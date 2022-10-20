Крипто
Полина Лааксо

Американская криптобиржа Kraken ограничила доступ россиянам — из-за санкций ЕС Статьи редакции

Вывести деньги со счетов можно, но до какого срока — неизвестно.

Источник: Outlook India
  • 19 октября компания сообщила в рассылке, что «приостанавливает оказание услуг» клиентам из России и ограничивает им доступ к аккаунтам. По данным РБК, с 20 октября они также не могут зарегистрировать новый аккаунт, если указывают Россию в качестве местоположения.
  • В качестве причины биржа назвала санкции ЕС и пояснила, что соблюдает предписания регуляторов во всех юрисдикциях, где работает. В разговоре с криптоизданием Forklog она сочла меру временной, но подчеркнула, что «не может ничего гарантировать».
  • Kraken рассказала, что клиенты смогут вывести деньги «по запросу», но сроки не уточнила. Допустимый объём операций будет зависеть от уровня верификации профиля, выяснило Forklog. Всего их четыре, а зависят они от количества предоставленных сервису данных.
  • Зачислять на счёт традиционные валюты, и покупать за них крипту теперь нельзя. Но, по данным Forklog, россияне всё ещё могут обменивать одни свои цифровые активы на другие.
  • В феврале 2022 года сооснователь Kraken и тогда ещё гендиректор Джесси Пауэлл напомнил, что биткоин — это про «свободу, индивидуализм и права человека». Тогда же он заявил, что биржа не станет ограничивать россиян без требований от конкретных стран. Но признал, что последние, скорее всего, рано или поздно поступят.
  • После этого регуляторы США отметили, что Kraken продвигает антиамериканские настроения, и позже предупредили, что призовут к ответственности всех, кто позволит России обходить санкции с помощью крипты.
  • 6 октября ЕС ввёл запрет на обслуживание российских криптоаккаунтов и хранение их криптоактивов в ЕС — независимо от суммы. До этого действовало ограничение в €10 тысяч. Требование уже исполнили Blockchain.com и LocalBitcoins.
  • На момент публикации суточный объём торгов на Kraken составлял $343,5 млн, или 17,8 тысяч биткоинов. По средней ликвидности и надёжности биржа занимает четвёртое место. В мае 2021 года Kraken привлекла $6,9 млн от Mindrock Capital Павла Черкашина и Григория Трубкина.

#новость #криптовалюта #kraken

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29 комментариев
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 roboto
Сооснователь Kraken и тогда ещё гендиректор Джесси Пауэлл напомнил, что биткоин — это про «свободу, индивидуализм и права человека».
После этого регуляторы США отметили, что Kraken продвигает антиамериканские настроения

И после этого США лучше РФ? Да это как моча и говно.

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Alex Tramp

после этого к сожалению можно констатировать что у вас вместо понимания что такое биткойн и причем тут централизованная биржа - моча и говно)

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roboto

После этого можно констатировать что у вас двоих вместо головы жопа которой вы читаете статью прежде чем писать комментарии. Речь про биржу, цитата основателя.

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Merimok

Да, США лучше. Просто тупо да.

Не очень понятно причем тут правда биржи и биткоин.

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Mike Elkin

Биткоин и биржа немного разные вещи

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Semper Fi

Это для кого надо свобода и индивидуализм, а для остальных - санкции, понимать надо

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Вадим Д.

Проще написать, кто НЕ ограничит россиянам доступы. Типа: в конце остался только один и это ...

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Aleksey Bobkov

Роскриптобиржа

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Denis Bychkov

Ладно, ещё есть шанс на Яндекс.Крипто

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Александр Антонов

Или Газпром-крипто

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Вадим Д.

РлсСкрептоБиржа

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Leonidov

😁 https://holder.io/ru/exchanges/russia-allowed/

Криптобиржи доступные для Россиян
Список криптовалютных бирж которые еще не заблокированы в РФ. Листинг обновляется ежедневно.
holder.io
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Allestor Klei

китайцы сказали, что не запретят

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Igor Kalashnikov
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Oleg N

Надеюсь, бинанс сделает как и весной исключение для тех кто зарегистрирован как гражданин рф, но не резидент и не живет там

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николай

Прошу Mail ru сделать нам свою биржу и точка

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Михаил

И чем она будет отличаться от счета в банке? Там ведь и валютное регулирование подъедет и блоки от каких-нибудь ФССП или налоговой, может еще кто решит ручки приложить. И попробуй только отправить их кому-то не разделяющему скрепы, пиздец тебе со штрафом от 20 до 40%. В общем перспективка так себе 😕

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николай

Регистрация через госуслуги

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Михаил

А вот это скрепно 👌

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ЯжПрограммист

Ждём binance

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Anton Sharonov

P2P это не коснется в любом случае

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ЯжПрограммист

По идее если заблочат акк, то как им планируете пользоваться. Насколько помню там тоже авторизация нужна была.

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Merimok

У бинанса вроде есть клон российский, тот же дизайн, но вроде как работает как бы только в России.

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segamega

набиулинс?

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николай

Вроде, Вроде

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Uuno Turhopuru

наибулинс

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Anatoly Ivanov

бибу им за обе щеки

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Петр Полесов

А сколько было разговоров про биткоин, какой он анонимный и безопасный, неподвластный никому и ничему. Как оказалось, ничего надежнее налички нету!!!

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Denis Bychkov

Так биткоин причём?

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