SBF @SBF_FTX 4) A *huge* thank you to CZ, Binance, and all of our supporters. This is a user-centric development that benefits the entire industry. CZ has done, and will continue to do, an incredible job of building out the global crypto ecosystem, and creating a freer economic world.

Огромное спасибо Binance и всем нашим сторонникам. Это решение ориентировано на клиентов, но пользу принесёт всей индустрии. Чанпэн Чжао уже многое сделал для международной криптовалютной экосистемы и внёс значимый вклад в строительство более свободного экономического мира, и я уверен, что он не отступит и в будущем