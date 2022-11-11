Как кудрявый пухляш сломал крипту: самая полная история краха биржи FTX

На крипторынках фонтаном льется кровь, инвесторы глотают валидол – и всему виной один пухлощекий пацан, который в 30 лет стал практически самым богатым и могущественным криптаном в мире. Объясняю, каким образом состояние Сэма Бэнкмана-Фрида почти полностью испарилось за пару дней (вместе c $200 млрд криптанского капитала), и что всё это значит.