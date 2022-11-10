Binance отказался от покупки неамериканского бизнеса FTX Статьи редакции
В Binance заявили, что проблемы FTX находятся вне их контроля и возможности помочь.
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- Криптобиржа Binance отказалась от приобретения неамериканского бизнеса конкурирующей площадки FTX после проведения корпоративной проверки, новостей о нецелевом использовании средств клиентов и предполагаемых расследований против компании в США.
- В Binance подчеркнули, что надеялись поддержать клиентов FTX, обеспечив бирже ликвидность, но проблемы, с которыми столкнулась компания, не оставляют возможности помочь ей и её пользователям.
- 8 ноября 2022 года основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид объявил о «стратегической сделке» с Binance. Обе компании подписали письмо о намерениях, согласно которому последняя может выкупить FTX.com, чтобы помочь проекту справиться с «кризисом ликвидности» — по его же просьбе.
- Проблемы с ликвидностью начались у FTX 6 ноября 2022 года. Чжао сказал, что Binance распродаст принадлежащие ей токены биржи Бэнкмана-Фрида (FTT), и заявил, что не поддерживает тех, кто «лоббирует свои интересы во вред другим участникам рынка за их же спиной». Цена FTT в результате упала с отметки в $22 ниже $16.
- До этого Coindesk также обращало внимание, что почти все активы трейдинговой фирмы Бэнкмана-Фрида Alameda — это его же FTT, которые аналитики криптоиздания назвали «неликвидными».
Притворюсь что я у мамы оракл который типа предвидел сей исход, оставив ремарку в конце этого коммента вчера:
https://vc.ru/crypto/535281-binance-mozhet-vykupit-neamerikanskie-podrazdeleniya-kriptobirzhi-ftx?comment=5125671
Нормально так Binance и от конкурента избавились и лонгистам по губам поводили...
И рыбку съели и на стул присели)
Dump it
Смешно, не могу. На самом деле ситуация е@ть какая не красивая.
Хочу покупать.
(1 hour later)
A не, передумал, не хочу.
UPD. Перечитал и понял, что соглашение о намерениях это вилами по воде. Ну хоть картинка смешная, да ?
«Проблемы FTX, это не наши проблемы» – особо подчеркнули Binance.
Господи как хорош биток, даёт возможности зайти пониже для всех финансовых гуру.
Ну все, ждем биток по 10000. Как я понял отказались от покупки из-за давления SEC в первую очередь и опасность попасть под раздачу.
Лучшее время усреднять и закупаться перед рывком к $200k.
Ехууууу так и сделаем!
То есть из-за этого вчера биток и весь рынок USA обвалился?
Да
Ah shit, here we go again...
Один скам раньше вскрылся, другой вскроется позже. Делов-то.