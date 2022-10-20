Американская криптобиржа Kraken ограничила доступ россиянам — из-за санкций ЕС Статьи редакции
Вывести деньги со счетов можно, но до какого срока — неизвестно.
- 19 октября компания сообщила в рассылке, что «приостанавливает оказание услуг» клиентам из России и ограничивает им доступ к аккаунтам. По данным РБК, с 20 октября они также не могут зарегистрировать новый аккаунт, если указывают Россию в качестве местоположения.
- В качестве причины биржа назвала санкции ЕС и пояснила, что соблюдает предписания регуляторов во всех юрисдикциях, где работает. В разговоре с криптоизданием Forklog она сочла меру временной, но подчеркнула, что «не может ничего гарантировать».
- Kraken рассказала, что клиенты смогут вывести деньги «по запросу», но сроки не уточнила. Допустимый объём операций будет зависеть от уровня верификации профиля, выяснило Forklog. Всего их четыре, а зависят они от количества предоставленных сервису данных.
- Зачислять на счёт традиционные валюты, и покупать за них крипту теперь нельзя. Но, по данным Forklog, россияне всё ещё могут обменивать одни свои цифровые активы на другие.
- В феврале 2022 года сооснователь Kraken и тогда ещё гендиректор Джесси Пауэлл напомнил, что биткоин — это про «свободу, индивидуализм и права человека». Тогда же он заявил, что биржа не станет ограничивать россиян без требований от конкретных стран. Но признал, что последние, скорее всего, рано или поздно поступят.
- После этого регуляторы США отметили, что Kraken продвигает антиамериканские настроения, и позже предупредили, что призовут к ответственности всех, кто позволит России обходить санкции с помощью крипты.
- 6 октября ЕС ввёл запрет на обслуживание российских криптоаккаунтов и хранение их криптоактивов в ЕС — независимо от суммы. До этого действовало ограничение в €10 тысяч. Требование уже исполнили Blockchain.com и LocalBitcoins.
- На момент публикации суточный объём торгов на Kraken составлял $343,5 млн, или 17,8 тысяч биткоинов. По средней ликвидности и надёжности биржа занимает четвёртое место. В мае 2021 года Kraken привлекла $6,9 млн от Mindrock Capital Павла Черкашина и Григория Трубкина.
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После этого регуляторы США отметили, что Kraken продвигает антиамериканские настроения
И после этого США лучше РФ? Да это как моча и говно.
после этого к сожалению можно констатировать что у вас вместо понимания что такое биткойн и причем тут централизованная биржа - моча и говно)
После этого можно констатировать что у вас двоих вместо головы жопа которой вы читаете статью прежде чем писать комментарии. Речь про биржу, цитата основателя.
Да, США лучше. Просто тупо да.
Не очень понятно причем тут правда биржи и биткоин.
Биткоин и биржа немного разные вещи
Это для кого надо свобода и индивидуализм, а для остальных - санкции, понимать надо
Проще написать, кто НЕ ограничит россиянам доступы. Типа: в конце остался только один и это ...
Роскриптобиржа
Ладно, ещё есть шанс на Яндекс.Крипто
Или Газпром-крипто
РлсСкрептоБиржа
😁 https://holder.io/ru/exchanges/russia-allowed/
китайцы сказали, что не запретят
Надеюсь, бинанс сделает как и весной исключение для тех кто зарегистрирован как гражданин рф, но не резидент и не живет там
Прошу Mail ru сделать нам свою биржу и точка
И чем она будет отличаться от счета в банке? Там ведь и валютное регулирование подъедет и блоки от каких-нибудь ФССП или налоговой, может еще кто решит ручки приложить. И попробуй только отправить их кому-то не разделяющему скрепы, пиздец тебе со штрафом от 20 до 40%. В общем перспективка так себе 😕
Регистрация через госуслуги
А вот это скрепно 👌
Ждём binance
P2P это не коснется в любом случае
По идее если заблочат акк, то как им планируете пользоваться. Насколько помню там тоже авторизация нужна была.
У бинанса вроде есть клон российский, тот же дизайн, но вроде как работает как бы только в России.
набиулинс?
Вроде, Вроде
наибулинс
бибу им за обе щеки
А сколько было разговоров про биткоин, какой он анонимный и безопасный, неподвластный никому и ничему. Как оказалось, ничего надежнее налички нету!!!
Так биткоин причём?