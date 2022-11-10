Binance @binance Every time a major player in an industry fails, retail consumers will suffer. We have seen over the last several years that the crypto ecosystem is becoming more resilient and we believe in time that outliers that misuse user funds will be weeded out by the free market.

Каждый раз, когда крупный игрок в отрасли терпит неудачу, страдают розничные потребители. За последние несколько лет мы увидели, что криптоэкосистема становится более устойчивой, и мы верим, что со временем свободный рынок отсеет тех, кто нецелевым образом использует средства пользователей.