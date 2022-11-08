Крипто
Полина Лааксо

Binance может выкупить неамериканские подразделения криптобиржи FTX Статьи редакции

Сумма потенциальной сделки не раскрывается.

Источник: Twitter
  • Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид объявил о «стратегической сделке» с Binance. Обе компании подписали письмо о намерениях, согласно которому последняя может выкупить FTX.com, чтобы помочь проекту справиться с «кризисом ликвидности» — по его же просьбе.
  • В ближайшие дни Binance, по словам её основателя Чанпэна Чжао, проведёт процедуру комплексной юридической оценки FTX. Так как письмо о намерениях не имеет юридической силы, Чжао вправе в любой момент отказаться от сделки, о чём сам напомнил в Twitter. Сумму возможной транзакции не раскрывают.
  • Поглощение не коснётся американских подразделений FTX и Binance. Правда, CNBC отмечает: FTX.us приносит компании Бэнкмана-Фрида всего 5% от общей выручки.
  • На фоне новости стоимость биткоина падала на 12% — до $17 тысяч, это самый низкий показатель с ноября 2020 года. Эфир дешевел на 17% и продавался за $1228. Нативный токен FTX — FTT — обвалился на 77% до $2,56, а BNB — монета Binance — на 7,9% до $300,7.
SBF @SBF_FTX

4) A *huge* thank you to CZ, Binance, and all of our supporters. This is a user-centric development that benefits the entire industry. CZ has done, and will continue to do, an incredible job of building out the global crypto ecosystem, and creating a freer economic world.

Огромное спасибо Binance и всем нашим сторонникам. Это решение ориентировано на клиентов, но пользу принесёт всей индустрии. Чанпэн Чжао уже многое сделал для международной криптовалютной экосистемы и внёс значимый вклад в строительство более свободного экономического мира, и я уверен, что он не отступит и в будущем
  • Проблемы с ликвидностью начались у FTX 6 ноября 2022 года. Чжао сказал, что Binance распродаст принадлежащие ей токены биржи Бэнкмана-Фрида, и заявил, что не поддерживает тех, кто «лоббирует свои интересы во вред другим участникам рынка за их же спиной». Цена FTT в результате упала с отметки в $22 ниже $16.
  • До этого CoinDesk также обращало внимание, что почти все активы трейдинговой фирмы Бэнкмана-Фрида Alameda — это его же FTT, которые аналитики криптоиздания назвали «неликвидными».

Спасибо за наводку пользователям Tony Carson и Evgeny Boyko.

#криптовалюта #новость #binance #ftx

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 Джон уик

Может кто объяснить из-за чего упал и чего такой сыр бор?

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Vitaliy

https://t.me/addmeto/5148

addmeto

Краткая предыстория этой потенциальной покупки (binance покупает FTX). Сначала Binance, объявив, что подозревают FTX в махинациях со своим токеном, начали эффективно продавать этот самый токен FTT. На рынке началась паника, настолько что люди начали массово выводить средства с...

Краткая предыстория этой потенциальной покупки (binance покупает FTX). Сначала Binance, объявив, что подозревают FTX в махинациях со своим токеном, начали эффективно продавать этот самый токен FTT. На рынке началась паника, настолько что люди начали массово выводить средства с FTX (и вынесли их на 6 миллиардов), пришлось поставить вывод средств на паузу. Потом появились сообщения, что Binance согласился покрывать выплаты и разрыв ликвидности FTX за счет своих денег.

Я не знаю, как это видите вы, для меня это дикий запад и почти что захват FTXа. Можно ли себе такое представить в публичном рынке банков? Нет, конечно, всё же зарегулировано, есть антимонопольное законодательство, которое в данном случае демонстративно закроет глаза, вот увидите. Плохо ли это для рынка — покажет время, моя ставка — для рынка это скорее хорошо, а вот для общей экономики криптовалют не очень.

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Илья Волочков

Думали ядерная бомба взорвется на Украине, а она бахнула на крипторынке

Самый крупный мастодонт рынка биржа Binance с китайскими корнями решила сожрать рыбешку поменьше: американскую биржу FTX.

Binance устроил атаку на токен FTT от биржи FTX. Высосал всю их ликвидность и поставил биржу под угрозу невозможности выплатить пользователям все депозиты (они уже ограничили выводы).

В конце дня и вовсе выпустили новость, что Binance выкупает FTX c потрохами, поскольку та уже на грани банкротства.

На это, естественно, стригерился американский SEC (который в свое время побрил Дурова с его TONом).

Мол не дело это, чтобы китайцы нашего брата щемили и выкупали за копейки.

Короче на крипторынке разворачивается нешуточный передел власти с привлечением «старшаков из органов».

На этом фоне очень многие напугались и побежали сливать все что у них есть. Биткоин в моменте укатали ровно до $17 000. Рекордно низкая цена с 2020.

Думаю это отличная возможность закупиться Эфиром (https://t.me/peshock/421), если он уйдет ниже $1000.

@inflation_shock

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r u mine

У Сэма (основателя и CEO FTX) есть криптохеджфонд, с которого он, собственно, и начинал. И тут оказалось, что у них долгов на 5 млрд, а обеспечение этих долгов находится в своей же крипте, которая им же подконтрольна. И в принципе, все это дело нормально работало (кто-то же им выдавал кредиты, верно?), но тут Binance решил после статьи забрать все свои инвестиции на 2 млрд в FTX и еще и токенов отсыпать. Это как США бы решило резко все свои вложения в экономику Китая забрать, "нам не нравится конкурент". А дальше все завертелось и биржа, обеспеченная лишь отчасти, тупо "встала" из-за отсутствия денег (когда пользователи резко ломанулись выводить все сбережения). Цитата CZ (главы Binance):
"Banks run on fractional reserves.
Crypto exchanges should not."

Может быть это спланированная атака от Binance на FTX (объявить об отзыве инвестиций после статьи, как-то подозрительно), а может быть просто не повезло.

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spacetagliatelle

Похоже кто-то опять капитализировал что-то своим токеном, который собственно стоит чего-то лишь пока за него кто-то готов платить и как только происходит что-то плохое, капитализация токена падает, как и обеспечение того что было этим токеном обеспечено. Так было с LUNA, которая обеспечивала их стейбл коин, тогда как сама LUNA была обеспечена лишь пузырем

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Михаил Стерлин

Криптозимушка - зима

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Илья Волочков

https://coin360.com/

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