басков, например, пел песни для Кешберри. Я бы его тоже привлек вместе с Бузовой и Меладзе.
В случае с Басковым это была явная реклама. И тут уже на репутации Баскова и остальных в каком @@@@ они снимаются и заскакивает деньги.
Другое дело когда знаменитость пытается выставить рекламу за собственное мнение и что они не получают за это денег.
Для кого она была явная? Другое дело, что текст был составлен так, что формально придраться к Баскову сложно, потому как он не призывал вкладываться в Кэшбери коин и не давал каких-то гарантий.
Чипушилина в смысле?
Тут проблема в том, что ее пост не был обозначен как рекламный. Была бы плашка что «реклама», то к ней даже вопросов не было.
Армяне , армяне , кругом одни армяне 😂😂😂😂
- нэт крипты
- заплати штраф
Моя фамилия Криптонян😂 Армяне могут делать вещи 💪👌
Переехал в Ереван, это правда
Для этой дамы 1,26 млн $, как 1.5к рублей для среднего россияна.
То есть одна десятая зарплаты
До среднеклассника по-путински не дотягивает
Быть подписчиком Кардашьян, Бузовой, Бородиной и подобных личностей уже диагноз. Так что их не жалко. Поражает какие маленькие штрафы, учитывая что они миллиардеры.
А Стивен Сигал же гражданин России. Какие у SEC к нему претензии?
Он и гражданином США является
Вот это поворот…
Могу ошибаться, но он не отказывался от своего гражданства США (у него ещё и гражданство Сербии есть)
Пиковые в своём репертуаре
Думаю в сравнении с заработком с рекламы, штраф просто копейки
Для Кардяшьян $1,26 млн это чисто та сдача в магазине, которую можно не брать и оставить на чай 😂
Не обеднеет :)
Дело не в обеднении: штрафы же можно соотнести к предупреждениям от государства, что "вот так делать не надо". Если она сама или её представитель хотя бы передаст своей PR-команде, что проверяйте компанию/сайт на скам перед публикацией или просто не забудьте поставить тег реклама в посте, то уже что-то. Всё-таки она вещает на достаточно большую аудиторию и если тебя попросили порекламировать, то уведомляй подписчиков об этом
Теперь перейдут на рекламы нард. Так сказать - к истокам
всего 1,26 млн...
Она умеет делать день на пустом месте.... и предполагаю, что эти потери для нее не так значительны, главное грудь на месте и интересна всем.
Ничего, задницей отработает))