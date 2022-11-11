Криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве в США Статьи редакции
Её основатель Сэм Бэнкман-Фрид ушёл с поста гендиректора.
- Компания подала заявление после того, как не смогла справиться с массовым выводом средств клиентами, пишет FT. В состав поданного в суд иска входит американское подразделение FTX, трейдинговая фирма Alameda и ещё около 130 аффилированных компаний.
- Новым гендиректором компании станет специалист по реструктуризации Джон Дж. Рэй III. В частности, он курировал дело о банкротстве энергетической компании Enron.
- Банкротство в соответствии с главой 11 (обычно предполагает реорганизацию для сохранения бизнеса и позволяет продолжать работу) позволит FTX Group оценить ситуацию и разработать план для «максимального возмещения ущерба заинтересованным сторонам». У компании есть «ценные активы, которыми можно эффективно управлять только организованно», заявил Рэй.
- Проблемы с ликвидностью начались у FTX в начале ноября 2022 года. Чтобы справиться с кризисом, Бэнкман-Фрид последние дни пытался найти от $6 млрд до $8 млрд, пишет FT.
- Основатель также пытался договориться с Binance — та должна была помочь проекту и могла выкупить его. Но после проверки, новостей о нецелевом использовании средств клиентов и предполагаемых расследований против компании в США криптобиржа отказалась от покупки неамериканского бизнеса FTX.
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Как неожиданно (нет)
Ну все ждем недели 2-4 минимум, чтобы начать что-то покупать. А пока охаем и ахаем смотря на курс своих криптовалют.
Огромный удар по крипторынку и по Solano...
А можно просто не торговать этим крипто-говнищем вовсе и тогда не надо будет ахать и охать так :)
что, не получилось войти вовремя? бедолага
Звучит так будто биржа стала жертвой паники, а на деле жертвой финансовых махинаций владельца.
➕
Передаю привет любителям стейкать, ведь это так выгодно и безопасно!
Стейкинг, это узаконенная пирамида
Очень интересно, кого и как теперь затронет эффект домино
наступает криптокризис