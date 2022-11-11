Крипто
Срочный Женя

Криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве в США Статьи редакции

Её основатель Сэм Бэнкман-Фрид ушёл с поста гендиректора.

  • Компания подала заявление после того, как не смогла справиться с массовым выводом средств клиентами, пишет FT. В состав поданного в суд иска входит американское подразделение FTX, трейдинговая фирма Alameda и ещё около 130 аффилированных компаний.
  • Новым гендиректором компании станет специалист по реструктуризации Джон Дж. Рэй III. В частности, он курировал дело о банкротстве энергетической компании Enron.
  • Банкротство в соответствии с главой 11 (обычно предполагает реорганизацию для сохранения бизнеса и позволяет продолжать работу) позволит FTX Group оценить ситуацию и разработать план для «максимального возмещения ущерба заинтересованным сторонам». У компании есть «ценные активы, которыми можно эффективно управлять только организованно», заявил Рэй.
  • Проблемы с ликвидностью начались у FTX в начале ноября 2022 года. Чтобы справиться с кризисом, Бэнкман-Фрид последние дни пытался найти от $6 млрд до $8 млрд, пишет FT.
  • Основатель также пытался договориться с Binance — та должна была помочь проекту и могла выкупить его. Но после проверки, новостей о нецелевом использовании средств клиентов и предполагаемых расследований против компании в США криптобиржа отказалась от покупки неамериканского бизнеса FTX.
Финансы
Павел Комаровский
Как кудрявый пухляш сломал крипту: самая полная история краха биржи FTX

На крипторынках фонтаном льется кровь, инвесторы глотают валидол – и всему виной один пухлощекий пацан, который в 30 лет стал практически самым богатым и могущественным криптаном в мире. Объясняю, каким образом состояние Сэма Бэнкмана-Фрида почти полностью испарилось за пару дней (вместе c $200 млрд криптанского капитала), и что всё это значит.

Дамы и господа, Сэм Бэнкман-Фрид – в буквальном смысле гений, миллиардер и филантроп (впрочем, гениальность оказалась в итоге под вопросом, миллиардерство уже по большей части в прошлом, а насчет филантропии даже не спрашивайте…)

#новость

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13 комментариев
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 Камаз Отходов

Как неожиданно (нет)

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Мяу

Ну все ждем недели 2-4 минимум, чтобы начать что-то покупать. А пока охаем и ахаем смотря на курс своих криптовалют.

Огромный удар по крипторынку и по Solano...

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Georgi Lis

А можно просто не торговать этим крипто-говнищем вовсе и тогда не надо будет ахать и охать так :)

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Уинстон Смит

что, не получилось войти вовремя? бедолага

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Разнообразный магнит
Компания подала заявление после того, как не смогла справиться с массовым выводом средств клиентами, пишет FT.

Звучит так будто биржа стала жертвой паники, а на деле жертвой финансовых махинаций владельца.

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Send Nukes
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Vladislav Limansky

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Смарт
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Иван Серик
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Неопознанный Енот

Передаю привет любителям стейкать, ведь это так выгодно и безопасно!

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Alexey QuQu

Стейкинг, это узаконенная пирамида

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Олег Макаров

Очень интересно, кого и как теперь затронет эффект домино

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Артём Васнецов

наступает криптокризис

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