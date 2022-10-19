Госдума отклонила законопроект о майнинге как «фрагментарный и недостаточный» Статьи редакции
Он не уточнял, как регистрировать и контролировать майнеров, а также как взимать налоги.
- Госдума проголосовала за отклонение законопроекта «О майнинге в РФ», рассказал «Интерфакс». Разработанный депутатами фракции «Новые люди» документ был направлен на регулирование генерации и выпуска цифровых валют.
- Против принятия выступал комитет Госдумы по финансовому рынку: он считал, что проект носит «фрагментарный и недостаточный характер». В нём не было, например, уточнений процедуры налогообложения и требований к дата-центрам и их операторам.
- Законопроект также не предусматривал внесение майнинга как вида экономической деятельности в список кодов ОКВЭД — сейчас его там нет. Не отвечал к тому же на вопрос, как государство должно регистрировать майнеров, вести учёт их оборудования и выявлять тех, кто майнит незаконно.
- При этом в документе была упомянута возможность использовать «цифровые активы» как средство платежа, а это противоречит законам страны, обратил внимание комитет.
- Первую версию законопроекта о майнинге внесли в Госдуму в апреле 2022 года. До этого ЦБ неоднократно критиковал инициативы Минфина по регулированию криптовалют, но в мае поменял позицию по майнингу и допустил использование крипты во внешней торговле за пределами страны.
- В сентябре Михаил Мишустин поручил ведомствам согласовать позицию по регулированию выпуска цифровых валют до 19 декабря. Позже в Госдуме сообщали, что Минфин и ЦБ договорились о поправках. Уже в начале октября источники «Интерфакса» предупредили: комитет по финансовому рынку призовёт парламент отклонить проект.
1034 просмотров
Пока законопроект доведут до ума, майнеров уже и не останется.
Скоро не только майнеров, но и жителей не останется
А вы знаете, я рада. Это, конечно, очень по-нашему, отклонять по причинам "хер знает как их считать и обирать", но хотя бы не провели сырое, где разыгралось бы "всех, значит всех", как в анекдоте.
Пока просто отстающие от времени депутаты не могут догнать как именно и наиболее эффективно доить то, чего не существует.
Да как бы не развернулось в советскую проституцию.
Когда официально в стране такого явления нет, упаси боже, что вы, что вы, зарабатывать на этом нельзя и рассчитываться этим тоже. Но по отделам девочек всё равно таскали, трезвых без валюты приходилось отпускать.
Так как до 87-го ни одной статьи по ней не было, ибо громкими словами говорилось "проституция как социальное явление в стране победившего социализма была «ликвидирована»"))
Не можем брать налог. Отклоняйте.
Да просто запретят это все. Всё что им незнакомо и не могут лапу наложить, запрещают обычно или ещё что чудят.
- Налог получится брать?
- Нет
- Отклоняем!
Надо ешё через годик про NFT принять что-нибудь 🤣.
"Закон о смартконтрактах" думаю будет иметь строчку о гос контрактах или что нибудь хитромудрое, например криптотендер
А нам уже и не надо, спасибо
СМЭШно
Интересно, что он там про майнинг напел.. Ради разнообразия могли бы и майнеров позвать чтоль.
с таким курсом уже и асики все отключены, забейте
Закон все одобрит когда создадут отечественную контролируемую криптовалюту, но майнить смогут только аккредитованные организации. Потом всех опрокинут и скажут «мы же говорили, майнинг это плохо, столько людей пострадало финансово, вы сами виноваты».