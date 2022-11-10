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Крипто
Артур Томилко

Binance отказался от покупки неамериканского бизнеса FTX Статьи редакции

В Binance заявили, что проблемы FTX находятся вне их контроля и возможности помочь.

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Чанпэн Чжао и Сэм Бэнкман-Фрид. Фото Trustnodes
  • Криптобиржа Binance отказалась от приобретения неамериканского бизнеса конкурирующей площадки FTX после проведения корпоративной проверки, новостей о нецелевом использовании средств клиентов и предполагаемых расследований против компании в США.
Binance @binance

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of

В результате комплексной корпоративной проверки, а также последних новостей о нецелевом использовании средств клиентов и предполагаемых расследованиях следственных органов США мы решили, что не будем продолжать потенциальное приобретение FTX.com .
  • В Binance подчеркнули, что надеялись поддержать клиентов FTX, обеспечив бирже ликвидность, но проблемы, с которыми столкнулась компания, не оставляют возможности помочь ей и её пользователям.
Binance @binance

Every time a major player in an industry fails, retail consumers will suffer. We have seen over the last several years that the crypto ecosystem is becoming more resilient and we believe in time that outliers that misuse user funds will be weeded out by the free market.

Каждый раз, когда крупный игрок в отрасли терпит неудачу, страдают розничные потребители. За последние несколько лет мы увидели, что криптоэкосистема становится более устойчивой, и мы верим, что со временем свободный рынок отсеет тех, кто нецелевым образом использует средства пользователей.
  • 8 ноября 2022 года основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид объявил о «стратегической сделке» с Binance. Обе компании подписали письмо о намерениях, согласно которому последняя может выкупить FTX.com, чтобы помочь проекту справиться с «кризисом ликвидности» — по его же просьбе.
  • Проблемы с ликвидностью начались у FTX 6 ноября 2022 года. Чжао сказал, что Binance распродаст принадлежащие ей токены биржи Бэнкмана-Фрида (FTT), и заявил, что не поддерживает тех, кто «лоббирует свои интересы во вред другим участникам рынка за их же спиной». Цена FTT в результате упала с отметки в $22 ниже $16.
  • До этого Coindesk также обращало внимание, что почти все активы трейдинговой фирмы Бэнкмана-Фрида Alameda — это его же FTT, которые аналитики криптоиздания назвали «неликвидными».

#новость #криптовалюта #binance #ftx

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15 комментариев
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 Nikolay Talanov

Притворюсь что я у мамы оракл который типа предвидел сей исход, оставив ремарку в конце этого коммента вчера:
https://vc.ru/crypto/535281-binance-mozhet-vykupit-neamerikanskie-podrazdeleniya-kriptobirzhi-ftx?comment=5125671

Binance может выкупить неамериканские…
Сумма потенциальной сделки не раскрывается.
vc.ru
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Наглый Кот

Нормально так Binance и от конкурента избавились и лонгистам по губам поводили...

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Штаб революционных моряков

И рыбку съели и на стул присели)

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Andre Macareno

Dump it

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Виктор Люлька

Смешно, не могу. На самом деле ситуация е@ть какая не красивая.
Хочу покупать.
(1 hour later)
A не, передумал, не хочу.

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Виктор Люлька

UPD. Перечитал и понял, что соглашение о намерениях это вилами по воде. Ну хоть картинка смешная, да ?

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Вадим Д.

«Проблемы FTX, это не наши проблемы» – особо подчеркнули Binance.

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M KS

Господи как хорош биток, даёт возможности зайти пониже для всех финансовых гуру.

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Мяу

Ну все, ждем биток по 10000. Как я понял отказались от покупки из-за давления SEC в первую очередь и опасность попасть под раздачу.

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Alexander Golubev

Лучшее время усреднять и закупаться перед рывком к $200k.

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Мяу

Ехууууу так и сделаем!

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Дмитрий Филиппов

То есть из-за этого вчера биток и весь рынок USA обвалился?

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Мяу

Да

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Таня Зорина

Ah shit, here we go again...

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Слегка Придурковатый

Один скам раньше вскрылся, другой вскроется позже. Делов-то.

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